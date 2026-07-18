Horoscope Today 18 July 2026 : मेष राशि वालों के लिए आज का दिन विवाद सुलझाने के लिए अच्छा है. वहीं कन्या राशि वालों को खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं. धनु राशि के लोगों के लिए दोपहर के बाद का समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है. लिहाजा इस समय में कोई जोखिम न लें. न ही महत्वपूर्ण निर्णय लें.
चूंकि ये गणनाएं चंद्र राशि पर आधारित हैं, ऐसे में चंद्रमा की स्थिति देखना अहम है. द्रिक पंचांग के अनुसार 18 जुलाई 2026 की रात 11:58 बजे चंद्रमा कन्या राशि में आएंगे. देखें सभी राशियों का 18 जुलाई का दैनिक राशिफल.
कोई व्यक्तिगत वाद-विवाद चल रहा है, तो उसे किसी अनुभवी की मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है. स्वभाव में सहजता रखें. कभी-कभी आपके अहम की वजह से काम बिगड़ भी सकते हैं. कारोबार में मनचाही सफलता हासिल होगी और नए अवसर भी मिलेंगे. प्रेम संबंधों में कुछ मनमुटाव हो सकता है. महिला वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहें.
उपाय - किसी भी अहम कार्य को करने से पहले बड़े-बुजुर्गों से आशीर्वाद अवश्य लें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 2
घर के रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधी योजनाओं पर कार्य होगा. परंतु समय की कीमत को पहचानें और समय पर अपने कार्य पूरा करने की कोशिश करें. साझेदारी संबंधी काम में नुकसान होने की आशंका बन रही है. गैरकानूनी कार्यों से दूर रहे. परिजनों के बीच चल रही गलतफहमी का नकारात्मक असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा. वर्तमान मौसम की वजह से स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना जरूरी है.
उपाय - शिवालय जाकर देसी घी का दीपक जलाएं
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
पिछली कुछ गलतियों से सीख कर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना कामयाबी देगा. अजनबी व अपरिचित व्यक्तियों से व्यवहार करते समय सावधानी बरतें, कोई धोखा हो सकता है. ट्रांसपोर्ट से संबंधित कोई भी व्यवसाय आज लाभ की स्थिति में रहेगा. प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा. अपनी दिनचर्या और खानपान के प्रति लापरवाह ना रहे.
उपाय - गणपति जी का ध्यान करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
पारिवारिक अथवा प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद दूर हो जाने से राहत मिलेगी. कोई भी परेशानी आने पर वरिष्ठ तथा अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन तथा सहयोग अवश्य लें. स्त्री वर्ग को अपने करियर से संबंधित विशेष सफलता हासिल होने वाली हैं. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. अपनी सामर्थ्य से ज्यादा कार्यभार लेने से बचें.
उपाय - मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
अगर किसी भविष्य संबंधी योजना में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो अच्छा लाभ होगा. विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई व करियर को लेकर कुछ तनाव रहेगा. व्यवसाय में कुछ चुनौतियां रहेगी. लेकिन आप अपनी कार्यकुशलता द्वारा कार्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे. परिजनों का एक दूसरे के प्रति सहयोग घर की सुख-शांति व अनुशासन बनाकर रखेगा. इस समय दांतों का दर्द परेशान कर सकता है.
उपाय - कहीं भी एकांत स्थल पर बैठकर कुछ समय ध्यान, मेडिटेशन आदि में जरूर लगाएं.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली रंग- 3
विद्यार्थियों और युवाओं का अपने अध्ययन और करियर के प्रति फोकस रहेगा. मित्रों या नजदीकी रिश्तेदारों की गतिविधियों से अनभिज्ञ भी ना रहें. कारोबार में अपने लक्ष्य को पूरा करने में बहुत अधिक मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी. संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी. सिर दर्द, बदन दर्द जैसी दिक्कत रहेगी.
