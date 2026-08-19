/Aaj Ka Rashifal 19 August: गुरु का नक्षत्र परिवर्तन आज, 3 राशियों के लिए दोपहर बाद का समय शुभ, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 19 August 2026 : आज तुला राशि वालों को दोपहर बाद अचानक खुशखबरी मिल सकती है. मिथुन राशि वालों का कोई सीक्रेट सभी के सामने आ सकता है. अपमान होने के योग बन रहे हैं. धनु राशि वालों का ऑफिस में बॉस या सीनियर्स से झगड़ा हो सकता है. जानिए आज का दिन मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा.
समस्याओं से घबराने की बजाय उनका समाधान ढूंढे, तो परिस्थितियां जल्दी ही अनुकूल भी हो जाएगी. आर्थिक मामलों में बजट का खास ध्यान रखें, उधार लेने की स्थिति से बचें. कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाओं को भी गति देने में आपकी मेहनत कामयाब होगी. प्रेमी-प्रेमिका को मुलाकात का अवसर मिलेगा. डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर से परेशान लोग अपना विशेष ध्यान रखें. उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
आज कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, जिससे आपका हौसला और आत्मविश्वास भी बना रहेगा. आज कहीं पर भी पैसा ना लगाएं, क्योंकि इसके लिए समय अनुकूल नहीं है. व्यवसाय में इस समय अधिक लाभ की उम्मीद ना रखकर पूरी तरह मेहनत करने की जरूरत है. पति-पत्नी का सामंजस्य पूर्ण व्यवहार घर में सुख-शांति बनाकर रखेगा. कभी-कभी कुछ नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं.
उपाय- मेडिटेशन करें. चींटियों को सतनाजा खिलाएं
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 7
कोशिश करें, कि आज अधिकतर काम दिन के प्रथम पक्ष में संपन्न हो जाए. नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में आने से आपकी मान-हानि संभव है, इसलिए सचेत रहें. व्यवसाय में इस समय आपकी कोई ऐसी बात उजागर हो सकती है, जिसे आप गोपनीय रखना चाहते थे. विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें. इससे आपकी पारिवारिक शांति दूषित हो सकती है. मौसम के अनुकूल आहार और दिनचर्या रखें.
उपाय- कोई भी शुभ काम करने से पहले वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद अवश्य लें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
संतान के भविष्य को लेकर जो आपके जो प्लान चल रहे थे, आज उससे संबंधित शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है. ध्यान रखें कि किसी भी पॉलिटिकल गतिविधि की नकारात्मक चर्चा करना आपको मान-हानि दे सकता है. व्यवसाय में पेंडिंग पड़े कार्यों को पूरा करने में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद लेनी पड़ेगी. प्रेम संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी. वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है.
उपाय- महादेव का ध्यान करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह से संबंधित रिश्ता आ सकता है. कहीं से पैसा भी मिलने की स्थिति बन रही है. वक्त के अनुसार अपनी दिनचर्या और सोच में भी परिवर्तन लाना जरूरी है.
विदेश अथवा आयात-निर्यात से संबंधित व्यवसाय में सुधार आएगा. किसी पुराने मित्र के मिलने से मधुर यादें ताजा होंगी. पॉल्यूशन अथवा भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें.
उपाय- किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
भाग्यशाली रंग- गहरा पीला
भाग्यशाली अंक- 2
आज खर्चों की अधिकता रहेगी. परंतु आय के साधन भी बने रहने से तनाव नहीं रहेगा. ज्यादा आत्म केंद्रित होना और सिर्फ अपने बारे में सोचना नजदीकी संबंधों में कटुता ला सकता है. कार्यस्थल पर आंतरिक सुधार या स्थान में कुछ बदलाव लाने की आवश्यकता है. और ऐसा करना आपके लिए लाभदायक ही रहेगा. दोस्ती में और अधिक नजदीकियां आएंगी.
उपाय- बेहतर होगा कि व्यवस्थित दिनचर्या रखें. विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
दोपहर बाद आपको अपने भविष्य से संबंधित कोई खुशखबरी भी मिलने वाली है. अचानक ही कुछ ऐसा खर्चा सामने आ सकता है कि जिस में कटौती करना संभव नहीं होगा. सरकारी नौकरी में पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं. विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती हैं. प्रेम प्रसंग में किसी भी प्रकार का उतावलापन दूरियां ला सकता है. घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रह सकती है.
उपाय- प्रातःकाल भ्रमण करें और कुछ समय प्राणायाम के लिए भी जरूर निकालें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 7
युवाओं और विद्यार्थियों के प्रतियोगिता संबंधी परिणाम उनके पक्ष में आ सकते हैं. किसी मित्र से व्यक्तिगत बात को लेकर मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है. नकारात्मक बातों को हावी ना होने दें. नौकरी पेशा लोग अपने कामों को बखूबी अंजाम देंगे. जिससे उच्च अधिकारियों के बीच उनकी सराहना भी होगी. पति-पत्नी के बीच खुशनुमा माहौल रहेगा. तनाव और चिंता का नकारात्मक असर आप की कार्य क्षमता और स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है.
उपाय- शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
दिन सुखद व्यतीत होगा. कोई रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की बेहतरीन संभावना है. किसी की गलत सलाह पर ध्यान देने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं. कोई भी डील करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है. क्योंकि किसी वरिष्ठ व्यक्ति या उच्च अधिकारी से विवाद या झगड़ा हो सकता है. प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी की वजह से दूरियां आएगी. यूरिन इंफेक्शन जैसी समस्या उठ सकती हैं.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
युवाओं को अपने विवेक और साहस से कठिन चुनौतियां को पार करने में कामयाबी मिलेगी. अपने व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्तता के कारण परिवार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कार्य अधूरे भी रह सकते हैं. व्यापार में अपने काम की क्वालिटी को भी और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है. विवाह के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आज कोई उचित रिश्ता आने की संभावना है. अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग रहने की जरूरत है.
उपाय- केसर का तिलक लगाए, मन शांत रहेगा.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 4
पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही थी, आज उनका हल मिल सकता है. खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की भी आवश्यकता है. आर्थिक मामलों में हाथ तंग रहेगा. पारिवारिक गतिविधियों से जुड़े व्यवसाय अभी कुछ मंद रहेंगे. सरकारी नौकरी में मन मुताबिक कार्यभार मिलेगा. घर के सभी सदस्यों के आपसी सामंजस्य से व्यवस्था सुखद रहेगी. मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से अपना बचाव रखें.
उपाय- दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 2
नजदीकी संबंधों तथा मित्रों के साथ गेट-टुगेदर होने से विशेष मुद्दों पर चर्चाएं भी होगी. इस समय आर्थिक स्थिति में कुछ परेशानियां आएगी, परंतु जल्दी ही समस्या का हल भी मिलेगा. कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने का आपका प्रयास कुछ हद तक सफल रहेगा. प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय आज फायदे में रहेंगे. प्रेमी-प्रेमिका के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे. स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या में प्राकृतिक तरीकों को अपनाएं.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर अनाज का दान करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)