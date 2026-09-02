/Aaj Ka Rashifal 2 September: क्षमता देखकर ही लोन या उधार लें सिंह वाले, धनु राशि वाले अनजान लोगों पर न करें भरोसा, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 2 September 2026 : आज दोपहर 01:51 बजे शुक्र गोचर से मालव्य राजयोग सक्रिय हो रहा है. जिसे ज्योतिष में धन, तरक्की, सुख-सुविधाएं देने वाला योग माना गया है. साथ ही चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे. यह कुछ लोगों को नींद में कमी, बेचैनी दे सकता है. जल्दबाजी में फैसले लेना नुकसान दे सकता है. सिंह राशि वाले उधार या लोन अपनी क्षमता देखकर ही लें, वरना चुकाने में पसीने छूट सकते हैं. वहीं तुला राशि वाले बेवजह रिस्क न लें. देखें सभी राशियों का 2 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल.
अगर कहीं कोई पेमेंट वगैरह फंसी हुई है तो आज उसका तकाजा करने से वापसी हो सकती हैं. समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में भी लचीलापन लाना जरूरी है. साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखें. प्रेम प्रसंगों में आपसी सामंजस्य खुशनुमा बना रहेगा. कब्ज तथा गैस की वजह से पेट में दर्द जैसी शिकायत महसूस होगी.
उपाय- बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन पर अमल करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 6
अगर कोई निवेश संबंधी योजना बन रही है, तो तुरंत उस पर काम करें. परंतु चुनौतियां भी सामने खड़ी मिलेंगी. अगर उनका डटकर मुकाबला किया, तो जीत निश्चित है. ग्लैमर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स से जुड़े व्यवसाय तरक्की करेंगे. विपरीत लिंगी लोगों से व्यवहार करते समय मर्यादित रहे. कब्ज व बवासीर जैसी समस्या चल रही है उसे हल्के में ना लें.
उपाय- शिव उपासना करें तथा शहद मिश्रित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 3
अपने किसी निर्धारित लक्ष्य पर काम करने का उत्तम समय है. कोई लोन लेने की योजना बन रही है तो पहले उस पर अच्छी तरह विचार अवश्य करें. व्यवसाय में बेहतरीन अनुबंध मिलेंगे और लाभ के भी मार्ग प्रशस्त रहेंगे. पारिवारिक सदस्यों के साथ आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. कुछ समय प्रकृति के साथ भी जरूर व्यतीत करें. उपाय- मां दुर्गा की उपासना करें तथा श्रृंगार की कोई वस्तु भी भेंट करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
अगर कोई विवादित संपत्ति संबंधी मामला है, तो किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है. युवा वर्ग अपनी लापरवाही अथवा व्यवहार कुशलता की कमी के कारण खास मामलों में धोखा खा सकते हैं. नौकरी पेशा व्यक्ति अपने बॉस व उच्च अधिकारियों से संबंध ना खराब करें. जीवनसाथी का सहयोग आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत रखेगा. ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आदि जैसी समस्या रहेगी.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें और कुछ समय एकांत में आत्म चिंतन भी आवश्यक करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
बुजुर्गों और वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन आपको जीवन के कुछ सकारात्मक पहलुओं से अवगत कराएगा. रिश्तेदारी संबंधी मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप करने की वजह से माहौल थोड़ा अस्त-व्यस्त हो सकता है. कार्यक्षेत्र में कुछ नए अनुबंध प्राप्त होंगे. लोन या उधार लेते समय अपने सामर्थ्य का ध्यान जरूर रखें. पारिवारिक विवाद दूर होंगे तथा संबंधों में मधुरता आएगी. स्त्रियों को जोड़ों में दर्द की वजह से परेशानी रहेगी.
उपाय- चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 8
अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी मसला चल रहा है तो उसे सुलझाने का उचित समय है. बच्चों से संबंधित समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें. कार्य क्षेत्र में आंतरिक व्यवस्था में बदलाव लाने के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. विवाह के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. एलर्जी जैसी कोई समस्या परेशान करेगी.
उपाय- प्रातः काल भ्रमण करें और कुछ समय प्राणायाम के लिए भी जरूर निकालें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 6
परिवार से संबंधित कोई दायित्व पूरा करने में आपका विशेष योगदान रहेगा. इस समय भूमि की खरीद-फरोख्त संबंधी कार्यों में ज्यादा मुनाफे की उम्मीद ना रखें. कारोबार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के साथ अच्छा तालमेल रखना जरूरी है. वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 1
निवेश करने की अगर कोई प्लानिंग है, तो फायदेमंद रहेगी. वरिष्ठ सदस्य की सलाह और मार्गदर्शन पर अमल करना आपको कोई गलती होने से बचाएगा. व्यवसाय में पब्लिक रिलेशन और पार्टियों के साथ संबंध फायदेमंद रहेंगे. प्रेम संबंधों में रोमांटिक माहौल बना रहेगा. पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत से राहत मिलेगी.
उपाय- महादेव का ध्यान करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 8
कुछ कलात्मक कार्यों में समय व्यतीत करने से आप फ्रेश और तनाव मुक्त रहेंगे. अनजान लोगों के साथ अपनी कोई व्यक्तिगत बात शेयर ना करें. कारोबारी मामलों को लेकर यह समय संयम बनाकर रखने का है. उधार दिया हुआ पैसा मिल जाएगा. प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत होने में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. गैस व पेट खराब होने जैसी परेशानी रहेगी.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 4
कुछ खर्चे और चुनौतियां आपके सामने आएंगे, परंतु आप उन्हें हल भी कर लेंगे. अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं की संभाल खुद ही करें. क्योंकि उनके खोने या चोरी होने की आशंका बन रही है. व्यवसाय में बहुत अधिक जिम्मेदारियां और काम का बोझ रहेगा. परिवार जनों के बीच उचित तालमेल बना रहेगा. एलर्जी जैसी समस्या रहेगी. खानपान की आदतों में सुधार लाएं.
उपाय- गणपति जी की उपासना करें और लड्डू का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 9
ग्रह स्थिति बहुत ही अनुकूल है. दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम संबंधी योजनाएं बना लें. अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने बखान ना करें. इससे धोखा मिल सकता है. कारोबारी महिलाएं अच्छा मुनाफा कमाएंगी. मित्रों के साथ गेट-टूगेदर करने से संबंध और अधिक मधुर होंगे. जोड़ों व घुटनों का दर्द पुनः उठ सकता है.
उपाय- जीव-जंतुओं को कुछ ना कुछ आहार अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 2
वरिष्ठ व्यक्तियों का साथ और सहयोग आपकी छवि को और अधिक निखारेगा. युवाओं को अपना लक्ष्य हासिल करने में और अधिक मेहनत करनी होगी. कारोबार में किसी पार्टी के साथ नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए बातचीत शुरू हो सकती हैं. वैवाहिक संबंध मधुर बने रहेंगे. थकान और नींद ना आने की वजह से कमजोरी महसूस करेंगे.
उपाय- सफाई कर्मचारियों को कुछ ना कुछ दान अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 6
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)