Horoscope Today 14 August 2026 : आज पूरे दिन चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे. वहीं कर्क राशि में सूर्य, बुध और गुरु मिलकर त्रिग्रही योग बना रहे हैं. इसके अलावा 14 अगस्त को परिघ योग और शिव योग रहेगा. ये सब योग कर्क-धनु समेत कुछ राशि वालों के बड़े मकसद पूरे करवा सकता है. वहीं कन्या राशि वाले थकान और तनाव के शिकार हो सकते हैं. जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल 14 अगस्त 2026.
किसी विशेष कार्य में सफल होने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता अवश्यंभावी है. अपने विचारों पर चिंतन करें. उन्हें सही दिशा में लगाने से सुकून और शांति मिलेगी. जो लोग विदेश में कारोबार के सिलसिले में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आज उन्हें कोई नई दिशा मिल सकती हैं. घर में शांति और सुकून भरा वातावरण रहेगा. गैस और वायु की वजह से जोड़ों में दर्द और बेचैनी जैसी समस्या रहेगी.
उपाय- महादेव का ध्यान करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 3
किसी प्रेरक व्यक्ति से मुलाकात होगी और महत्वपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक जानकारियां भी मिलेगी. मनोरंजन संबंधी कार्यों में अधिक खर्चा होने के कारण बजट बिगड़ सकता है. कार्यस्थल पर कर्मचारियों के बीच जो झगड़ा या विवाद चल रहा था, वह आज सुलझ सकता है. प्रेम संबंधों को जल्दी ही विवाह में परिणत होने संबंधी योजनाएं बनेंगी. अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहें. उपाय - प्रकृति के समीप एकांत में कुछ समय रहना आपको सुकून देगा.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते जाएं. सफलता निश्चित है. विद्यार्थियों का कुछ गलत प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेल-मिलाप रखने से उसका दुष्प्रभाव उनकी पढ़ाई व करियर पर पड़ेगा. नौकरी पेशा लोगों द्वारा किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सम्पन्न हो जाने से कंपनी को फायदा होगा. पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. गला खराब रह सकता है, जिसकी वजह से बुखार भी महसूस होगा.
उपाय - पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 6
आज कोई रुका हुआ आय का साधन पुनः शुरू होगा. दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल भी रहेंगी. अपनी बहुमूल्य वस्तुओं की संभाल अच्छी तरह करें. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात फायदेमंद साबित होगी. स्टाफ तथा कर्मचारियों का भी उचित सहयोग रहेगा. परिजनों के साथ भरपूर समय व्यतीत करने से आपसी तालमेल में मधुरता बढ़ेगी. बदन दर्द तथा कमजोरी महसूस हो सकती हैं.
उपाय- गुरुद्वारा या मंदिर में लंगर की सेवा करें अथवा दान करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
अगर घर के रखरखाव अथवा सुधार संबंधी योजना में वास्तु के नियमों का भी प्रयोग करना उचित रहेगा. किसी सगे संबंधी से भी कहासुनी हो सकती हैं. उधार संबंधी लेनदेन ना करें. व्यवसाय संबंधी सभी निर्णय खुद ही ले. दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं है. प्रेम का इजहार करने के लिए अनुकूल समय है. ज्यादा एसिडिटी बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 1
ग्रह स्थिति आपको किसी भी परिस्थिति में हल निकालने की शक्ति प्रदान कर रही हैं. किसी निकट संबंधी के विवाहित जीवन में कुछ तनाव आने से चिंता रहेगी. कार्यक्षेत्र में अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखना जरूरी है. प्रेम संबंध मर्यादित और विश्वास पूर्ण बने रहेंगे. अत्यधिक मेहनत की वजह से मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी.
उपाय- मंदिर या गुरुद्वारे में आटा, दाल वगैरह रखकर आएं.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
कोई रुका हुआ व्यक्तिगत काम आज पूरा हो सकता है. दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखने की बजाय अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखें. अपनी बिजनेस पार्टियों के साथ संपर्क में रहने से आपको उचित आर्डर और नए अनुबंध मिल सकते हैं. प्रेम प्रसंग में आपसी सामंजस्य की कमी रह सकती है. अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें.
उपाय- सूर्य उपासना करें तथा प्रातःकाल सूर्य का ताप लेना आपको स्वस्थ रखेगा.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 8
आज किसी विशेष मुद्दे पर लाभदायक विचार-विमर्श होगा और समाधान भी मिलेगा. कभी-कभी सुस्ती और आलस हावी होने की वजह से आप कोई उपलब्धि खो सकते हैं. अपनी कारोबारी योजनाओं को सीक्रेट रखें. अन्यथा कोई अन्य व्यक्ति इनका फायदा उठा सकता है. घर में सुख-शांति बनी रहेगी. आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
बच्चों के भविष्य से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से घर में सुखद माहौल बनेगा. आपकी कोई महत्वपूर्ण वस्तु खो सकती है अथवा आप कहीं रखकर भूल सकते हैं. व्यवसायिक कार्यप्रणाली में गति आएगी. सभी काम सुचारू रूप से होते जाएंगे. प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक अनुमति मिल सकती हैं. वर्तमान मौसम की वजह से नजला-जुकाम जैसी दिक्कत बढ़ेगी.
उपाय- पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रणाम करें..
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
अगर प्रॉपर्टी में निवेश करने संबंधी योजना बन रही हैं, तो ज्यादा सोच-विचार ना करें, समय अनुकूल है. पड़ोसियों के साथ किसी तरह का झगड़ा या कहा-सुनी हो सकती है. कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है. प्रेम प्रसंग में किसी गलतफहमी की वजह से दूरियां आ सकती हैं. जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द की शिकायत रहेगी.
उपाय- जरूरतमंद बच्चों को फल-दूध आदि का दान करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 5
आप अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णरूप से एकाग्रचित्त होकर आगे बढ़ना आपको सफलता देगा. यदि आप किसी भी तरह का बदलाव करने की सोच रहे हैं, तो अभी उस पर और अधिक जानकारी हासिल करें. इस समय व्यवसाय में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी. संयम बनाकर रखें. दांपत्य जीवन में प्रेम माधुर्य बना रहेगा. एलर्जी और इंफेक्शन जैसी बीमारी आपको परेशान कर सकती है.
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
व्यस्तता के बावजूद कुछ समय संबंधियों के साथ व्यतीत करना आपको ऊर्जावान बनाएगा. कभी-कभी कुछ विपरीत परिस्थितियां भी बनेंगी. अपने मन को संयमित करके रखें. कारोबार में अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें, तथा काम की क्वालिटी को भी और अधिक बेहतर बनाएं. परिवार के साथ किसी समारोह आदि में जाने का प्रोग्राम बन सकता है. अपना मनोबल और मानसिक स्थिति सकारात्मक बनाए रखने के लिए मेडिटेशन जरूर करें.
उपाय- जरूरतमंद लोगों के लिए चाय-बिस्कुट आदि की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
(Disclaimer-यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)