Horoscope Today 22 September 2026 : चंद्रमा पूरे दिन और रात मकर राशि में संचरण करेंगे. वहीं बुध और गुरु एक-दूसरे से 60 डिग्री पर रहकर लाभ दृष्टि योग बनाएंगे. ज्योतिषीय मान्यता है कि यह योग धन-समृद्धि, सफलता देने वाला योग है. हालांकि हर शुभ-अशुभ योग का अलग-अलग राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है. वहीं आज परिवर्तिनी एकादशी भी है, जो भगवान विष्णु की कृपा पाने का विशेष दिन है. जानिए आज का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा.
कोई पारिवारिक समस्या सुलझ जाने से राहत और सुकून मिलेगा. युवा वर्ग व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय नष्ट न करके अपने करियर के प्रति ध्यान दें. नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपना टारगेट पूरा करने के लिए उच्च अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. घर में अनुशासन पूर्ण वातावरण रहेगा. पैरों से संबंधित कोई दिक्कत रहे, तो अपनी जांच अवश्य कराएं.
उपाय- शिवालय पर अनार के रस से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 7
कुछ रुके हुए कार्य पुनः शुरू हो सकते हैं, इसलिए एकाग्रता से उन पर कार्य करें. वाद-विवाद जैसे मामलों को धैर्य और संयम से सुलझाने का प्रयास करें. व्यवसायिक कार्य फोन और ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे. पति-पत्नी के संबंधों में सुधार आएगा. किसी नकारात्मक बात की वजह से डिप्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय साफ-सफाई की सेवा अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 9
समय अनुकूल है. घर और व्यवसाय दोनों जगह बहुत सोच-समझकर फैसले लेंगे. परंतु ओवर कॉन्फिडेंस और ईगो की वजह से मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में किसी कर्मचारी का नकारात्मक रवैया आपकी परेशानी का कारण भी बन सकता है. परिवार में चल रही किसी गलतफहमी का निराकरण होगा. इंफेक्शन से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें.
उपाय - भगवान विष्णु के दर्शन करें तथा बेसन के लड्डूओं का प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
आर्थिक स्थिति में बेहतर होगी. किसी समारोह या पार्टी में भी जाने का निमंत्रण मिलेगा. कभी-कभी आपकी शंकालु प्रवृत्ति आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. मीडिया तथा कंप्यूटर से जुड़े व्यवसाय आज बहुत अधिक मुनाफा कमाएंगे. युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति मर्यादित तथा गंभीर रहें. संतुलित आहार के साथ-साथ व्यायाम जैसी बातों पर भी ध्यान दें.
उपाय - असहाय लोगों की यथा सामर्थ्य सहायता करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 3
खेलकूद जैसी गतिविधियों से जुड़े विद्यार्थियों के लिए कुछ संभावनाएं आ सकती हैं. इस समय कोई भी स्थान परिवर्तन करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. फैक्ट्री, इंडस्ट्री आदि से संबंधित व्यवसाय में कोई नया काम शुरू करने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है. मित्रों से मेल-मुलाकात तनाव भरे दिन से राहत प्रदान करेगी. स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और उचित इलाज लें.
उपाय- पेड़-पौधों को जल से सिंचे और तुलसी के समक्ष दीपक भी जलाएं.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 6
बच्चों को कोई उपलब्धि मिलने से आप सुकून की सांस लेंगे. विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए कुछ निराशा की स्थिति रहेगी. नौकरी पेशा व्यक्तियों को प्रमोशन से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है. पति-पत्नी के सहयोग से घर का माहौल अनुशासित और मर्यादित रहेगा. सिर दर्द या पेट दर्द की समस्या रहेगी.
उपाय- चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 5
आज का दिन आपको कई तरह की गतिविधियों में व्यस्त रखेगा. अपने ऊपर काम की उतनी ही जिम्मेदारी लें जितनी कि आप आसानी से निभा सकें. व्यवसाय में उन्नति का कोई नया अवसर मिलने वाला है. लव पार्टनर के साथ डेटिंग पर जाने का मौका मिलेगा. सर्वाइकल और बदन दर्द की समस्या बढ़ सकती है. संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
सभी कार्य नियत समय पर पूरे होते जाएंगे और हंसी-खुशी समय व्यतीत होगा. भूमि संबंधी कोई भी कागजी कार्यवाही करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल अवश्य कर लें. आपने अगर किसी नए काम की शुरुआत की है, तो उस पर गंभीरता से विचार करें. पारिवारिक व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान अवश्य दें. स्त्री वर्ग को अपनी हेल्थ के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है.
उपाय - बहन-बेटियों का सम्मान करें और यथा सामर्थ्य कुछ उपहार भी दें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 3
कोई व्यक्तिगत कार्य आज संपन्न हो जाने से आप अन्य गतिविधियों में भी ध्यान दे पाएंगे. अगर लोन लेने की स्थिति बन रही है, तो जल्द बाजी ना करें. कारोबार में किसी नए काम की शुरुआत होगी. परंतु उसमें अभी ज्यादा लाभ की उम्मीद ना रखें. विपरीत लिंगी लोगों से व्यवहार करते समय मर्यादित दूरी बनाकर रखें. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. परंतु मानसिक तनाव से दूर रहें.
उपाय- कुछ समय एकांत में आत्म चिंतन करें तथा प्राणायाम अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 5
आज कुछ नई संभावनाएं सामने आएंगी, इससे आपको कोई भी निर्णय लेने में सुविधा होगी. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर भरपूर समय देने की जरूरत है. अगर आप कारोबार में कोई नया प्रयोग अमल कर रहे हैं, तो आपको इसके बेहतर परिणाम हासिल होंगे. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी. दोस्तों के साथ खुशनुमा शाम व्यतीत होगी. महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें.
उपाय- धर्मस्थल पर राशन देना शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 9
आज का दिन उत्तम है. घर के रखरखाव संबंधी शॉपिंग में दिल खोलकर खर्च करेंगे. अगर कोई राजकीय या कोर्ट केस संबंधी कोई मामला चल रहा है, तो समय रहते निपटाना जरूरी है. इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित व्यवसाय में अच्छा मुनाफा रहेगा. लव अफेयर्स के मामले में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती हैं. अस्वस्थता की वजह से कुछ थकान व आलस जैसी स्थिति महसूस करेंगे.
उपाय- हनुमान जी की उपासना करें. हनुमान चालीसा का पाठ भी करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 6
किसी विशेष योजना को कार्य रूप देने में आप कामयाब रहेंगे. बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा. शिक्षा संस्थान तथा बच्चों से संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थिति बन रही हैं. विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें. सिर दर्द तथा माइग्रेन की समस्या परेशान करेगी.
उपाय- जरूरतमंद लोगों के लिए चाय, भोजन आदि की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 2
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)