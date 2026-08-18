Horoscope Today 18 August 2026 : आज कल्कि जयंती है और सावन महीने का तीसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा. इस मौके पर शुक्ल योग और ब्रह्म योग बन रहे हैं. वहीं सिंह राशि में सूर्य केतु की युति से ग्रहण योग सक्रिय रहेगा. चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे. कुल मिलाकर 18 अगस्त 2026, मंगलवार का दिन कई शुभ-अशुभ योगों को समेटे हुए आ रहा है. पढ़ें 18 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल.
अगर बच्चों से संबंधित कोई समस्या चल रही है, तो आज उसका समाधान मिल जाएगा. अपने विरोधियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ ना रहें और साथ ही जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें. मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोग अत्यधिक कार्यभार से परेशान रहेंगे. प्रेम प्रसंग मर्यादित और खुशनुमा रहेंगे. ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या बढ़ सकती है.
उपाय- जीव-जंतुओं को कुछ ना कुछ आहार अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
कुछ ना कुछ चुनौतियां रहेंगी और उनका समाधान निकालने में आपकी विशेष भूमिका भी रहेगी. किसी तरह के भी गैरकानूनी कार्य में रुचि ना लें. बल्कि सहज तरीके से कार्यों को निपटाते चले. व्यवसाय में काम की अधिकता की वजह से अतिरिक्त समय देना पड़ेगा. रिस्क लेने से परहेज रखें. पारिवारिक व्यवस्था उत्तम रहेगी. गर्मी और उमस की वजह से सिर में दर्द जैसी दिक्कत महसूस हो सकती हैं.
उपाय- नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 3
सामाजिक अथवा सोसायटी संबंधी गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा तथा पहचान भी बढ़ेगी. युवा वर्ग मौज मस्ती में समय व्यर्थ ना करके अपनी शिक्षा और करियर पर ज्यादा ध्यान दें. कार्य स्थल पर कर्मचारियों के साथ आपका विश्वास और प्रेम रखना आपकी परेशानियों को कम करेगा. प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें. स्वास्थ्य में थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी.
उपाय- शिवालय जाकर गन्ने के रस से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
जीवन के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपको हर परिस्थिति में खुश रहने का तरीका बताएगा. यह समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने में आलस या सोच-विचार की बजाय तुरंत एक्शन लेने का है. कारोबार में पब्लिक डीलिंग करते समय अपनी छवि का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. युवाओं के प्रेम संबंध और अधिक गंभीर तथा मजबूत होंगे. मधुमेह तथा ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करते रहे. उपाय- देवी मां की आराधना करें और कन्याओं को कुछ उपहार अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
आज कुछ पुराने मतभेदों तथा समस्याओं का निराकरण होगा. और अपनी कार्य क्षमता को भी प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा. दूसरों के मामलों में बिन मांगे सलाह ना दें और ना ही हस्तक्षेप करें. कार्य क्षेत्र में आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से प्रयास भी करना जरूरी है. वैवाहिक संबंधों में प्रेम पूर्ण स्थिति रहेगी. लाइफ पार्टनर से प्रेम मिलेगा. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहे.
उपाय- चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
कहीं उधार दिया हुआ या फंसा हुआ पैसा आज वसूल हो जाएगा. दोपहर बाद ग्रह स्थिति में कुछ प्रतिकूलता भी रहेगी. अफवाहों से दूर रहें. ध्यान रखें कि कारोबार में किसी पार्टी के साथ छोटी सी बात को लेकर आपका गुस्सा बढ़ सकता है. प्रेम प्रसंगों में गलतफहमियां दूर होगी. छोटी-मोटी नकारात्मक बातों की वजह से तनाव रहेगा.
उपाय- किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले घर के वरिष्ठ लोगों से आशीर्वाद अवश्य लें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
अपने संपर्कों को और अधिक मजबूत कीजिए. कुछ नई जानकारियां हासिल होंगी. संतान की गतिविधियों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है, कड़ी नजर रखें. व्यवसाय में चल रही दिक्कतों का समाधान मिलेगा. कार्य सुचारू रूप से होते जाएंगे. प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना बनी रहेगी. अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें.
उपाय- किसी जरूरतमंद व्यक्ति या संस्था को दवाई का दान करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
फाइनेंस संबंधी कुछ रुके हुए मामले गति में आएंगे. ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में खटास ना आने दे. वरना इसकी वजह से आपका दांपत्य जीवन भी प्रभावित हो सकता है. व्यवसाय में किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले उस पर उचित सोच-विचार अवश्य करें. प्रेम संबंधों से दूर ही रहे तो उचित है. व्यवस्थित दिनचर्या रखने से आप पॉजिटिव महसूस करेंगे.
उपाय- जल का सम्मान करें और व्यर्थ बहने से बचाए.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
आज अपनी आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय है. यह भी ध्यान रखें कि मेहनत करने पर ही भाग्य आपका सहयोग करेगा. स्थान परिवर्तन की भी संभावना बन आ रही है. टैक्स, लोन आदि जैसे मामलों में उलझनें बढ़ सकती है. घर में संबंधियों के आगमन से खुशी भरा माहौल रहेगा. किसी-किसी समय अकारण ही गुस्से जैसी स्थितियां हावी रहेगी.
उपाय- विद्यार्थियों को पढ़ाई के वस्तुएं देना शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 3
युवा वर्ग अपने भविष्य संबंधी गतिविधियों को लेकर पूरी तरह गंभीर रहेंगे. अपरिचित लोगों के साथ वार्तालाप करते समय थोड़ा रिजर्व रहना भी जरूरी है. फोन अथवा ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से व्यवसायिक व्यवस्था उचित बनी रहेगी. लव पार्टनर को कोई उपहार देना संबंधों में और अधिक मधुरता लाएगा. सिर दर्द ,माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और लड्डू का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
अनुकूल ग्रह स्थिति है. सिर्फ किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार अवश्य कर ले. इस समय लाभ की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी. व्यवसाय में अपनी गतिविधियों तथा योजनाओं को किसी के समक्ष उजागर ना करें. प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें, किसी प्रकार की बदनामी की आशंका है. अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखें.
उपाय- प्रातःकाल उगते सूर्य के दर्शन करें और कुछ समय धूप स्नान भी अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 2
अचानक ही कोई रुकी हुई पेमेंट आने से अथवा कोई खास काम बन जाने से आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे. फिलहाल किसी को रुपया-पैसा उधार देने पर वापसी आना मुश्किल है. पार्टनर से संबंधी कार्यों में लाभदायक स्थितियां बन रही है, सिर्फ पारदर्शिता रखना जरूरी है. प्रेम संबंध के प्रति ईमानदार रहें. महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)