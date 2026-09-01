/Aaj Ka Rashifal 1 September: अचीवमेंट के साथ होगी मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर की शुरुआत, ईगो से बचें वृष-सिंह वाले

Horoscope Today 1 August 2026 : सितंबर के पहले दिन गुरु और शनि एक-दूसरे से 120 डिग्री पर रहकर नवपंचम योग बना रहे हैं. साथ ही तड़के सुबह 03:23 बजे चंद्रमा के मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आ रहे हैं. जिससे पंचक खत्म हो जाएंगे. साथ ही सुबह से ही सर्वार्थ सिद्धि योग और वृद्धि योग रहेगा. इन दोनों योग को ज्योतिष में शुभ माना गया है. इन सभी के बीच आज का दिन मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, पढ़ें 1 सितंबर 2026 का राशिफल.
किसी निकट संबंधी से कोई मनमुटाव चल रहा है, तो आज उसे सुलझाने का प्रयास सफल रहेगा. व्यक्तिगत मामले में किसी पर भी विश्वास ना करके सारे निर्णय स्वयं ही लें. अपने कारोबार में विस्तार या नई योजनाओं को क्रियान्वित करने से उचित परिणाम मिलेंगे. प्रेम प्रसंगों में निकटता बढ़ेगी. किसी-किसी समय थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है.
उपाय- तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 6
किसी भी प्रकार की दुविधा होने पर परिवार जनों का सहयोग आपको निर्णय लेने में मदद करेगा. अपने ईगो व गुस्से पर नियंत्रण रखें. वरना मुश्किल में पड़ सकते है. साझेदारी के व्यवसाय में पार्टनर के साथ संबंधों में किसी प्रकार की कटुता ना आने दें. वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय- योग और मेडिटेशन करना आपको मानसिक रूप से प्रफुल्लित करेगा.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 5
अपनी कार्यकुशलता के दम पर आप वह उपलब्धि हासिल कर लेंगे, जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी. किसी भी तरह की उधारी या लेनदेन करते समय लापरवाह ना रहें. व्यवसाय में दूरदराज के पार्टियों के साथ भी पुनः संपर्क स्थापित होंगे. पारिवारिक माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. थकान व बदन दर्द जैसी स्थिति रहेगी. उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
आज आपकी पिछले समय से चल रही कोई समस्या हल होने वाली है. अगर घर का माहौल शांतिपूर्ण रखना है तो किसी भी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने घर पर ना होने दें. कारोबार या नौकरी में आज कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों के मामले में आप खुद को लकी महसूस करेंगे. खानपान हेल्दी तथा सात्विक रखें.
उपाय- देवी उपासना करें तथा कन्याओं को कुछ मीठी वस्तुएं खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
निजी जीवन में सुख-सौख्य बढ़ेगा. मुसीबत में फंसे किसी मित्र की मदद करने से मन में खुशी रहेगी. ईगो और कटु वाणी का प्रयोग करने से बचें. व्यवसाय में अगर कुछ नवीनीकरण या विस्तार संबंधी योजना बन रही है, तो उस पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित रखे. किसी पुराने मित्र से मुलाकात खुशी और नई ऊर्जा प्रदान करेगी. तनाव और चिंता को हावी ना होने दें.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
कोई रुका हुआ आय का स्त्रोत पुनः शुरू होने से राहत मिलेगी. विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई से ध्यान हटाकर व्यर्थ की मौज मस्ती में समय खराब ना करें. व्यवसाय में किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया परेशानी खड़ी कर सकता है. प्रेम संबंधों के मामले में आप खुशनसीब रहेंगे. कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या पुनः उठ सकती है.
उपाय- द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम का उच्चारण करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 1
घर में नजदीकी रिश्तेदारों के आगमन से उत्साह भरा माहौल रहेगा तथा विचारों का सुखद आदान-प्रदान होगा. कभी-कभी बहुत अधिक जल्दबाजी करना और आवेश में आना आपके लिए विपरीत परिस्थितियां भी बना सकता है. व्यवसाय में इस समय किसी भी रिस्क प्रवृत्ति के कार्य में निवेश करने से बचना होगा. किसी पुराने मित्र से बहुत समय बाद मिलने के कारण बेहतरीन यादें ताजा होगी. गलत खानपान की वजह से पेट खराब रह सकता है.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
कहीं भी पैसा लगाने से पहले उसकी वापसी सुनिश्चित करें, तो मुश्किल से बच जाएंगे. विद्यार्थियों को कंपटीशन से संबंधित गतिविधियों में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. मार्केटिंग तथा इंपोर्ट-एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय फायदेमंद स्थिति में रहेंगे. घर का वातावरण मधुर बनाकर रखने में आपका विशेष सहयोग रहेगा. नसों में खिंचाव और दर्द महसूस हो सकता है.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 3
आपकी किसी समस्या का निवारण होगा. इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा. ध्यान रखें, बैंक संबंधी गतिविधियों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं. व्यवसाय में किसी उच्च अधिकारी का सहयोग आपकी परेशानियों को कम करेगा. पारिवारिक व्यवस्था सुखद बनी रहेगी. उमस भरी गर्मी से अपना बचाव जरूर रखें.
उपाय- हनुमान जी की उपासना करें और संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अहम कार्य आज संपन्न होने की संभावना है. बच्चों की गतिविधियों और संगति पर पैनी नजर रखनी जरूरी है. व्यवसाय में किसी भी नई योजना अथवा कार्य को शुरू करने से पहले हर पहलुओं पर उचित जानकारी हासिल करें. परिवार जनों के साथ आपसी प्रेम प्यार बनाए रखें. शारीरिक कमजोरी और थकान से बचने के लिए अपने आराम के लिए भी निकालें.
उपाय- जरूरतमंद परिवार को फल, मिठाई आदि अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
किसी पॉलिसी या प्रॉपर्टी आदि में निवेश करने का उत्तम समय है. जल्दबाजी और अति उत्साह की वजह से मुसीबत में भी पड़ सकते हैं. इसलिए संतुलित रहें. व्यवसाय में कुछ नया काम शुरू करने के लिए स्थितियां अभी पक्ष में नहीं है. परिवार के लोगों का सहयोग बना रहेगा. वर्तमान वातावरण की वजह से स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 9
पारिवारिक सदस्य की किसी उपलब्धि से घर में उल्लास पूर्ण माहौल रहेगा. संबंधियों के अचानक आगमन से आपके महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं. आयात-निर्यात संबंधी व्यवसाय फायदे में रहेंगे. नौकरी पेशा लोग कोई टारगेट हासिल कर लेंगे. लव पार्टनर के साथ मुलाकात हो सकती हैं. स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
उपाय- नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 5
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)