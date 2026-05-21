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Hindi Newsऐस्ट्रोआज छा जाएंगे मिथुन-सिंह राशि वाले लोग, मेष वालों के काम बिगाड़ेगी ये गलती, पढ़ें 21 मई का राशिफल

आज छा जाएंगे मिथुन-सिंह राशि वाले लोग, मेष वालों के काम बिगाड़ेगी ये गलती, पढ़ें 21 मई का राशिफल

सूर्य और चंद्रमा मिलकर अशुभ व्‍यतिपात योग बना रहे हैं, वहीं चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में रहेंगे. इन गोचर का सभी 12 राशियों की मानसिक स्थिति, कॉन्फिडेंस और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा. यहां पढ़ें आज का राशिफल. 

Written By  Dr. Arun Bansal|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: May 21, 2026, 06:43 AM IST
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आज छा जाएंगे मिथुन-सिंह राशि वाले लोग, मेष वालों के काम बिगाड़ेगी ये गलती, पढ़ें 21 मई का राशिफल

Aaj ka Rashifal 21 May 2026: मेष राशि वालों को आज किसी भी स्थिति में धैर्य नहीं खोना है, वरना मुश्किल हो सकती है. मिथुन राशि वाले अपनी वाणी का जादू बिखरेंगे. वृषभ राशि वालों को आर्थिक उन्‍नति मिल सकती है. जानिए आज के ग्रह गोचर और उनका मेष से मीन राशि पर असर. 

ज्‍योतिष के अनुसार 21 मई 2026, गुरुवार को चंद्रमा कर्क राशि में रहकर भावनाओं, परिवार और मानसिक संवेदनशीलता को बढ़ाएंगे. सूर्य वृष राशि में स्थिरता और आर्थिक सोच को मजबूत करेंगे, वहीं मेष राशि में स्थित मंगल कार्यों में तेजी और प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. मिथुन राशि में गुरु और शुक्र का प्रभाव संवाद, संबंध और शिक्षा के क्षेत्रों को सक्रिय बनाए रखेगा. ऐसे में सभी राशियों पर ग्रहों का प्रभाव अलग-अलग रूप में दिखाई देगा.

मेष राशिफल 21 मई 2026 

आज आपका मन एक साथ कई कार्यों को पूरा करने की ओर दौड़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता लोगों को प्रभावित करेगी, लेकिन अधीरता छोटी गलती करवा सकती है. आर्थिक मामलों में रुका हुआ धन मिलने की संभावना है, हालांकि अचानक खर्च भी बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में आकर्षण रहेगा, पर गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. परिवार में किसी सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है. स्वास्थ्य में थकान और सिरदर्द परेशान कर सकते हैं.

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वृष राशिफल 21 मई 2026 

आज आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर सोच में रह सकते हैं. नौकरी और व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी तथा कोई पुराना कार्य पूरा होने से राहत मिलेगी. आर्थिक रूप से समय बेहतर रहेगा, लेकिन सुविधा और आराम की वस्तुओं पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में भरोसा मजबूत होगा. परिवार में शांत वातावरण बना रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि खान-पान में लापरवाही पाचन खराब कर सकती है.

मिथुन राशिफल 21 मई 2026 

आज आपका आत्मविश्वास और संवाद शैली लोगों को आकर्षित करेगी. कार्यक्षेत्र में नए संपर्क लाभ दिला सकते हैं. विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं, लेकिन मन की चंचलता निर्णय बदलवा सकती है. प्रेम जीवन में रोमांच रहेगा. स्वास्थ्य में अनियमित दिनचर्या कमजोरी बढ़ा सकती है.

कर्क राशिफल 21 मई 2026 

आज चंद्रमा का प्रभाव आपको भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील बनाएगा. परिवार और निजी जीवन आपकी प्राथमिकता रहेंगे. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे प्रगति होगी. आर्थिक मामलों में घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी, लेकिन छोटी बात दिल को लग सकती है. स्वास्थ्य में आलस्य और मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

सिंह राशिफल 21 मई 2026 

आज आप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने रह सकते हैं. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी. आर्थिक रूप से समय अच्छा रहेगा, लेकिन दिखावे पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा, हालांकि अहंकार विवाद बढ़ा सकता है. परिवार में सम्मान मिलेगा. स्वास्थ्य में सिरदर्द या आंखों से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

(यह भी पढ़ें: पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर आज कराएगा इन राशियों को बम्पर धन लाभ, लेकिन सिंह तुला वाले रहें सावधान!)

कन्या राशिफल 21 मई 2026 

आज आप हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करना चाहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी विश्लेषण क्षमता लाभ दिला सकती है. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी, लेकिन अधिक आलोचना रिश्तों में दूरी ला सकती है. परिवार में व्यावहारिक निर्णय लेने पड़ सकते हैं. स्वास्थ्य में पेट संबंधी समस्या परेशान कर सकती है.

तुला राशिफल 21 मई 2026 

आज आपका ध्यान संबंधों और सामाजिक गतिविधियों की ओर अधिक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कूटनीति लाभ दिलाएगी. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. प्रेम जीवन में रोमांस रहेगा. परिवार में किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है. स्वास्थ्य में तनाव और अनिद्रा परेशान कर सकती है.

वृश्चिक राशिफल 21 मई 2026 

आज आप हर परिस्थिति को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी रणनीति सफलता दिला सकती है. आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, लेकिन किसी पर अधिक भरोसा नुकसान दे सकता है. प्रेम जीवन में भावनात्मक आकर्षण बढ़ेगा. परिवार में पुरानी बातों को लेकर तनाव उभर सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

धनु राशिफल 21 मई 2026 

आज आपका मन यात्रा, बदलाव और नए अनुभवों की ओर आकर्षित रहेगा. कार्यक्षेत्र में योजनाएं धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी. आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ सकते हैं. प्रेम जीवन में स्वतंत्रता की चाह रिश्तों में दूरी ला सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य में कमजोरी और थकावट महसूस हो सकती है.

मकर राशिफल 21 मई 2026 

आज आप अपने लक्ष्य को लेकर अधिक गंभीर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा. आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत होगी. प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी, लेकिन काम की व्यस्तता रिश्तों को समय नहीं दे पाएगी. परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. स्वास्थ्य में कमर दर्द परेशान कर सकता है.

कुंभ राशिफल 21 मई 2026 

आज नए विचार और नई योजनाएं आपके मन में चलती रहेंगी. कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव संभव है. आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, लेकिन जोखिम भरे निर्णय नुकसान दे सकते हैं. प्रेम जीवन में आकर्षण रहेगा, लेकिन अस्थिरता भ्रम पैदा कर सकती है. स्वास्थ्य में तनाव और नींद की कमी परेशान कर सकती है.

मीन राशिफल 21 मई 2026 

आज आप भीतर से अधिक संवेदनशील महसूस करेंगे. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी होगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक गहराई बनी रहेगी. परिवार में धार्मिक माहौल रह सकता है. स्वास्थ्य में कमजोरी और पैरों में दर्द महसूस हो सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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