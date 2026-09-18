/Aaj Ka Rashifal 18 September: मेष वाले पहचानें अपना टैलेंट, धनु वालों का पार्टनर से हो सकता है झगड़ा, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 18 September 2026 : शाम 04:44 बजे मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां उनकी गुरु से युति होगी. इसके बाद रात पौने 11 बजे चंद्रमा धनु राशि में आएंगे. इससे ढाई दिन से बना अशुभ विंछुड़ो योग समाप्त होगा. यह ग्रह स्थितियां मेष राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं. यदि वे अपनी योग्यता को पहचानें तो बड़ा लाभ पा सकते हैं. वहीं धनु राशि वालों के लिए जीवनसाथी से झगड़ा होने की स्थिति पैदा हो सकती है. लिहाजा सतर्क रहें. पढ़ें 18 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल.
इस समय प्रकृति आपको बहुत से मौके दे रही है. अपनी योग्यता और सामर्थ्य को पहचानें. अपने कार्यों को खुद ही पूरा करने का यथासंभव प्रयास करें. यह समय उन कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल है, जो पिछले कुछ समय से अधूरे चल रहे थे. परिवार जनों का सहयोग आपको ऊर्जावान बनाकर रखेगा. स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ होती नजर आ रही है.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास रखें. कर्म से ही भाग्य को भी बल मिलेगा. कोई भी डील करते समय उसके बारे में अच्छी तरह छानबीन अवश्य करवा लें. व्यवसायिक गतिविधियां अभी यथावत ही रहेंगी. मार्केट में स्थितियां भी सामान्य ही रहेंगी. प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं. घुटनों व जोड़ों में दर्द की समस्या से राहत पाने के लिए नियमित व्यायाम करें.
उपाय- मां दुर्गा की उपासना करें और संभव हो तो खीर का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
अपनी बनाई हुई योजनाओं को फलीभूत करने का अनुकूल समय है. अनावश्यक खर्चों पर काबू रखना आपको आर्थिक समस्या से बचाएगा. पार्टनरशिप संबंधी कोई प्रोजेक्ट मिले, तो उसे तुरंत हासिल करें. प्रेम संबंधों में निकटता आएगी, और विवाह के लिए भी विचार होगा. पैरों में दर्द व सूजन की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय- भगवान विष्णु के दर्शन करें तथा बेसन के लड्डूओं का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
नजदीकी संबंधियों से मेल-मुलाकात करने से महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल होंगी. पड़ोसियों के साथ किसी भी बात को लेकर वाद-विवाद में ना पड़े. कारोबारी महिलाओं को सामंजस्य बिठाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. दांपत्य जीवन में कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति बनेगी. अपने रहन-सहन तथा खानपान का विशेष ध्यान रखें.
उपाय- असहाय लोगों की यथा सामर्थ्य सहायता करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी आसानी होगी. दूसरों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. कारोबार में टैक्स तथा लोन संबंधी मामलों को तुरंत निपटाने का प्रयास करें. घर में किसी बच्चे की किलकारी संबंधी शुभ सूचना मिलने से उत्सव भरा माहौल रहेगा. मौसम के नकारात्मक प्रभाव से अपना बचाव रखें. उपाय- किसी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा संस्था को दवाइयां का दान करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट में सीनियर्स की हेल्प मिलेगी. कोई भी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से और आपसी वार्तालाप से निकालें. मार्केटिंग संबंधी कार्यों में उचित सफलता हासिल होगी. गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहे. दांपत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बना रहेगा. ज्यादा गरिष्ठ पदार्थों का सेवन ना करें.
उपाय- पेड़-पौधों को जल से सिंचे और तुलसी के समक्ष दीपक भी जलाएं.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 5
अगर प्रॉपर्टी या वाहन की खरीद-फरोख्त की कोई योजना बन रही है, तो इस समय की गई डील फायदेमंद रहेगी. धर्म के नाम पर कोई आपको बेवकूफ बना सकता है, इसलिए सावधान रहें. व्यवसाय में मार्केटिंग, पेमेंट आदि कलेक्ट करने में अपना अधिक समय लगाएं. घर में खुशनुमा और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस जैसी समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय- शिवालय पर अनार के रस से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 2
अपने मन को एकाग्र करें और आत्म चिंतन करें, इससे मन से कोई द्वंद्व समाप्त होगा. युवाओं को अपने करियर को लेकर ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है. व्यवसायिक कार्य प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाएं, आपको उचित आर्डर मिल सकते हैं. दांपत्य जीवन में एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें. बदन दर्द और थकान जैसी स्थिति रहेगी.
उपाय- पशु-पक्षियों के लिए आहार की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 9
पिछली कुछ गलतियों से सीख कर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना कामयाबी देगा. रुपए-पैसे के मामले में सावधानी बरतें. बेहतर होगा कि सारे निर्णय खुद ही लें. शेयर्स अथवा स्टॉक मार्केट में रुचि रखने वाले लोग सावधान रहें. अगर संभव हो तो कुछ समय के लिए स्थगित ही करें. किसी समस्या को लेकर पति-पत्नी में तनाव रहेगा. डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से संबंधित दिक्कत बढ़ सकती है.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें .
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
विद्यार्थियों को किसी विभागीय या नौकरी से संबंधित परीक्षा में सफलता मिलेगी. किसी बनते हुए काम में रुकावट आने से आपका कॉन्फिडेंस डगमगा भी सकता है. ध्यान रखें कि कार्यक्षेत्र में सरकारी मामलों को लेकर कोई समस्या आ सकती है. संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए संबंधों को समय देना होगा. किसी भी तरह का रिस्क लेना आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा.
उपाय- अपने इष्ट का स्मरण करें और मंदिर में कुछ भी दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 1
जिस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आप काफी समय से प्रयास रहे थे, आज वह खुशखबरी मिलने वाली है. बच्चों के मामले में ज्यादा टोका-टाकी ना करें. उन्हें अपने अनुभव के आधार पर कार्य करने दे. विदेश से जुड़े कारोबार में मनचाहा लाभ मिलेगा. घर में मेहमानों के आने से चहल-पहल व खुशनुमा माहौल बनेगा. सिर दर्द व अपच जैसी परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं.
उपाय- प्राणायाम करें और कुछ समय प्रकृति की सानिध्य में रहें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 5
समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में परिवर्तन लाना आपको सकारात्मक बनाएगा. परंतु चुनौतियां भी सामने खड़ी मिलेंगी. अगर उनका डटकर मुकाबला किया तो जीत भी निश्चित है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में नुकसान होने की आशंका है. कुछ समय परिवार के साथ व्यतीत करना आपको तरोताजा रखेगा. थकान और सुस्ती हावी हो सकती है.
उपाय- पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 7
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)