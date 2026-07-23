Horoscope Today 23 July 2026 : ज्योतिष के अनुसार आज शनि और शुक्र एक-दूसरे से 150 डिग्री पर षडाष्टक योग बना रहे हैं. साथ ही चंद्रमा वृश्चिक राशि में आएंगे. यह योग-संयोग कुछ राशि वालों के लिए सफलता मिलने के संकेत दे रहे हैं. वहीं सिंह राशि वालों को आज कोई भी गैर-कानूनी काम करने से बचना चाहिए, वरना पचड़े में फंस सकते हैं. देखें आज 23 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल.
युवा वर्ग पूरी ऊर्जा के साथ अपने भविष्य संबंधी कार्यों पर फोकस रहें, निश्चित ही सफलता मिलने वाली है. संतान से जुड़ी समस्या का समाधान पारिवारिक विचार-विमर्श से निकल सकता है. कामकाजी महिलाओं को घर तथा प्रोफेशन के बीच तालमेल रखने में कुछ दिक्कत आएगी. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. ज्यादा पोलूशन और भीड़ भरे स्थान पर जाने से परहेज करें.
उपाय - जरूरतमंद लोगों के लिए चाय-बिस्कुट आदि का इंतजाम करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
भाग्योदय दायक समय है. कोई ईश्वरीय शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है. नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों की संगत से दूर रहें. व्यवसायिक क्षेत्र में मेहनत व परिश्रम के मनोनुकूल परिणाम मिलेंगे. परिजनों का परिवार की देखभाल के प्रति पूरा सहयोग रहेगा. स्वास्थ्य में छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव आएंगे.
उपाय - बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 6
दिनभर व्यस्तता रहेगी. लेकिन योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को करना आपको सफलता भी देगा. बिना सोचे-समझे दूसरों पर विश्वास करना उचित नहीं है. कारोबार में आज मार्केटिंग संबंधी कार्यों को स्थगित रखें, नुकसान हो सकता है. परिवार में आपसी सामंजस्य और प्यार बना रहेगा. तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें. तथा हाइजीनिक रहें.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर साफ-सफाई की सेवा में कुछ समय जरूर व्यतीत करें.
भाग्यशाली रंग- गहरा पीला
भाग्यशाली अंक- 2
सकारात्मक बने रहने से किसी भी परिस्थिति में आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे. पड़ोसियों अथवा किराएदारों से वाद-विवाद की स्थिति को बढ़ावा ना दें. कारोबार में विस्तार के लिए मीडिया ऑनलाइन गतिविधियों की और अधिक जानकारी हासिल करें. पति-पत्नी आपसी संबंधों में चल रही छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें. नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय - गाय को हरा चारा खिलाएं.
इस समय भाग्य और कर्म दोनों आपके पक्ष में हैं. कुछ नवीन कार्यों की भी योजनाएं बनेंगी. किसी निकट संबंधी का कठोर व्यवहार आपको व्यथित कर सकता है. कारोबार में सभी गतिविधियां अपनी देखरेख में ही करवाएं. गैर कानूनी काम में रुचि ना लें. प्रेम संबंधों में चल रहा मनमुटाव दूर होगा. थोड़ा समय प्रकृति के सानिध्य में बिताने से ताजगी महसूस होगी.
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और बेसन के लड्डू का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
सामाजिक अथवा सोसायटी संबंधी किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा. किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, वाहन आदि खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आ सकता है. व्यवसाय में अचानक ही कोई व्यवधान उत्पन्न हो सकता है. अपना मनोबल बनाकर रखें. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका बन सकता है. मौसम के विपरीत खानपान की वजह से पेट संबंधी दिक्कतें रहेंगी. उपाय - जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई की वस्तुएं आदि देना आपको खुशी देगा.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
संतान की किसी उपलब्धि से मन में खुशी और संतुष्टि का भाव रहेगा. युवा वर्ग ध्यान रखें कि तरक्की पाने के लिए अपने स्वभाव में परिपक्वता लाना जरूरी है. कारोबारी व्यवस्था में सुधार आएगा और आय की स्थिति भी बेहतर होगी. जीवन साथी के साथ सुखद पल व्यतीत करने का मौका मिलेगा. गरिष्ठ और तला-भुना खानपान की वजह से पेट खराब रहेगा.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
अगर कोई पेमेंट वगैरह रुकी हुई है, तो तकाजा करने पर टुकड़ों में मिल सकती है. किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ चल रहे वाद-विवाद का समाधान बहुत ही व्यवहार कुशल तरीके से करें. व्यवसाय में आज भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में है. अनायास ही आपके काम बनते जाएंगे. पारिवारिक जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे. आपका उत्तम रहन-सहन आपको स्वस्थ रखेगा.
उपाय - शनि स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
अपने किसी खास कार्य के प्रति चल रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. किसी मुद्दे पर बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें. नौकरी पेशा लोग अपने उच्च अधिकारियों के साथ वाद-विवाद में ना पड़े. और समय पर अपने कार्यों को पूरा करें. घर में सुकून भरा माहौल रहेगा.
उपाय - हल्की-फुल्की मौसमी परेशानी रहेगी. पक्षियों को दाना खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 9
विदेश जाने के लिए इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है. लेनदेन संबंधी मामलों को लेकर लापरवाही बिल्कुल ना करें. रियल एस्टेट से जुड़े लोग आज बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं. पति-पत्नी के बीच खुशनुमा संबंध रहेंगे. इंफेक्शन और खांसी-जुकाम जैसी समस्या रह सकती हैं.
उपाय - किसी धार्मिक स्थल पर जाकर कुछ समय व्यतीत करना आपको सुकून और शांति देगा.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 4
आपकी योग्यता और प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी. इस समय किसी भी यात्रा को स्थगित रखना ही उचित है. नौकरी पेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती हैं. युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें. मौसमी बीमारियों से सावधान रहने की आवश्यकता है.
उपाय - सुबह स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 1
घर के बदलाव संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है. अपनी वस्तु की संभाल खुद करें. कोई नुकसान होने पर उसकी जिम्मेदार आप खुद ही रहेंगे. व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण डील हो सकती हैं. मार्केटिंग संबंधी कार्य थोड़ी सी ही मेहनत से संपन्न हो जाएंगे. मनोरंजक गतिविधियों में मस्ती भरा समय व्यतीत होगा. ब्लड प्रेशर संबंधी दिक्कत बढ़ सकती है. अपनी जांच अवश्य करवाएं.
उपाय - संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)