Horoscope Today 20 September 2026 : दैनिक राशिफल के अनुसार, आज का दिन मेष समेत कुछ राशि वालों के लिए खुशनुमा साबित हो सकता है. लव कपल्स को परिवार की रजामंदी मिल सकती है. वहीं कन्या राशि वालों को बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. वृश्चिक राशि वाले कोई उपलब्धि अपने नाम कर सकते हैं. पढ़ें 20 सितंबर 2026 का राशिफल.
अगर कोई स्थान परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है, तो आज उन कार्यों के बनने की उचित संभावना है. अपनी भावुकता और उदारता जैसी आदत में थोड़ा बदलाव लाने का प्रयास करें. व्यवसाय में परिवर्तन और विस्तार संबंधी योजनाओं पर कार्य शुरू होगा. प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है. वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों से अपना बचाव रखें.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- बैंगनी
भाग्यशाली अंक- 8
अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर आप अपना आज बेहतर करने का प्रयास करेंगे. अगर किसी को पैसा उधार देना पड़े तो सोच-समझकर ही निर्णय लेना चाहिए. मीडिया तथा कम्युनिकेशन से संबंधित व्यवसाय में महत्वपूर्ण उपलब्धियां बन रही हैं. पति-पत्नी के प्रयासों से परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. मौसम की वजह से एलर्जी और इंफेक्शन की समस्या रहेगी.
उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 6
कुछ लोग आपको चुनौती दे सकते हैं परंतु आप उसको स्वीकार करेंगे और सफल भी रहेंगे. कहीं भी वार्तालाप करते समय ध्यान रखें कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो. व्यवसायिक क्षेत्र में आपको अपनी काबिलीयत प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा. कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा. वाहन या मशीनरी संबंधी उपकरण सावधानीपूर्वक उपयोग में लाएं.
उपाय - शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
ग्रह स्थिति और भाग्य आपको पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं. अपने संपर्कों को मजबूत रखें. अपने संबंधों को खराब होने से बचाना भी आवश्यक है. व्यवसाय में कोई बाहरी व्यक्ति आपके कार्यक्षेत्र की व्यवस्था में कुछ विघ्न डाल सकता है. पति-पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. अत्यधिक व्यस्तता और कार्यभार की वजह से मानसिक तनाव बना रहेगा.
उपाय - मां दुर्गा की स्तुति करें तथा कंजकों को कुछ उपहार दें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 4
फाइनेंस से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने से सकारात्मक नतीजे मिलेंगे. युवा वर्ग लापरवाही की वजह से अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं. नौकरी पेशा व्यक्ति ध्यान रखें कि आपकी छोटी सी लापरवाही मुसीबत का कारण बनेगी. व्यर्थ के प्रेम संबंधों और मनोरंजन आदि पर समय खराब ना करें. जोड़ो में दर्द और ब्लड प्रेशर जैसी समस्या बढ़ सकती है.
उपाय - हनुमान जी की उपासना करें तथा किसी धर्मस्थल पर मसूर की दाल अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
आज किसी वरिष्ठ के सहयोग से पिछले कुछ समय से चल रही समस्या का समाधान मिल जाएगा. कभी-कभी अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण भी बनेगा. व्यवसाय में कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. आपको अपनी काबिलीयत प्रदर्शित करने का भी मौका मिलेगा. प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना रखें. मांसपेशियों में दर्द व खिंचाव की समस्या रहेगी. उपाय - किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करें.
भाग्यशाली रंग- ब्राउन
भाग्यशाली अंक- 7
कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनुकूल समय है. परंतु उससे संबंधित उचित जानकारी अवश्य हासिल करें. मामा पक्ष से किसी प्रकार की कहा-सुनी हो सकती हैं. व्यवसाय संबंधी जो योजनाएं बनाई है, वह आपके लिए फायदेमंद रहेंगी. पति-पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. पेट खराब रहने की वजह से अस्वस्थ महसूस करेंगे.
उपाय - सूर्य भगवान को केसर मिश्रित जल से अर्घ्य दें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम रहेंगे, जिसकी पिछले काफी समय से आपको चाह थी. दिखावे की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि इससे अपना ही नुकसान हो सकता है. कारोबार में आर्थिक मामलों पर किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें और ना ही किसी प्रकार का समझौता करें. पति-पत्नी के बीच चल रहे मनमुटाव का प्रभाव घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है. सिर दर्द जैसी समस्या रह सकती है. उपाय - जरूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य दान देना आपके विघ्न दूर करेगा.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कुछ लाभकारी योजनाएं बनेंगी. और तुरंत क्रियान्वित भी होंगी. अपने ईगो और गुस्से पर नियंत्रण रखें और शांति से मामले को सुलझाएं. कारोबारी मामलों में किसी भी गैर कानूनी रुचि लेना आपकी परेशानी का कारण बनेगा. घर तथा व्यवसाय के बीच उचित सामंजस्य बना रहेगा. नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें.
उपाय - पूजा करते समय गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
आज संपर्क सूत्रों के माध्यम से कोई सुखद समाचार मिलेगा. आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए खर्चों पर अंकुश लगाना आवश्यक है. कामकाज में वर्तमान परिवेश में ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें. प्रेम संबंधों में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी. तनाव और चिंता की वजह से थकान और बेचैनी महसूस रहेगी.
उपाय - बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
कोई मनवांछित काम पूरा होने से मन में सुकून रहेगा तथा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. किसी नजदीकी संबंधी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. कार्यक्षेत्र पर कर्मचारियों का सहयोग व्यवसायिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी. आदतों में सकारात्मक बदलाव आपको स्वस्थ व निरोगी रखेगा.
उपाय - अपने इष्ट का स्मरण करें और मंदिर में कुछ भी दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
परिजनों के सहयोग से निश्चित ही आपको किसी समस्या का समाधान मिलेगा. आज किसी भी दूर स्थान की आवाजाही से परहेज रखें. कामयाबी की खुमारी में आप अपने करियर में कुछ गलत लक्ष्य का चुनाव ना करें. युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में तब्दील हो सकती है. खांसी, जुकाम से परेशान रहेंगे. अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखें.
उपाय - कुछ समय एकांत में आत्म चिंतन करें तथा प्राणायाम अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)