उपय - किसी भी धर्म स्थल पर अन्न का दान करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
आज खर्चों के साथ-साथ आय की स्थिति भी बनी रहेगी, इसलिए बढ़ते खर्चो की चिंता नहीं होगी. किसी भी योजना अथवा कार्य से संबंधित पेपर्स पर सोच- विचार करके ही हस्ताक्षर करें. कारोबार बढ़ाने के लिए भी कुछ योजनाएं बनेगी और कई तरह की उपलब्धियां सामने आएंगी. प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ेंगी. गले से संबंधित इंफेक्शन जैसी समस्या महसूस होने पर तुरंत इलाज लें.
उपाय - मां दुर्गा की उपासना करें और खीर का प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
आज दिन भर दौड़-धूप रहेगी, परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को दूर भी कर देगी. ध्यान रखें कि आपकी भावुकता जैसी कमजोरी का कुछ लोग गलत फायदा उठा सकते हैं. कार्यक्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था में कुछ बदलाव लाना जरूरी है. वैवाहिक संबंधों में कुछ तनाव रहेगा. शांति से काम लें. वायु और बादी वाली चीजों के सेवन से परहेज रखें.
उपाय - माता-पिता का सम्मान करें और किसी भी अहम कार्य में उनका मार्गदर्शन अवश्य लें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
समय की गति आपके पक्ष में है. इसका सदुपयोग करना आपकी क्षमता पर भी निर्भर करता है. दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ विपरीत भी रहेंगी. भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहे. व्यवसाय में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. जोकि लाभदायक भी रहेंगे. प्रेमी-प्रेमिका को डेटिंग का अवसर मिलेगा. डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या बड़ सकती है.
उपाय - हनुमान जी की उपासना करें और संभव हो तो हनुमान चालीसा के सात पाठ भी करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 8
प्रिय जनों के साथ भेंट मुलाकात होने से मन प्रसन्न रहेगा. साथ ही कोई रुका हुआ कार्य भी संपन्न होगा. संबंधों को खराब होने से बचाने के लिए आपको अगर झुकना पड़े, तो शर्मिंदगी ना महसूस करें. कोई अतिरिक्त आय का साधन शुरू हो सकता है. प्रॉपर्टी डीलिंग में सावधानी बरते. परिजनों का सहयोग रहेगा तथा किसी मनोरंजक प्रोग्राम में भी जाने का विचार बनेगा. अपनी कार्यशैली, दिनचर्या और खानपान के प्रति विशेष रूप से सजग रहें.
उपाय - घर के वरिष्ठ लोगों की देखभाल करें और उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
चुनौतियों को स्वीकारने और क्रिएटिव रहने से अवश्य ही सफलता मिलेगी. आज कई मामलों में धीरज और धैर्य भी रखना जरूरी है. बातचीत के दौरान उचित शब्दों का ही प्रयोग करें. कारोबार में रिस्क संबंधी किसी भी प्रकार के कार्य में समय और पैसा व्यर्थ ना करें. पति-पत्नी आपसी सामंजस्य से घर की व्यवस्था मधुर बनाकर रखेंगे. जोड़ों व घुटनों का दर्द परेशान करेंगे.
उपाय - सूर्य उपासना करें तथा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
अपनी दिनचर्या और कार्यप्रणाली में किए गए परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक और लाभदायक साबित होंगे. विद्यार्थी तथा युवा वर्ग गलत संगति और आदतों से दूरी बनाए. अन्यथा इसका असर आपके करियर पर पड़ सकता है. कारोबार में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप रह सकता है. सभी कार्य आप अपनी देखरेख में ही करवाएं. प्रेम संबंध को विवाह में परिणत करने हेतु योजनाएं बनेंगी. काम के बोझ की वजह से कुछ तनाव रहेगा.
उपाय - मां दुर्गा की उपासना करें तथा श्रृंगार की कोई वस्तु भी भेंट करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)