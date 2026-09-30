Horoscope Today 1 October 2026 : साल 2026 का 10वां महीना अक्टूबर 2 बड़े बदलावों के साथ शुरू हो रहा है. सुबह बुध स्वाती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शाम को सूर्य-शुक्र 30 डिग्री पर आकर द्विद्वादश योग बनाएंगे. इसके अलावा आज पितृ पक्ष का षष्ठी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा. 1 अक्टूबर 2026, गुरुवार का दिन मेष, कर्क और कन्या राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. हालांकि छोटी-मोटी समस्याएं रह सकती हैं. वहीं तुला और धनु राशि वालों को अवांछित या गड़बड़ लोगों से दूर रहने की सलाह है.
आज आप अपनी सूझबूझ और योग्यता द्वारा कोई ऐसा कार्य कर जाएंगे,कि आप खुद अपने ऊपर फख्र महसूस करेंगे. सुनी-सुनाई बातों पर ध्यान ना देकर किसी भी समस्या के प्रति गहराई से सोच-विचार करें. व्यवसाय में कोई भी दिक्कत आने पर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह उचित साबित होगी. पारिवारिक स्थिति खुशनुमा बनी रहेगी. असंतुलित खानपान से परहेज रखें.
उपाय- सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 1
अगर आज कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी. आय की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी. लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें. व्यावसायिक महिलाओं के लिए समय अनुकूल है. विदेश संबंधी शुभ अवसर मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. गलत खानपान की वजह से पाचन क्रिया डिस्टर्ब रहेगी.
उपाय- शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और जलाभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
कार्यभार अधिक रहेगा, परंतु उसके परिणाम भी बेहतरीन ही मिलेंगे. धैर्यपूर्वक परिस्थितियों को सकारात्मक बनाएं. छोटी-छोटी बातों पर बुरा मानना ठीक नहीं है. नौकरी संबंधी मामले में भी आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कड़ा रुख रखना पड़ेगा. जीवनसाथी तथा पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहेगा. गैस और एसिडिटी की समस्या परेशान करेगी.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 5
विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा में सफलता हासिल होगी. दिखावे के चक्कर में खर्चो को बढ़ाना ठीक नहीं है. कारोबार में किसी नई तकनीक आदि का प्रयोग करने से पहले उसके बारे में उचित जानकारी अवश्य प्राप्त करें. घर का वातावरण व्यवस्थित तथा खुशनुमा बना रहेगा. पोलूशन और इंफेक्शन से अपना बचाव रखें. उपाय- पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
निजी जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. आपके कार्य संपन्न होंगे. कभी-कभी आपका शक्की स्वभाव आपके व परिवार के लिए समस्याएं उत्पन्न कर देता है. अपनी कार्यप्रणाली और गतिविधियों को किसी के भी समक्ष शेयर ना करें अर्थात गुप्त रखें. पारिवारिक मामले में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें. ज्यादा तनाव लेने की वजह से कुछ दिमागी थकान महसूस होगी.
उपाय- जरूरतमंद को वस्त्र या राशन देना आपके लिए शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
ग्रह गोचर बहुत ही अनुकूल है. योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को संपन्न करें. कोई भी फाइनेंस संबंधी कार्य करते समय लापरवाही ना करें. पार्टनरशिप करने का प्लान बन रहा है, तो यह डील आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी. खानपान संबंधी लापरवाही रहने से पेट संबंधी दिक्कतें आएंगी. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
आज कोई भी लिया महत्वपूर्ण निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित होने वाला है. अवांछित लोगों के संपर्क में ना रहें तथा समय की कीमत को पहचानें. व्यवसाय में लाभ की नई संभावनाएं बनेगी. लेकिन वर्कर्स की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. मित्रों के साथ कोई पारिवारिक गेट-टुगेदर हो सकता है. डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर संबंधी परेशानी बढ़ेगी.
उपाय- प्रातःकाल मेडिटेशन, प्राणायाम करना आपको सुकून और शांति देगा.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
घर के नवीनीकरण संबंधी योजनाएं बनेगी. और रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से भी राहत मिलेगी. किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार अवश्य कर ले. वर्तमान कारोबारी स्थिति पर ही ध्यान दें. इस समय कोई नया काम या योजना कामयाब नहीं रहेगी. पति-पत्नी के संबंध में खट्टी-मीठी नोकझोंक रहेगी. आयुर्वेदिक चीजों को अपने भोजन में जरूर शामिल करें.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 4
अपनों का साथ और समय की अनुकूलता आपके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएंगे. अपरिचित लोगों के साथ संपर्कों को ना बढ़ाए. व्यापार में विस्तार संबंधी योजनाओं पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है. पारिवारिक समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय साफ-सफाई की सेवा करना शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
अपनी प्रतिभा और क्षमता को दूसरे के समक्ष जाहिर करने के अवसर बनेंगे. शेयर्स, तेजी-मंदी आदि जैसे रिस्की कार्यों से दूर रहें. नुकसान होने की स्थिति बन रही है. इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों को स्थगित रखकर कार्यक्षेत्र में ही अपनी उपस्थिति रखें. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. वर्तमान मौसम के नकारात्मक प्रभाव का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा.
उपाय- शिव उपासना करें तथा शर्करा मिश्रित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 7
कोई पैतृक संपत्ति संबंधी मामला चल रहा है, तो आज उसका समाधान मिलेगा. कुछ ना कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी. कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें. कारोबार में किसी भी तरह का रिस्क ना लें और ना ही कहीं निवेश करें. व्यर्थ की मित्रता से अपने आप को दूर ही रखें. घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर दिनचर्या अस्त-व्यस्त होगी.
उपाय- बहन-बेटियों का सम्मान करें तथा कुछ उपहार आदि अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 3
फाइनेंस संबंधी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी. दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से आप खुद किसी मुसीबत में फंस सकते हैं. ऑफिस में फाइलें व दस्तावेज संभालने में लापरवाही नुकसानदेह हो सकती हैं. व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें. ज्यादा भागदौड़ की वजह से थकान और कमजोरी रहेगी.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer: यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)