/Aaj Ka Rashifal 19 July: वृषभ और वृश्चिक राशि वालों के टारगेट होंगे पूरे, धन लाभ के मिलेंगे मौके, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 19 July 2026 : ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा पूरे दिन कन्या राशि में रहेंगे. जिसका असर सभी राशियों पर होगा. वृषभ राशि वालों को कोई आर्थिक लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकता है. वहीं वृश्चिक राशि वालों को धन लाभ होने के योग बन रहे हैं.
वहीं मेष राशि वालों के लिए रिस्क लेना बड़ी मुसीबत में डाल सकता है. कर्क राशि के लोग सोच-समझकर खर्च करें, वरना बढ़ी हुई इनकम का भी फायदा नहीं मिलेगा. पढ़ें आज का राशिफल 19 जुलाई 2026.
कुछ पारिवारिक महत्वपूर्ण फैसले लेने में आपके विचारों को महत्व मिलेगा. रिस्क लेना आपको किसी समस्या में डाल सकता है. किसी प्रकार के भी कानूनी पचड़े में ना फंसे. कारोबार में कोई बेहतरीन आर्डर मिल सकता है. परंतु फाइनेंस संबंधी कार्य सावधानी से करें. प्रेम प्रसंग में मधुरता लाने के लिए लव पार्टनर को कोई उपहार अवश्य दें. मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द जैसी समस्याएं रहेगी.
उपाय- प्रकृति के सानिध्य में रहे और कुछ समय आत्म चिंतन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 9
ग्रह स्थिति अनुकूल है, आर्थिक योजना से संबंधित कोई लक्ष्य आसानी से फलीभूत होगा. अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत अधिक मेहनत और परिश्रम की भी जरूरत है. कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाओं पर कार्य होगा. वर्तमान गतिविधियां भी पूर्ववत चलती रहेगी. अपने महत्वपूर्ण कार्यों में परिजनों का सहयोग अवश्य लें. ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज से संबंधित नियमित जांच करवाएं.
उपाय - शिव उपासना करें तथा शहद से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
रुके हुए कार्यों को पुनः गति देने का अनुकूल समय है. लाभदायक संपर्क भी बनेंगे. संतान पक्ष की परेशानियों का समाधान करने में आपका सहयोग आवश्यक है. समय रियल स्टेट का व्यवसाय करने वाले लोग अच्छा मुनाफा कमाएंगे. युवा वर्ग की दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती हैं. गले में दर्द व खांसी-जुकाम जैसी स्थिति रह सकती हैं.
उपाय- मां दुर्गा का ध्यान करें और बच्चों को दूध-फल आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
फाइनेंस संबंधी गतिविधियों को लेकर किए गए प्रयासों के सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे. खर्च करते समय बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है. कारोबार में किसी विशेष प्रोजेक्ट को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे. घर का वातावरण मधुर और सौहार्दपूर्ण रहेगा. अत्यधिक व्यस्तता की वजह से थकान हावी रहेगी.
उपाय - शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं पर विचार करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. विद्यार्थी और युवा वर्ग अपने लक्ष्यों के प्रति लापरवाही ना बरतें. मीडिया, आर्ट, पब्लिकेशन आदि जैसे कार्यों में बेहतरीन सफलता मिलेगी. पति-पत्नी के बीच सामंजस्य के अभाव में घर की व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो सकती हैं. अपने सामर्थ्य से अधिक कार्यभार ना लें.
उपाय - किसी जरूरतमंद को अथवा किसी संस्था में दवाइयां का दान करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
पिछले कुछ समय से चल रही उलझनों से कुछ राहत मिलेगी. परंतु अजनबी व अपरिचित लोगों से व्यवहार व लेन-देन में सावधानी बरतें. नौकरीपेशा लोग ऑफिस में चल रही राजनीति जैसे माहौल से परेशान रहेंगे. पति-पत्नी के बीच किसी निकट संबंधी की वजह से गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. थोड़ा समय मेडिटेशन और आराम के लिए भी अवश्य निकालें.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
आज किसी अटके हुए पारिवारिक काम को पूरा करने का उचित समय है. हिसाब-किताब संबंधी कार्यों को सावधानी से करें. नुकसान हो सकता है. अगर कारोबार को लेकर किसी यात्रा को फिलहाल स्थगित रखना उचित रहेगा. युवाओं को डेटिंग के अवसर सुलभ होंगे. वर्तमान मौसम का प्रतिकूल प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.
उपाय - प्राणायाम करें तथा प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय जरूर व्यतीत करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
आज आप अपनी सूझबूझ से विपरीत परिस्थितियों को सकारात्मक बना लेंगे. आपकी उपलब्धियों की वजह से कुछ लोगों में आपके प्रति जलन की भावना आ सकती है. आय का स्रोत बढ़ाने का कोई मौका मिल सकता है. घर-परिवार में सुखद और सामंजस्य पूर्ण वातावरण रहेगा. किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं तथा वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय सफाई की सेवा अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 4
पिछले कुछ समय से चल रही किसी परेशानी में चमत्कारिक रूप से आपको कहीं से सहायता मिलेगी. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में किसी भी तरह का निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें. कारोबार में प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों को करने में आपकी रुचि बढ़ेगी तथा सफलता भी मिलेगी. वैवाहिक संबंध सुखद रहेंगे. थकान और सिरदर्द जैसी शिकायत रह सकती है.
उपाय - कुछ समय नेचर के समीप बताएं और उसकी ब्लेसिंग महसूस करें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 7
अगर कोई व्यक्तिगत मामला फंसा हुआ है, तो आज उसके हल होने की संभावना है. किसी पारिवारिक सदस्य का बर्ताव आपको कुछ विचलित कर सकता है. मशीनरी तथा लोहे से संबंधित व्यवसाय में कोई दिक्कत आ सकती हैं. प्रेम संबंधों में विवाह हेतु परिवार जनों की स्वीकृति मिल जाएगी. पेट खराब और एसिडिटी की समस्या रहेगी.
उपाय - ब्राह्मण को फल दक्षिणा आदि अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 5
लाभदायक संपर्क स्थापित होंगे. इस मौके को हाथ से ना जाने दे. परिस्थितियों का पूर्ण अवलोकन करते रहे तथा आलस को हावी ना होने दें. व्यवसाय में नई उपलब्धियों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत है. घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा. सर्वाइकल और कंधों में दर्द जैसी स्थिति रह सकती है.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
संतान पक्ष की तरफ से कोई संतोषजनक समाचार मिलेगा. आज के दिन किसी को भी पैसा उधार देने के लिए अनुकूल नहीं है. रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे लोगों को कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी. जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)