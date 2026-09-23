/Aaj Ka Rashifal 23 September: मिथुन राशि वाले दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने से बचें, कर्क वाले राज रखें ये बात, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 23 September 2026 : आज मेष राशि वालों के लिए दिन अच्छा है, खासतौर पर रिश्तों में आई गलतफहमी दूर करने के लिए. वहीं कर्क राशि वाले अपने जरूरी काम से जुड़ी बातें पहले ही दूसरों को न बताएं. वरना काम बिगड़ सकता है. कन्या राशि वालों के करियर में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. जानें मेष से मीन राशि का 23 सितंबर 2026 का राशिफल.
अगर किसी संबंधी के साथ कोई गलतफहमी चल रही है, तो उसे दूर करने का आज अनुकूल समय है. परंतु यह भी ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखना जरूरी है. कार्यक्षेत्र में कुछ प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेगी. प्रत्येक कार्य को गंभीरता से लें. पति-पत्नी के आपसी सामंजस्य से घर में शांति का माहौल बनेगा. कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दोबारा उभर सकती हैं.
उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
आज आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे. किसी संबंधी के ईर्ष्यालु व्यवहार की वजह से आपका मन कुछ अशांत रहेगा. मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक अनुबंध प्राप्त होंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी. गुस्से और आवेश जैसी परिस्थितियों से दूर रहें.
उपाय - चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
संतान के भविष्य से संबंधित किसी समस्या का हल निकलने से बहुत अधिक सुकून मिलेगा. बिन मांगे दूसरों को सलाह देना और हस्तक्षेप करना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. व्यवसाय में किसी नए कार्य से संबंधित योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है. पति-पत्नी के आपसी संबंधों के बीच मनमुटाव रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से थकान हावी रहेगी.
उपाय- सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 1
आज आप अपने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य निपटाने में सफल रहेंगे. दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें, तथा अपने कार्य से ही मतलब रखें. अपने प्रोजेक्ट संबंधी जानकारी को हर किसी के समक्ष जाहिर ना करें अर्थात गुप्त ही रखें. मित्रों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको तनाव मुक्त रखेगा. ब्लड प्रेशर आदि की समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय- पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
आज आप जिम्मेदारियों से संबंधित कुछ दायित्व निभाने में सक्षम रहेंगे. बच्चों की गतिविधियों तथा दोस्तों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है. मीडिया, शेयर्स, कंप्यूटर आदि से संबंधित व्यवसाय सफल रहेंगे. प्रेम संबंधों में किसी नकारात्मक बात से अलगाव उत्पन्न हो सकता है. ब्लड प्रेशर तथा डायबिटिक लोग अपना रूटीन चेकअप करवाते रहें.
उपाय- मां दुर्गा की स्तुति करें और खीर का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
युवाओं को अपनी किसी योजना को क्रियान्वित करने में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा. अपनी कामयाबी का दिखावा न करें तथा अपनी खास योजनाएं भी सीक्रेट रखें. कारोबार में कुछ उतार-चढ़ाव जैसी स्थिति रहेगी. व्यवस्था बनाए रखने में भी कुछ दिक्कत रहेगी. पारिवारिक मामलों में अपना योगदान बनाए रखें. व्यवस्थित दिनचर्या रखें. अत्यधिक तनाव लेने से बचें.
उपाय- किसी जरूरतमंद को अथवा किसी संस्था में दवाइयां का दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
किसी भी नए निवेश के बारे में प्लान करें आपको अच्छा लाभ होगा. भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय ना ले. कुछ परिस्थितियों में व्यवहारिकता भी रखना जरूरी है. कार्यस्थल पर सभी कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं तथा अपनी उपस्थिति भी अनिवार्य रखें. शाम को डिनर या मनोरंजन आदि में भी सुखद समय व्यतीत होगा. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना समस्या को बढ़ा सकता है.
उपाय- बहन-बेटियों का सम्मान करें तथा कुछ उपहार आदि अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 8
मानसिक रूप से खुद को सशक्त महसूस करेंगे. ससुराल पक्ष से संबंध और अधिक मजबूत होंगे. अगर कोई असमंजस की स्थिति है, तो अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन लें. कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों से काम लेते समय पूरा ध्यान रखें. जरा सी लापरवाही नुकसान दे सकती हैं. अत्यधिक कार्यभार की वजह से घर की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. मौसम का प्रतिकूल प्रभाव से अपना बचाव रखना जरूरी है.
उपाय- जल को व्यर्थ बहने से बचाएं तथा स्वच्छता का ध्यान रखें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 9
काफी समय से कोई रुकी हुई पेमेंट मिल जाने से आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे. अगर किसी प्रकार की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो उसे अभी टालना ही बेहतर है. कारोबार में अपने माल की क्वालिटी को और बेहतर बनाएं. बेहतरीन आर्डर मिलेंगे. पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बनाने में आपका विशेष सहयोग रहेगा. शारीरिक रूप से कुछ अस्वस्थ महसूस करेंगे.
उपाय- पूजा करते समय गायत्री मंत्र का जाप भी अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
अगर किसी विशेष लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत थे, तो आज आपको सफलता मिल सकती हैं. परंतु यह ध्यान रखें कि आपकी कोई योजना सार्वजनिक हो सकती है. आज व्यवसाय या नौकरी में अभी किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश ना करें तथा पुरानी स्थिति में ही टिके रहें. विवाहेतर प्रेम संबंध बदनामी का कारण बन सकते हैं. अपनी दिनचर्या तथा खानपान को संतुलित रखना जरूरी है.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 6
घर में मित्रों का आगमन होगा. तथा सभी सदस्य आपसी मेलजोल का लुत्फ उठाएंगे. हर किसी से अपनी समस्या का रोना ना रोए. मनोबल बनाकर रखें. व्यवसायिक क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा. गला खराब व बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
उपाय- गरीब बच्चों को जरूरत के अनुसार वस्तुएं देना शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 3
किसी खास प्रयोजन को लेकर मन में उत्साह रहेगा तथा कामयाबी भी मिलेगी. युवा वर्ग जल्दबाजी और भावुकता में कोई भी निर्णय ना ले. वरना उनके करियर में व्यवधान आ सकता है. मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में सफलता मिलेगी. किसी अविवाहित सदस्य के लिए उत्तम रिश्ता आ सकता है. स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 7
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)