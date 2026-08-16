Horoscope Today 16 August 2026 : वीकेंड पर कन्या राशि वाले अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं. वहीं वृष राशि वालों को कुछ अनहोनी होने का वहम मन में रह सकता है. कर्क राशि वाले लोग काम में लापरवाही न करें और कारोबार में बड़ा निवेश करने से बचें. देखें आज का दिन मेष से मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. पढ़ें 16 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल.
परिवार पर आपका नेतृत्व रहेगा. किसी विशेष समस्या का भी हल मिलने वाला हैं. किराएदारी संबंधी मामले सुलझाने में किसी की मध्यस्थता रखना समस्या का हल रहेगा. व्यवसाय में उचित व्यवस्था बनी रहेगी. सिर्फ इस समय जोखिम वाले कार्यों से दूर रहें. दांपत्य जीवन में सरसता बनी रहेगी. खांसी-जुकाम और कमजोरी जैसी परेशानी बढ़ सकती हैं.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 2
आज आपका कोई मन मुताबिक कार्य पूरा होने से मानसिक सुकून रहेगा. ध्यान रखें कि वहम का कोई इलाज नहीं है. बेवजह मन में कुछ अनहोनी होने जैसी आशंका रहेगी. कारोबार में आय की स्थिति में सुधार आएगा. नौकरी में कुछ समस्याएं रह सकती हैं. प्रेम प्रसंगों में किसी गलतफहमी की वजह से दूरी आ सकती है. योगा और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें और पुजारी जी से आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 3
अचानक ही किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी, जो कि फायदेमंद रहेगी. फिजूलखर्ची में कटौती करें. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें. कामकाज को लेकर की गई कोई नजदीकी यात्रा आपके उत्तम भविष्य का द्वार खोलेगी. प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ ना करें. मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है. उपाय- जरूरतमंद बच्चों को फल-मिठाई आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
आज किसी अनुभवी के मार्गदर्शन से कोई रुका हुआ कार्य संपन्न हो जाएगा. छोटी सी बात पर ही किसी से कहा-सुनी हो सकती है. इसलिए अपने स्वभाव को संयमित रखना आवश्यक है. व्यवसाय से संबंधित किसी भी योजना पर निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे. ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है. लापरवाही बिल्कुल ना बरतें.
उपाय- मां दुर्गा का स्मरण करें और बहन-बेटियों को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 1
पिछले कुछ समय से चल रही अस्त-व्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आएगा. कभी-कभी आपका गुस्सा आपके बनते कामों को बिगाड़ देता है. अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रयोग में लाएं. कारोबार में आपके प्रयासों द्वारा कार्य विस्तार की योजना कार्य रूप में परिणत होगी. जीवन साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे. वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय सफाई की सेवा अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
बच्चों के भविष्य को लेकर भी कुछ योजनाएं फलीभूत होंगी. दोपहर बाद कुछ असमंजस और चुनौती भरा समय रहेगा. अपने कार्यों को पूरा ध्यान से करें. व्यवसाय में रुके हुए कार्यों में गति आएगी तथा चीजें व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगी. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना आपको खुशी देगा. नजला-जुकाम रह सकता है. आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें.
उपाय- चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
पूर्व में जिस परेशानी से गुजर रहे थे, आज उसका समाधान मिलने की भरपूर उम्मीद है. दूसरों के मामले सुलझाने के चक्कर में आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. कारोबार में अपने कार्यों के बारे में किसी से भी शेयर ना करें, वरना कुछ लोग बाधाएं भी डाल सकते हैं. घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है.
उपाय- अपने इष्ट का स्मरण करें और मंदिर में कुछ भी दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- मूंगिया रंग
भाग्यशाली अंक- 7
अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाने से आपको सामाजिक व पारिवारिक सराहना प्राप्त होगी. इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना उचित नहीं है. व्यावसायिक कार्यों में चल रहे अवरोध दूर होंगे. सहयोगियों की मदद भी मिलेगी. पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हो सकती है. मौसम की वजह से कुछ आलस और थकान जैसी स्थिति बनी रहेगी.
उपाय- घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 4
निकट संबंधियों के साथ मेल-मुलाकात होने से खुशनुमा माहौल बनेगा. क्रिएटिव बने रहे. तथा आलोचना या निंदा जैसी बातों से दूर रहे. व्यवसाय में अति उत्साहित होकर कोई निर्णय लेने से बचें. पति-पत्नी के बीच सकारात्मक और सहयोगात्मक पूर्ण संबंध रहेंगे. स्वास्थ्य संबंधी चल रही किसी समस्या से राहत मिलेगी.
उपाय- घर के मंदिर को सुगंधित करें और पूजा अर्चना करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 8
अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो उसकी वसूली संभव है. प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने की जरूरत है. कारोबारी महिलाएं अपने कार्य को लेकर उत्साहित रहेंगी. सफलता भी मिलेगी. व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें. आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान आपको स्वस्थ और सकारात्मक रखेंगे.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 6
आज किसी खास व्यक्ति के साथ सकारात्मक चर्चा होगी तथा कुछ नई जानकारियां भी हासिल होंगी. जोश में आकर अत्यधिक खर्च कर देना आपको आर्थिक समस्या में भी डाल सकता है. कारोबार में पब्लिक रिलेशन तथा मीडिया संबंधी जानकारी और अधिक मजबूत करें. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना जरूरी है.
उपाय- कोई भी शुभ कार्य करने से पहले घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद जरूर लें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 2
बच्चों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी. मन प्रफुल्लित और ऊर्जावान बना रहेगा. किसी भी तरह के विवादों से खुद को दूर रखें वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं. कारोबार में उचित सफलता हासिल होगी. तथा आपके हुनर की सराहना भी होगी. प्रेम संबंधों में समय बर्बाद ना करें. अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखना अति आवश्यक है.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)