/Aaj Ka Rashifal 11 August: मेष राशि वाले न करें हद पार, कर्क का होगा सपना साकार, पढ़ें आज सावन शिवरात्रि का राशिफल

Horoscope Today 11 August 2026 : इस साल 11 अगस्त 2026, मंगलवार का दिन अद्भुत है. एक ओर सावन शिवरात्रि है और दूसरी ओर चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पहले से 3 ग्रह - सूर्य, मंगल और गुरु मौजूद हैं. इससे चतुर्ग्रही योग बनेगा. इस तरह यह दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि दोनों से विशेष है. पढ़ें सभी राशियों का आज का राशिफल.
आज संतान से संबंधित कोई योजना साकार होने की भरपूर संभावना है. किसी भी तरह के वाद-विवाद अथवा बहस की स्थिति में अपनी हदों को पार ना करें. कारोबारी मामलों में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है. जल्द ही आपको फायदेमंद परिणाम हासिल होंगे. पति-पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था को अनुकूल बनाकर रखेंगे. कभी-कभी आप अपने आत्म विश्वास व मनोबल में कमी महसूस कर सकते हैं.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू या प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होगी. व्यर्थ की गतिविधियों में उलझकर अपने व्यक्तिगत कार्यों से समझौता ना करें. कारोबार में अपना अधिकतर समय ऑफिशियल फाइलें कंप्लीट करने और पेमेंट कलेक्ट करने आदि कार्य में लगाएं. व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें. तनाव और थकान से राहत पाने के लिए कुछ समय मेडिटेशन जरूर करें.
उपाय - सेवा कर्मचारी के लिए चाय-बिस्कुट आदि की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 1
सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेने से आपके लाभदायक संपर्क सूत्र बढ़ेंगे. किसी पारिवारिक सदस्य के गलत आचरण पर क्रोध करने की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास करें. कंप्यूटर तथा मीडिया से जुड़े व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. तनाव और थकान का असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर साफ-सफाई की सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- गहरा नीला
भाग्यशाली अंक- 3
आपके मन में जो भी सपने या कल्पनाएं हैं, उन्हें साकार करने के लिए उपयुक्त समय है. कोई नजदीकी व्यक्ति ही जलन की भावना से आपकी आलोचना व बदनामी करने का प्रयास कर सकता है. व्यवसाय में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे. इस दौरान किसी के साथ भी झूठे आरोप या छींटाकशी करने से बचें. घर में व्यवस्थित माहौल रहने से मन में चैन तथा सुकून मिलेगा. अत्यधिक कार्यभार होने की वजह से थकान हावी हो सकती हैं.
उपाय - गौशाला में हरा चारा देकर आएं.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
बच्चों के भविष्य को लेकर भी कुछ योजनाएं फलीभूत होंगी. यह समय सामंजस्य बनाकर रखने का है. साथ ही अपने व्यक्तिगत कार्यों में भी गोपनीयता बनाए रखें. कारोबार में कुछ उतार-चढ़ाव बने रहेंगे, परंतु समय रहते समाधान भी मिल जाएगा. दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी. मनोरंजक प्रोग्राम बनेंगे. घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है.
उपाय - शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और गन्ने के रस से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
अगर आप अपने भविष्य संबंधी किसी प्रयास को कार्य रूप देने की योजना बना रहे हैं, तो समय अनुकूल है. आज किसी से भी कोई वादा ना करें, क्योंकि निभाना मुश्किल हो सकता है. नौकरी पेशा व्यक्तियों का आज किसी उच्च अधिकारी से उलझना नुकसान दे सकता है. प्रेम संबंध में कुछ मनमुटाव हो सकता है. दिमागी काम ज्यादा करने की वजह से सिर में भारीपन महसूस होगा.
उपाय - अगर किसी जरूरतमंद को राशन दे सके तो बहुत अच्छा है अथवा यथा सामर्थ्य धन अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
आज आपकी किसी व्यक्तिगत कार्य को लेकर बनाई गई योजना कामयाब होने वाली है. तुरंत निर्णय लेने का प्रयास करें क्योंकि ज्यादा सोच-विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकते हैं. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाय में कोई भी डील करने से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी अवश्य लें. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिल सकता है. घुटनों और टांगो के दर्द की समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय - पीपल के वृक्ष को जल से सींचे और तेल का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 1
ऑनलाइन गोष्टी अथवा सेमिनार में जाने का मौका मिले तो तुरंत हासिल करें. आपके विचारों को महत्वता दी जाएगी. कभी-कभी बेवजह गुस्सा और चिड़चिड़ाहट रह सकती है. अपनी इन कमियों पर काबू पाएं. ऑफिस के माहौल में कुछ राजनीति चल सकती है. सतर्क रहें और अपने काम से ही मतलब रखें. किसी बचपन के मित्र से मुलाकात पुरानी खुशनुमा यादें ताजा करेगी.
उपाय - ज्यादा तनाव और चिंता का नकारात्मक प्रभाव आप के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. बच्चों को फल, मिठाई, टॉफी आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
आपका पूरी तरह से अपने कार्यों के प्रति समर्पित होना आपको सफल करेगा. संतान की संगति पर जरूर नजर रखें. समय रहते कठोर निर्णय लेना अति आवश्यक है. आय की स्थिति बेहतर रहेगी. युवा वर्ग की भी पारिवारिक बिजनेस में रुचि बढ़ेगी. प्रेम संबंध मर्यादित रहेंगे. एसिडिटी और गैस बनने जैसी समस्याएं बनी रहेगी. उपाय - शिव पार्वती का ध्यान करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
संतान की शिक्षा या करियर संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार-विमर्श होगा. बेवजह की फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें. कार्यक्षेत्र पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें. सहयोगियों के सुझाव पर भी जरूर ध्यान दें. प्रेम संबंधों में नजदीकियां रहेंगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सिर्फ अपने आराम के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें.
उपाय - पूजा करते समय गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 4
कहीं पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे है, तो तुरंत अमल कर दीजिए. युवा वर्ग का मौज मस्ती की वजह से करियर संबंधी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है. कामकाज को लेकर की गई कोई नजदीकी यात्रा आपके उत्तम भविष्य का द्वार खोल देगी. परिजनों से अपनी बातें शेयर करने से आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा. डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से परेशान लोग लापरवाही ना बरतें. उपाय - दुर्गा उपासना करें और खीर का प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 7
आज दिन की शुरुआत में बहुत अधिक व्यस्तता रहेगी, परंतु इस मेहनत का परिणाम मनोनुकूल ही मिलेगा. कहीं भी मनमुटाव की स्थिति बने तो धैर्य और संयम बनाकर रखें. आपका अपने काम के प्रति पूरी तरह एकाग्र चित्त रहने से नई उपलब्धियां हासिल होंगी. परंतु अभी किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें. युवा वर्ग प्रेम प्रसंग में समय व्यर्थ करने की बजाय अपने करियर पर ध्यान दें. थकान और अनिद्रा जैसी समस्या रह सकती है.
उपाय - घर के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह पर अमल करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 5
(Disclaimer-यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)