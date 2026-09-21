Horoscope Today 21 September 2026 : चंद्रमा का मकर में गोचर संपत्ति खरीदने के योग बना रहा है. वहीं मेष राशि वालों को संघर्ष के बाद सफलता मिल सकती है. तुला और कुंभ राशि वालों को कोई उपलब्धि मिलने के योग हैं. वहीं कन्या राशि वालों के लिए काम में लापरवाही भारी पड़ सकती है, बॉस से डांट पड़ सकती है. पढ़ें सभी 12 राशि वालों का आज का राशिफल.
दिन सुखद व्यतीत होगा लेकिन किसी भी कार्य में सफलता संघर्ष के बाद ही मिलेगी. भूमि संबंधी विवादों को समय रहते सुलझाने की कोशिश करें. कारोबार में पूर्व में किसी योजना में किए गए निवेश से लाभ मिलने वाला है. प्रेम संबंधों में अलगाव होने जैसी स्थिति बन रही है. सर्वाइकल और बदन दर्द की समस्या बढ़ेगी.
उपाय - मां दुर्गा की स्तुति करें और बच्चों को फल-मिठाई आदि बांटें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 6
किसी विशेष कार्य में उचित सफलता मिलेगी और साथ ही सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा. दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर इतनी ही लादें, कि आप उसे पूरा भी कर सके. व्यवसाय से संबंधित किसी भी तरह की यात्रा को आज स्थगित करें. किसी मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी. इंफेक्शन अथवा रक्त संबंधी कोई समस्या हो सकती हैं. उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 4
मानसिक शांति की चाह में कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में जरूर व्यतीत करें. आय के साथ-साथ खर्चे भी बने ही रहेंगे. किसी की मदद भी करनी पड़ सकती है. व्यवसाय से संबंधित कोई महत्वपूर्ण यात्रा रद्द होने से कुछ निराशा रहेगी. किसी अविवाहित सदस्य के लिए विवाह संबंधी उचित रिश्ता आएगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय - गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 5
मनचाहे कार्यों में कुछ समय देना मानसिक सुकून और प्रफुल्लित देगा. अनावश्यक खर्चो पर काबू पाए तथा सेविंग करने पर भी ध्यान दें. ऑफिस में चल रही राजनीति से अपने आप को दूर रखें. वरना आपके साथ धोखा हो जाएगा. परिजनों के बीच उचित सामंजस्य होने से घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. मन में कुछ उदासी जैसी रहेगी. प्राणायाम अवश्य करें.
उपाय - संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 6
कुछ समय आत्ममंथन करने से आपके कई उलझे हुए कामों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा. परंतु अजनबी व अपरिचित लोगों से लेनदेन में सावधानी बरतें. कारोबार में किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिज्ञ व्यक्ति से मुलाकात से आपके काम आसानी से बन सकते हैं. पति-पत्नी के बीच इगो संबंधी टकराव रहेगा. वर्तमान वातावरण से अपना बचाव अवश्य रखें.
उपाय - चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 3
मीडिया अथवा इंटरनेट के माध्यम से नई-नई जानकारियां हासिल होंगी. किसी लापरवाही की वजह से वरिष्ठ लोगों की नाराजगी सहन भी करनी पड़ सकती है. विदेश से संबंधित कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों को आज कोई खुशखबरी मिलेगी. घर में अनुशासन पूर्ण वातावरण रहेगा. जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है. वे अपना पूरा ध्यान रखें.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
सामाजिक दायरा बढ़ेगा. आप भावनात्मक रूप से खुद को सशक्त महसूस करेंगे. अगर घर में कोई निर्माण संबंधी कार्य चल रहा है, तो उसमें छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट तथा मीडिया से संबंधित व्यवसाय में कोई नई उपलब्धि हासिल होगी. प्रेम संबंधों को लेकर कोई बदनामी झेलना पड़ सकती हैं. अतिरिक्त कार्यभार का असर आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा.
उपाय - सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा. आपसी वार्तालाप में कुछ विरोधाभासी विचार भी रहेंगे. कंप्यूटर तथा मीडिया से जुड़े व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे. प्रेम संबंध सुखद और मर्यादा पूर्ण रहेंगे. गैस, एसिडिटी आदि जैसी समस्याएं परेशान करेंगी.
उपाय - हनुमान जी का ध्यान करें और संभव हो तो हनुमान चालीसा के 7 पाठ भी करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 4
घर के रखरखाव व नवीनीकरण संबंधी योजनाओं पर विचार होगा. आसपास की छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को ज्यादा तूल न दें. व्यवसाय में जिस कार्य को आप बहुत सहज और सरल समझ रहे थे, उसमें कुछ मुश्किलें आएंगी. पारिवारिक वातावरण सुव्यवस्थित तथा खुशनुमा रहेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. परंतु मानसिक तनाव से दूर रहें.
उपाय - पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 1
प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीद या बिक्री संबंधी कोई काम अटका हुआ है तो आज हल हो सकता है. असमंजस की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने में हिचक ना करें. सरकारी गतिविधियों से जुड़े व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ होने की संभावना है. घर में संबंधियों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा. घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना बरतें.
उपाय - घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
लाभ की स्थिति बनी हुई है. आपका कर्म और मेहनत आपको अपने कार्य में सफलता देगा. कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग आपके कामों में विघ्न भी डाल सकते हैं. व्यवसाय में लाभ की स्थिति में कमी आएगी. अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाएं. घर के वातावरण को अनुशासित बनाकर रखने में पति-पत्नी दोनों का पूर्ण सहयोग रहेगा. तनाव और चिंता जैसी स्थिति से परहेज करें.
उपाय - सेवा कर्मचारियों के लिए चाय-बिस्कुट आदि की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ या अटका हुआ था, उसे पूरा करने का उचित समय है. प्रत्येक गतिविधि में स्वयं की कार्य क्षमता पर विश्वास भी रखना जरूरी है. नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलने की संभावना है. प्रेम संबंध अपयश या बदनामी का कारण बन सकते हैं. मौसमी बीमारियों से सतर्क रहें. उपाय - किसी भी शुभ काम कर जाने से पहले किसी वरिष्ठ ब्राह्मण का आशीर्वाद अवश्य लें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)