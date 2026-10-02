/Aaj Ka Rashifal 2 October: धनु-मीन राशि वालों के घर आएंगी खुशियां, सिंह को दोपहर के बाद हो सकता है नुकसान, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 2 October 2026 : पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आज पितृ पक्ष की सप्तमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा. वहीं चंद्रमा मिथुन राशि में रहकर निर्णय क्षमता मजबूत करता है और बौद्धिक शक्ति बढ़ाता है.है. हालांकि आर्थिक लाभ देने के साथ खर्च भी बढ़ाता है. जानिए आज चंद्रमा की स्थिति और बुध-मंगल का केंद्र दृष्टि योग किन राशियों को लाभ देगा और किन्हें हानि? पढ़ें आज का राशिफल 2 अक्टूबर 2026.
आज आपके प्रयासों से कोई रुका हुआ कार्य बन जाएगा. कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके प्रति अफवाह फैला सकते हैं. व्यवसाय में फिलहाल किसी भी नई योजना या प्लानिंग पर काम करना नुकसानदेह रहेगा. युवा लोग प्रेम प्रसंगों में पड़कर समय बर्बाद ना करें. खांसी, जुकाम जैसी समस्या रहेगी.
उपाय- शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
इस समय सेविंग जैसी गतिविधियों में फायदेमंद स्थिति बन रही हैं. जल्दी सफलता हासिल करने के लालच में किसी भी कानूनी नियम का उल्लंघन न करें. सरकारी सेवारत लोग पब्लिक प्लेस पर किसी लापरवाही की वजह से मुसीबत में फंस सकते हैं. मित्रों के साथ मेल-मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा. प्राकृतिक चीजों को अपने भोजन में शामिल करें.
उपाय- जरूरतमंद लोगों को फल-दूध आदि का दान करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 5
थोड़ी सी सावधानी बरतने से काफी चीजें आपके पक्ष में सुचारू रूप से संपन्न होंगी. अपरिचित लोगों से अपनी कोई भी व्यक्तिगत बात शेयर करना उचित नहीं है. कारोबार के आर्थिक मामलों पर मनन और चिंतन करने की जरूरत है. प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की नकारात्मक बात से दूरियां आ सकती हैं. माइग्रेन व सिर दर्द की वजह से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो जाएगी.
उपाय- शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और अनार के रस से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
पिछले कुछ समय से जिस विशेष कार्य को लेकर आपके प्रयास चल रहे थे, आज उसमें सफलता मिलेगी. किसी भी परिस्थिति में अपने गुस्से पर काबू रखना होगा. व्यवसायिक गतिविधियों में जल्दबाजी की बजाय धैर्य रखना जरूरी है. व्यस्तता के बावजूद घर-परिवार के लिए भी समय निकालें. जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द बढ़ सकता है. उपाय- मां भगवती के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 9
दूसरों से मदद लेने की अपेक्षा अपनी योग्यता पर विश्वास रखना आपको अधिक सफल बनाएगा. दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ विपरीत भी रहेंगी. कार्यस्थल पर कुछ अव्यवस्थित माहौल रहेगा. स्टाफ की वजह से भी कुछ परेशानियां आएंगी. पारिवारिक वातावरण मधुर और सुखद बना रहेगा. सिर दर्द व माइग्रेन की समस्या से परेशान रहेंगे.
उपाय- गाय को हरा चारा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 1
सकारात्मक तथा संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न होते जाएंगे. किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल गिरने ना दें. कारोबार में स्टाफ तथा कर्मचारियों के बीच सामंजस्य बिठाने में कुछ दिक्कतें आएंगी. वैवाहिक संबंधों में कुछ मनमुटाव रहेगा. किसी भी तरह का जोखिम लेने से परहेज करें.
उपाय- अपने इष्ट का ध्यान करें और कुछ समय मंत्र साधना भी करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 3
कलात्मक गतिविधियों में रुचि रहेगी. अपनी फिटनेस के लिए भी आप समय देंगे. भाई-बहनों के बीच में मतभेद बढ़ेंगे. अपने गुस्से पर काबू रखें. प्रॉपर्टी में किसी पार्टी के साथ चल रही डील में कुछ व्यवधान आ सकते हैं. किसी घनिष्ठ मित्र के मिलने से खुशी महसूस होगी. आपकी ही लापरवाही की वजह से एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
किसी भी विपरीत परिस्थिति का सकारात्मक सोच द्वारा समाधान मिल जाएगा. किसी भी खास गतिविधि में दूसरों के प्रभाव में आने की बजाय अपनी क्षमता पर विश्वास रखें. कारोबारी गतिविधियां पहले से अधिक बेहतर होंगी. दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल का अभाव रहेगा. अत्यधिक थकान और बदन दर्द जैसी समस्या रहेगी.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
जीवन के प्रति आपका सकारात्मक रवैया आपको हर परिस्थिति में खुश रहने का तरीका बताएगा. युवा वर्ग अपने भविष्य और करियर के साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना करें. कारोबार में विस्तार संबंधी योजनाओं पर कार्य होगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. व्यस्तता के साथ-साथ उचित आराम भी लेना जरूरी है.
उपाय - रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
दिन में कुछ समय आत्ममंथन करने से आपको काफी उलझनों से राहत मिलेगी. पुरानी नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें. व्यवसाय में कुछ ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं. परंतु इनका परिणाम बेहतर ही मिलेगा. मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत होगा पीठ में दर्द और खिंचाव जैसी समस्या रहेगी.
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
काफी समय से कोई अधूरा पड़ा हुआ कार्य आज संपन्न हो जाएगा. बच्चों की गतिविधियों पर उचित नजर रखने की जरूरत है. खाद्य पदार्थों से संबंधित व्यवसाय में उचित लाभ होने की संभावना है. घर में खुशी और सुकून भरा माहौल बना रहेगा. भीड़भाड़, पोलूशन आदि में जाने से परहेज करें.
उपाय- प्रातःकाल उगते सूर्य के दर्शन करें और कुछ समय धूप स्नान भी अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
परिवार में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी और खुशी भरा माहौल बना रहेगा. व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट ना करें तथा अनुशासित दिनचर्या रखें. ध्यान रखिए कि किसी अहम कर्मचारी की वजह से कार्यक्षेत्र की व्यवस्था खराब हो सकती है. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. तनाव और थकान का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली रंग- 6
(Disclaimer: यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)