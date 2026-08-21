Horoscope Today 21 August 2026 : आज शनि रेवती नक्षत्र के पहले चरण में आ रहे हैं. शनि की चाल में यह अहम बदलाव है जो 9 अक्टूबर 2026 तक लोगों की जिंदगी पर असर डालेगा. वहीं चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे. चंद्रमा का वृश्चिक राशि में संचरण ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता है. यह लोगों की मनोस्थिति पर बुरा असर डालता है. जानिए आज का दिन किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा और किन लोगों के लिए बुरा? पढ़ें दैनिक राशिफल 21 अगस्त 2026.
किसी भी कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर सोच-विचार कर लें, निश्चित ही सफलता मिलेगी. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. कारोबार में अगर किसी नए काम की शुरुआत की है, तो आज उसमें अच्छा मुनाफा रहेगा. लव पार्टनर के साथ कुछ समय व्यतीत करना सुकून देगा. नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों तथा व्यसनों से दूर रहें.
उपाय- गणपति जी को लड्डूओं का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
मीडिया और संपर्क सूत्रों द्वारा कोई ऐसी जानकारी मिलेगी कि आपके काम आसान हो जाएंगे. कभी-कभी आपकी कही हुई कोई बात किसी को आहत कर सकती है. व्यवसाय में किसी नए कार्य को लेकर किया गया प्रयास काफी सफल रहेगा. परिजनों के बीच उचित सामंजस्य रहेगा. स्त्री वर्ग को अपनी हेल्थ के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है.
उपाय- जरूरतमंद लोगों को फल-दूध आदि का दान करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
आप अपनी कार्यकुशलता तथा काबिलीयत के दम पर कोई खास निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे. छोटी-छोटी बातों को तूल ना दें. अपनी मनोस्थिति पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है. व्यवसाय संबंधी लेनदेन और बिजनेस से जुड़े सौदे करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी. खानपान के प्रति सचेत रहने से स्वास्थ्य में सुधार होगा.
उपाय- अपने गुरुदेव का ध्यान करें और यथा सामर्थ्य मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 1
आपके अपने व्यक्तिगत कार्य पारिवारिक सदस्यों की मदद से काफी हद तक पूरे हो जाएंगे. कहीं भी वार्तालाप अथवा विचार-विमर्श करते समय अनुकूल शब्दों का ही प्रयोग करें. कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार का पेपर वर्क या आर्डर पूरा करते समय अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें. किसी मित्र से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा करेगी. जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय- भगवान शिव की उपासना करें तथा जल में इत्र डालकर अभिषेक भी करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
किसी शुभचिंतक की मदद आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर आएगी. कभी-कभी बहुत अधिक इगो व जिद्दीपन रखना भी नुकसानदायक साबित हो सकता है. अभी व्यवसाय में ज्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद ना करें तथा सारे फैसले खुद ही लें. अविवाहित लोगों के लिए खुशखबरी आएगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
भविष्य संबंधी बनाई गई किसी योजना पर भी विचार होगा. दूसरों की बातों पर विश्वास करने के बजाय पारिवारिक निर्णय को प्राथमिकता दें. कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां सामने आएंगी. अपनी कार्य क्षमता को साबित करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. वर्तमान मौसम के नकारात्मक प्रभाव से बचें.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करना आपको आत्मिक सुकून देगा.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
सही समय पर सही निर्णय लेना आपको मुश्किलों से बचाएगा. बच्चों की कोई जिद या अड़ियल रवैया आपकी परेशानी का कारण बन सकता है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के कार्य में कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. पारिवारिक मामलों में अपना योगदान देना घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएगा. त्वचा से संबंधित कुछ इंफेक्शन जैसी आशंका है.
उपाय- केसर का तिलक लगाए इससे मन शांत चित्त रहेगा.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
आप अपनी पारिवारिक व व्यवसायिक जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देंगे. जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेने से दिक्कत आ सकती है. मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में ज्यादा ध्यान दें. प्रेम संबंधों में चल रहे तनाव बढ़ सकते है. नजला-जुकाम व बुखार जैसी परेशानी रहेगी. उपाय- शिव उपासना करें तथा शहद मिश्रित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
रुपए की आवक के लिहाज से समय श्रेष्ठ है. किसी एक ही मुद्दे पर ज्यादा सोच-विचार करने से अन्य उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती हैं. कारोबार में किसी प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे प्रयास सफल रहेंगे. पति-पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा. पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में सुधार आएगा.
उपाय- मां दुर्गा की उपासना करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
आज आप अपनी योग्यता के बल पर कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे. विरोधी भी आपके समक्ष परास्त होंगे. अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें. दूसरों पर विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है. कारोबार में किसी खास प्रोजेक्ट पर विचार होगा और उसे क्रियान्वित करने का भी उत्तम समय है. प्रेम संबंधों में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां आ सकती हैं. आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें.
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें .
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 3
अगर कोई नया मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है. दूसरों के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप करने से दूर रहे. इसकी वजह से आपकी मान-हानि भी संभव है. आज व्यवसाय में बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी. परंतु मेहनत के अनुरूप परिणाम कुछ कम ही हासिल होंगे. प्रेम संबंधों में किसी अन्य की वजह से मनमुटाव की स्थिति बनेगी. मूत्र संबंधी किसी प्रकार का इंफेक्शन हो सकता है.
उपाय- चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
आज ग्रह स्थिति आपको यह संकेत दे रही है कि अपनी वित्तीय योजनाओं संबंधी कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें. दूसरों के मामलों में ज्यादा टोका-टाकी ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें. मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों से दूरी बनाकर रखें. तथा अधिकतर काम कार्यस्थल पर रहकर ही संपन्न करें. अविवाहित लोगों के विवाह हेतु बेहतर रिश्ता आने की संभावना है. आर्थिक स्थिति को लेकर तनाव रहेगा.
उपाय- घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 4
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)