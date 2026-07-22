/Aaj Ka Rashifal 22 July: तुला-मेष वालों के साथ ऑफिस में हो सकती है साजिश, मकर के कारोबारियों को होगा लाभ

Horoscope Today 22 July 2026 : दैनिक राशिफल के अनुसार, मेष और तुला राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सावधान रहने की जरूरत है. आज आपके सहकर्मी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. वहीं वृश्चिक राशि वाले ऐसे किसी रिश्ते की तरफ आगे न बढ़ें जो उनके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक न हो. पढ़ें आज का राशिफल 22 जुलाई 2026.
कहीं से कोई रुकी पेमेंट मिल सकती है. कई तरह की उलझनों से भी राहत मिलेगी. इनकम टैक्स संबंधी किसी झंझट से बचने के लिए अपने पेपर वर्क को एकदम व्यवस्थित रखें. सहकर्मी ईर्ष्या तथा जलन की भावना से आपके कार्यों में कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं. प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की बदनामी मिलने की आशंका है. तनाव तथा अवसाद जैसी स्थिति रहेगी. मनोबल बनाकर रखें.
उपाय- प्रकृति के सानिध्य में रहे और कुछ समय आत्म चिंतन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 7
अपने कर्म पर विश्वास रखना और आशावादी रहना आपकी तरक्की में और अधिक सहायक रहेगा. सब कुछ व्यवस्थित होते हुए भी मन में अकेलापन या उदासी जैसी फीलिंग आ सकती हैं. कारोबारी महिलाओं को घर तथा प्रोफेशन में सामंजस्य से बिठाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी. मनोरंजन व मौज मस्ती में भी समय व्यतीत होगा. छोटी-मोटी मौसमी परेशानियां रहेगी.
उपाय - किसी जरूरतमंद को अथवा किसी संस्था में दवाइयां का दान करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 1
आज फोन कॉल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. रुपए-पैसे के मामले में किसी पर भी भरोसा ना करें. व्यवसाय में विस्तार संबंधी योजनाओं पर पुनर्विचार अवश्य करें. युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों तथा मीडिया में अपना समय नष्ट ना करें. डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं.
उपाय - जरूरतमंद बच्चों को फल-मिठाई आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 6
आज का दिन अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुकूल है. कुछ ना कुछ पारिवारिक और व्यक्तिगत समस्याएं भी बनी रहेगी. प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त संबंधी व्यवसाय में कोई भी डील बहुत सावधानी से करें. पति-पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे. गिरने या वाहन आदि से चोट लगने की आशंका बन रही है.
उपाय - चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 4
प्रतियोगिता संबंधी मामलों में आपको सफलता मिलेगी. कभी-कभी छोटी सी नकारात्मक बात पर क्रोधित हो जाना आपके बनते कार्यों को बिगाड़ेगा. कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ किसी वजह से मनमुटाव हो सकता है. दांपत्य जीवन में छोटी-छोटी बातों पर तनाव में ना आए. सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या रहेगी.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
फंसा हुआ पैसा विनम्रता से निकालने का प्रयास करें, सफलता मिलेगी. युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में समय बर्बाद ना करें. नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाकर रखने में कुछ दिक्कतें आएंगी. वैवाहिक संबंधों में आपसी मतभेदों का असर पारिवारिक व्यवस्था पर ना पड़ने दे. गिरने अथवा चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है.
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 6
संतान से संबंधित कोई चिंता दूर होने से राहत रहेगी. ध्यान रखें कि कुछ लोग आपके कार्य में विघ्न डालने के लिए सक्रिय रहेंगे. कारोबार में कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. दांपत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा. कार्यभार की अधिकता की वजह से थकान की स्थिति रहेगी.
उपाय - शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
परिवार के साथ शॉपिंग आदि में समय व्यतीत होगा तथा सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा. युवा वर्ग सचेत रहे, कोई व्यक्तिगत समस्या आपको डांवांडोल कर सकती है. प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में बहुत अधिक लाभ की उम्मीद ना करें. प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है. गले से संबंधित किसी भी इंफेक्शन को गंभीरता से लें.
उपाय - मंदिर में मां दुर्गा की स्तुति करें और खीर का प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है. परंतु कई बार जल्दबाजी व अति उत्साह में बना बनाया खेल बिगड़ सकता है. व्यवसाय में अच्छे प्रोजेक्ट हासिल होंगे और आय में भी वृद्धि होगी. विवाहेतर संबंधों का दुष्प्रभाव आपके गृहस्थ जीवन पर पड़ सकता है. ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय - शिव पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
काफी समय बाद किसी नजदीकी संबंधी से मुलाकात होने पर बहुत ही आनंदित महसूस करेंगे. घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह का भी अवश्य अनुसरण करें. कारोबार में अपनी पुरानी पार्टियों के साथ भी पुनः संपर्क स्थापित करने से फायदा हो सकता है. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जरूर जाएं. एलर्जी की वजह से खांसी-जुकाम, गला खराब जैसी स्थिति रहेगी.
उपाय - घर के वरिष्ठ लोगों का मान-सम्मान बनाए रखें. और उनके मार्गदर्शन पर अमल करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
सामाजिक दायरा बढ़ेगा. आप लोगों की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे. ध्यान रखे कि पिता या पिता समान व्यक्तियों के साथ कोई अपमानित स्थिति उत्पन्न ना हो. मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में किसी प्रकार की हानि होने की आशंका है. वैवाहिक संबंधों में आपसी मतभेदों का असर पारिवारिक व्यवस्था पर ना पड़ने दें. यूरिन इंफेक्शन जैसी दिक्कत उत्पन्न हो सकती हैं.
उपाय - पशु-पक्षियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
अधिकतर काम समय पर पूरे हो जाने से मन में संतोष बना रहेगा. प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का मन कुछ उचट सकता है. कामकाज को लेकर की गई कोई नजदीकी यात्रा आपके उत्तम भविष्य का द्वार खोल देगी. प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ता आएगी. महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहें.
उपाय - योग और मेडिटेशन करना आपको मानसिक रूप से प्रफुल्लित करेगा.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 1
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)