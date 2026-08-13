/Aaj Ka Rashifal 13 August: सुबह होते ही टूटेगा चतुर्ग्रही योग, कर्क समेत 3 राशियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 13 August 2026 : आज सुबह सूर्य ग्रहण खत्म होगा और 06:06 बजे चंद्रमा कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. जिससे कर्क राशि में बना चतुर्ग्रही योग भी टूट जाएगा. कर्क राशि में सूर्य, बुध, चंद्रमा और मंगल के मिलन से बना चतुर्ग्रही योग चंद्रमा के बाहर निकलते ही टूट जाएगा. इसका असर सभी राशियों पर होगा. वहीं कर्क समेत 3 राशि वालों को लाभ होगा तो मिथुन राशि वालों को निगेटिविटी से बचना चाहिए. पढ़ें आज का राशिफल.
आर्थिक मामलों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना अच्छे परिणाम देगा. किसी की मदद करने के साथ-साथ अपने कार्यों पर भी ध्यान दें. वरना इससे आपके ही काम अधूरे रह जाएंगे. नौकरी पेशा लोगो को प्रोजेक्ट में भी कुछ कमी होने से उच्च अधिकारियों की नाराजगी रह सकती हैं. प्रेम प्रसंग में नजदीकियां बढ़ेंगी. कोई पुरानी समस्या उभरने से स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी.
उपाय- गणपति जी का ध्यान करें और लड्डूओं का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
संतान के करियर संबंधी कोई सूचना मिलने से घर में उत्साह भरा वातावरण रहेगा. खर्च करते समय अपने बजट को नजरअंदाज ना करें तथा अपनी उपलब्धियां का दिखावा भी न करें. कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाओं पर कोई भी कार्य ना करें. आर्थिक कशमकश भी बनी रहेगी. व्यर्थ के प्रेम प्रसंग से दूर रहे. कभी-कभी आत्मविश्वास और मनोबल में कमी महसूस होगी.
उपाय - शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
आज किसी विशेष कार्य को संपन्न करने का निश्चय करेंगे. साथ ही विशिष्ट लोगों का सहयोग मिलेगा. इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कोई पुरानी नकारात्मक बात का वर्तमान पर प्रभाव ना पड़े. इस समय भविष्य संबंधी योजनाओं पर पुनः विचार-विमर्श करने की भी जरूरत है. पति-पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर कुछ मनमुटाव की स्थिति रहेगी. पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सुधार आएगा.
उपाय - हनुमान जी की उपासना करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
विद्यार्थी तथा युवा टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने से कई तरह की मुश्किलों से बच जाएंगे. कुछ अनावश्यक खर्चों की वजह से घर का बजट बिगड़ सकता है. नौकरी पेशा लोगों को अपने उचित कार्य प्रदर्शन की वजह से प्रमोशन मिलने की उम्मीद है. लव पार्टनर हो या परिजन, आपसी सामंजस्य तो बनाकर रखना ही होगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
सभी प्रकार के रिश्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ से खुशियां महसूस होगी. सन्तान के भविष्य संबंधी योजनाओं को शुरू करने में कुछ विलंब हो सकता है. मीडिया, आर्ट, कंप्यूटर आदि से संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थिति रहेगी. अचानक ही किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें ताजा होंगी. वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है.
उपाय - मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
काफी समय से रुके हुए पारिवारिक कार्यों को भी निपटाने का उत्तम समय है. आर्थिक दृष्टि से अभी समय अनुकूल नहीं है. अपनी भावनाओं पर काबू रखें. नौकरी पेशा लोगों को अगर बदलाव संबंधी अवसर मिले, तो तुरंत ले लेने चाहिए. किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको ऊर्जावान तथा तरोताजा बनाएगी. मौसम के अनुकूल दिनचर्या और खानपान रखें.
उपाय - शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
अगर जमीन-जायदाद संबंधी कोई मसला रुका हुआ है, तो किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है. अत्यधिक जिम्मेदारियां रहेंगी, लेकिन उनसे भागने की बजाय बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश करें. कारोबारी महिलाओं को पारिवारिक और व्यवसायिक तालमेल बनाकर रखने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. प्रेम संबंधों के लिए भी समय विपरीत ही है. वर्तमान मौसम की वजह से पेट डिस्टर्ब हो सकता है.
उपाय - गुरुद्वारा या मंदिर में लंगर की सेवा करें अथवा दान करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
राजनैतिक संबंध तथा जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा और उनसे फायदा भी होगा. व्यक्तिगत समस्याएं रहने की वजह से मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उठ सकते हैं. व्यवसाय में नए कार्य में गति लाने के लिए अपने संपर्क सूत्रों को मजबूत करें. प्रेम संबंध सुखद और मर्यादित रहेंगे. वर्तमान मौसम की वजह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.
उपाय - घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
विशेष मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा और स्वयं को साबित करने का मौका मिलेगा. बच्चों की नकारात्मक गतिविधियों को नजरअंदाज करने की बजाय उस पर ठोस निर्णय लें. ऑफिस तथा व्यवसाय दोनों जगह टीम वर्क के साथ काम करने से बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी. अचानक ही किसी मित्र के मिलने से पुरानी खुशनुमा यादें ताजा होंगी. महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग रहें.
उपाय- भगवान विष्णु की उपासना करें और संभव हो तो व्रत भी रखें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 8
आज परिस्थितियां उत्तम रहेगी, लेकिन समय का सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर भी निर्भर करता है. बैंक या निवेश संबंधी कोई काम ना होने से मन में झुंझलाहट रहेगी. नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को मेल अथवा फोन के माध्यम से खुशखबरी मिल सकती है. प्रेम जीवन जी रहे लोगों के संबंधों में मधुरता रहेगी. वायरल बुखार और बदन दर्द की शिकायत रहेगी.
उपाय - प्रकृति के समीप एकांत में कुछ समय रहना आपको सुकून देगा.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
आज आप हर काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे. किसी के साथ भी वाद-विवाद में ना उलझे, पुराने झगड़े दोबारा उभर सकते हैं. कारोबार में कुछ नए अनुबंध मिलने की भी संभावना है. सरकारी नौकरी में कोई अथॉरिटी मिलेगी. घर में अनुशासित व्यवस्था रहेगी. किसी नजदीकी संबंधी के स्वास्थ्य में सुधार होने से चिंता दूर होगी.
उपाय - गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 4
आप अपने कर्म और पुरुषार्थ द्वारा अपनी उपलब्धियों को हासिल कर लेंगे. किसी पड़ोसी अथवा संबंधियों के मामले में हस्तक्षेप ना करें. कार्यक्षेत्र पर अपनी उपस्थिति बनाए रखें. बेहतर होगा कि अपनी कार्यप्रणाली पर पुनः विचार-विमर्श करें. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. बुरी आदतों तथा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer-यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)