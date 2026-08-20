/Aaj Ka Rashifal 20 August: वृश्चिक राशि में आकर चंद्रमा ने बनाया अशुभ योग, बोलने से पहले 2 बार सोचें धनु समेत 3 राशि वाले, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 20 August 2026 : ज्योतिष में चंद्रमा का वृश्चिक राशि में रहना अच्छा नहीं माना गया है. यह विंछुड़ो नाम का अशुभ योग बनाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 19 व 20 अगस्त की रात 02:29 बजे चंद्रमा गोचर करके वृश्चिक राशि में आ गए हैं. इसके साथ ही अशुभ विंछुड़ो योग भी शुरू हो गया है. इस योग में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. साथ ही इस दौरान कुछ लोगों को भ्रम, तनाव, निर्णय लेने में समस्या की स्थिति बन सकती है. लिहाजा उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए. जानें मेष से मीन राशि का 20 अगस्त 2026 का राशिफल.
आपकी सकारात्मक तथा संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न होते जाएंगे. घर के वरिष्ठ सदस्य और बुजुर्गों का मान-सम्मान बनाकर रखें. कारोबार में इस समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों को स्थगित रखें. प्रेम संबंधों में किसी छोटी सी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं. गले में इंफेक्शन और खांसी जुकाम की समस्या रहेगी. उपाय - मां दुर्गा की स्तुति करें और मंदिर के बाहर खीर का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 7
युवाओं को जैसा भी रोजगार संबंधी अवसर सुलभ हो, हासिल कर लेना चाहिए. भविष्य में फायदेमंद रहेगा. किसी के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, इससे संबंध खराब हो सकते हैं. व्यवसाय में सभी कार्य अपनी देखरेख में ही निपटाने का प्रयास करें. बेकार के प्रेम संबंधों और दोस्तों के साथ समय व्यर्थ ना करें. वर्तमान मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 9
रुकी हुई या उधार दी हुई पेमेंट हासिल करने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी. ध्यान रखें कि उचित समय पर किए गए प्रयासों के परिणाम भी उचित मिलते हैं इसलिए समय की कीमत को पहचाने. कारोबार संबंधी कोई सरकारी मामला चल रहा है, तो आज उसमें विशेष सफलता मिलने की उम्मीद है. पति-पत्नी एक दूसरे के सहयोग से घर की समस्याओं को भी सुलझाने में सक्षम रहेंगे. अत्यधिक व्यस्तता और कार्यभार की वजह से मानसिक तनाव रहेगा.
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 3
आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न करने में मदद करेगी. भावुकता में आकर किसी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, आप उसे निभा नहीं पाएंगे. अपने कारोबार से जुड़े लोगों के साथ संबंधों में कटुता ना होने दें, अन्यथा इसका असर आपके व्यवसाय पर पड़ेगा. किसी खास मित्र से भी मिलने का मौका मिलेगा. कुछ समय अपने सुकून और आराम के लिए भी जरूर निकालें.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य भोजन का दान करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 1
आज कोई सुखद और खुशी भरा समाचार मिलने वाला है. संयुक्त परिवार में व्यवस्था को लेकर कुछ तनाव रहेगा. अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें. व्यवसाय में कर्मचारियों के सलाह आपके लिए बेहतरीन साबित होगी. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के कार्य में कोई दिक्कत आएगी. प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ेगी. ज्यादा भीड़-भाड़ तथा पोलूशन जैसे स्थान पर जाने से परहेज करें.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते चले. आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी. बच्चों को मनोरंजन के साथ-साथ अपनी शिक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक है. टूर एंड ट्रेवल्स, मीडिया, आर्ट आदि जैसे व्यवसाय में सफलता मिलेगी. पारिवारिक वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. किसी तरह की एलर्जी की वजह से परेशान रहेंगे.
उपाय- मंदिर जाकर माथा देखें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी करें, तो उत्तम रहेगा.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
अगर कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है. युवाओं को किसी भी रिस्क प्रवृत्ति में रुचि लेना नुकसान का कारण बन सकता है. कामकाजी महिलाओं के लिए घर और कारोबार में सामंजस्य बनाए रखने में कुछ चुनौतियां रह सकती हैं. दांपत्य जीवन मधुर और सुखद रहेगा. आज आलस्य और बेचैनी जैसी स्थिति रहेगी.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर साफ-सफाई की सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
कोई पारिवारिक विवाद आज निपटने से घर में सुकून और शांति भरा वातावरण रहेगा. कल्पना में ना जी कर हकीकत का सामना करें. जीवन की वास्तविकता को समझें. कानूनी मामलों में थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है, कोई इंक्वारी वगैरह होने की भी आशंका है. परिवार में आपसी संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे. शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे.
उपाय- केसर का तिलक लगाए इससे मन शांत चित्त रहेगा.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 5
कुछ समय आत्म मनन तथा आत्म निरीक्षण करने से आपको कई उलझे हुए कामों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा. अहम की वजह से भाइयों के साथ कुछ वाद-विवाद हो सकता है. कार्यक्षेत्र के साथ-साथ मार्केटिंग और अपने संपर्क संबंध मजबूत करने में भी समय लगाएं. युवा वर्ग प्रेम संबंधों के प्रति मर्यादित रहे. उमस भरी गर्मी से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 3
आज आपका कोई मकसद हल होने वाला है, इसलिए फिजूल की बातों से ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें. दूसरों के मामले में ना ही उलझे. अपने बातचीत के लहजे में थोड़ी नरमी लाना जरूरी है. व्यवसाय में किसी महत्वपूर्ण निर्णय को आज ना ही ले. क्योंकि थोड़ी सी असावधानी नुकसान का कारण बन सकती हैं. प्रेम संबंधों में गलतफहमियों की वजह से दूरियां आ सकती हैं. वायु विकार व पेट से संबंधित दिक्कत परेशान करेगी.
उपाय- शिव उपासना करें तथा शहद मिश्रित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 2
अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाने संबंधी योजनाओं पर अमल करने का उचित समय है. रुपए-पैसे संबंधी किसी भी तरह का लेनदेन करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. व्यवसायिक पार्टियों के साथ डील करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है. पति-पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. उपाय- सुबह स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
अगर कोई जमीन-जायदाद संबंधी मामला चल रहा है, तो आज उसे सुलझाने का अनुकूल समय है. कहीं भी पैसा खर्च करने से पहले उचित सोच-विचार अवश्य करें. ऑफिस में किसी तरह की राजनीति चल सकती है. चापलूस लोगों के प्रभाव में ना आएं. प्रेम प्रसंगों में रोमांटिक नजदीकियां रहेंगी. ज्यादा मेहनत और थकान की वजह से कमजोरी महसूस होगी.
उपाय- सूर्य भगवान को केसर मिश्रित जल से अर्घ्य दें और उनका ध्यान करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)