Horoscope Today 10 September 2026 : कुशाग्रहणी अमावस्या का दिन कुशा यानी कि पूजा-पाठ के लिए एक तरह की घास एकत्रित करने का दिन होता है. हिंदू धर्म में यह इसे अहम माना गया है. यह प्रकृति के प्रति सम्मान जताने का तरीका है. साथ ही आज पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, दान आदि भी करना चाहिए. ज्योतिष की नजर से देखें तो आज चंद्र सिंह राशि में केतु के साथ रहकर ग्रहण योग बनाएंगे. जिसे अशुभ माना गया है. कई राशियों को ग्रहण योग के कारण नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. पढ़ें 10 सितम्बर 2026 का राशिफल.
युवाओं के लिए अपने किसी प्रयास को साकार करने का उचित समय है. सही समय पर सही निर्णय लेना और उस पर कार्य करना बहुत जरूरी है. कला, फैशन, मनोरंजन आदि के व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनोनुकूल लाभ मिलेगा. पारिवारिक सदस्यों के बीच सहयोगात्मक तथा सामंजस्य पूर्ण तालमेल रहेगा. घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है.
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 2
अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखने के लिए कुछ संकल्प लेंगे और कामयाब भी होंगे. आपके साथ धोखा होने जैसी स्थिति भी बन रही है. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें. कार्यक्षेत्र में किसी भी गैर कानूनी काम को हाथ में ना लें. मान-हानि और पेनल्टी लगने की आशंका है. पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा. प्राकृतिक तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.
उपाय - गणपति जी का ध्यान करें और लड्डूओं का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. निवेश करने के लिए समय अनुकूल है. किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ वाद-विवाद की स्थिति बनने की आशंका है. व्यावसायिक कार्य प्रणाली यथावत ही रहेगी. नौकरी में स्थिरता आएगी. लव पार्टनर से मुलाकात का अवसर मिलेगा. थकान और तनाव हावी रहेंगे.
उपाय - वृद्ध और असहाय व्यक्ति की जरूरत अनुसार मदद करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 6
अगर वाहन खरीदने का कोई निर्णय है, तो आज आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. कोई भी लेनदेन करने से पहले उससे संबंधित और अधिक सोच-विचार करना आवश्यक है. कामकाज को लेकर कुछ नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे, जो फायदेमंद साबित होने वाले हैं. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. संतुलित आहार के साथ-साथ व्यायाम और योगा जैसी बातों पर भी ध्यान दें.
उपाय - गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 5
आज कई तरह की जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेंगी और आप उन्हें व्यवस्थित रूप से संपन्न भी कर लेंगे. बीती हुई नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें. व्यवसाय में कोई बड़ा निर्णय लेने में परेशानी होगी. किसी अनुभवी से सलाह अवश्य लें. विवाहेतर प्रेम संबंध बदनामी का कारण बन सकते हैं. उचित खानपान और आराम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 7
घर में कुछ रखरखाव और परिवर्तन संबंधी योजनाएं बनेंगी. विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और लक्ष्य को हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करें. आज कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलेगी. परंतु कार्य बिना व्यवधान के संपन्न नहीं होंगे. व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें. वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं. उपाय - पशु-पक्षियों के लिए आहार की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली- 4
प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा. दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने के बजाय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. नौकरी में आपके ऊपर कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी भी आ सकती है. पारिवारिक लोगों का सहयोग रहेगा. मौसमी बीमारियां जैसे खांसी-जुकाम आदि परेशान करेगी.
उपाय - किसी धर्मस्थल पर जाकर साफ-सफाई की सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
आज दिन भर काम की अधिकता बनी रहेगी. परंतु साथ ही उचित सफलता भी मिलेगी. आपकी कटु वाणी व गुस्सा आपकी योजनाओं पर पानी फेर सकता है. कारोबारी मामलों में कुछ व्यवधान रहेंगे. आपके साथ ठगी भी होने की आशंका हैं. नजदीकी व्यक्तियों के साथ मेल-मिलाप करने का मौका मिलेगा. अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें.
उपाय - शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 9
युवाओं को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलने से राहत मिलेगी. किसी व्यक्तिगत बात को लेकर ससुराल पक्ष के साथ तनाव रह सकता है. इस समय व्यवसाय में फाइनेंस संबंधी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें. विवाहेतर संबंध परेशानी का कारण बनेंगे. वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है.
उपाय - मां दुर्गा की उपासना करें तथा बच्चों को फल-मिठाइयां आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- गहरा पीला
भाग्यशाली अंक- 2
भाइयों के साथ अगर कोई मनमुटाव चल रहा है, तो आज उसे सुलझाने का उचित अवसर है. दिन के उत्तरार्ध में कुछ विपरीत परिस्थितियां बनेंगी. गुस्से की वजह से अपना आपा ना खोएं. कारोबार में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा रहने की वजह से कोई बड़ा आर्डर आपके हाथ से निकल सकता है. घर का वातावरण मधुर बना रहेगा. स्वस्थ बने रहने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
कुछ समस्याएं आएंगी परंतु आपको उचित मार्गदर्शन मिलने से हल भी हो जाएगी. यह समय किसी भी तरह की आवाजाही करने के लिए उचित नहीं है. नौकरी पेशा लोग अपना टारगेट नियत समय पर पूरा करने का प्रयास करें. घर-परिवार में शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा. गुस्से और आवेश पर काबू रखें तथा ज्यादा तनाव ना लें.
उपाय - किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती हैं. आज उधारी संबंधी कोई भी कार्य ना करें. इससे फायदा नहीं होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी किसी लापरवाही की वजह से उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों में एक दूसरे का सम्मान करें. अपने अंदर कमजोरी और थकान जैसी स्थिति महसूस करेंगे.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 5
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)