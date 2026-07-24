Horoscope Today 24 July 2026 : दैनिक राशिफल के अनुसार, आज कर्क राशि वालों के संपर्क का दायरा बढ़ेगा, जो उन्होंने तुरंत तो लाभ देगा ही, भविष्य में भी फायदा देगा. वहीं नीच राशि वृश्चिक में बैठे चंद्रमा कुछ लोगों में भ्रम और दुविधा बढ़ा सकते हैं. जिससे अत्यधिक इमोशनल होने और गलत निर्णय लेने की आशंका बन रही है. लिहाजा आज फैसले संभलकर लें और बेवजह इमोशनल होने से बचें. पढ़ें 24 जुलाई 2026, शुक्रवार का सभी राशियों का आज का राशिफल.
विद्यार्थियों को किसी प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्य में सफलता हासिल होगी. अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की बजाए उन्हें ना करना भी सीखें. कार्य के सिलसिले में कोई यात्रा संभव है, जो कि लाभदायक ही रहेगी. पारिवारिक सदस्यों के बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति रहेगी. आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ महसूस करेंगे. उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
आज आपका कोई असंभव कार्य बनने वाला है. इसलिए एक्टिव रहे. युवा वर्ग कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार-विमर्श अवश्य करें. कारोबार में किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए उत्तम समय है. युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों का रूप ले लेगी. महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है.
उपाय - शनि स्त्रोत का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 1
किसी निकट संबंधी के विवाह का प्रस्ताव आने से खुशी भरा वातावरण रहेगा. पड़ोसियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर विवादित स्थिति बनेगी. कर्मचारियों के सहयोग से आपका कोई आर्डर आसानी से संपन्न हो सकता है. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं. नींद ना आने की समस्या परेशान कर सकती हैं. उपाय - भगवान विष्णु की आराधना करें तथा बेसन के लड्डूओं का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बनेंगे, जोकि आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. इस दौरान लेनदेन में अधिक सावधानी बरतने की भी जरूरत रहेगी. समय की मांग को समझते हुए काम करना आपको अपने व्यवसाय में लाभ दे सकता है. परिजनों के आपसी सामंजस्य द्वारा घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी. इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम पर जरूर ध्यान दें.
उपाय - उगते सूर्य के दर्शन करें और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 5
आज आपको अपने अथक प्रयासों से किसी दुविधा का समाधान मिलेगा. अगर लोन अथवा ऋण लेने की प्लानिंग बन रही है, तो अपनी सामर्थ्य का भी ध्यान जरूर रखें. व्यवसाय में अगर पार्टनरशिप करने का प्लान बन रहा है, तो यह डील आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. जीवनसाथी तथा परिवारजनों का आपके प्रति पूर्ण सहयोग रहेगा. जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ सकती हैं. उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय साफ सफाई की सेवा अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं. इनका भरपूर सम्मान व उपयोग करें. आय की स्थिति अभी मध्यम ही रहेगी. धैर्य रखें. नौकरी में प्रोजेक्ट को लेकर किसी सहयोगी से मनमुटाव हो सकता है. प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ेगी. नियमित एक्सरसाइज करना आपको प्रफुल्लित रखेगा.
उपाय - शिवालय जाकर केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
राजकीय मामलों में निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है. ध्यान रखें, कि बहुत अधिक सोच-विचार करने से कुछ परिणाम आपके हाथ से निकल भी सकते हैं. कामकाज के सिलसिले में कोई यात्रा संभव है, जो कि लाभप्रद साबित होगी. लव पार्टनर के साथ चल रहे मनमुटाव को आपसी वार्तालाप के जरिए दूर करने की कोशिश करें. हल्की-फुल्की खांसी-जुकाम जैसी स्थिति रह सकती है.
उपाय - वरिष्ठ लोगों का मान-सम्मान करें तथा उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
प्रॉपर्टी अथवा वाहन खरीदने से संबंधित कोई योजना है, तो उसे क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है. कुछ ना कुछ चुनौतियां भी रहेगी. वाणी व गुस्से पर भी नियंत्रण रखें. व्यवसायिक गतिविधियों को लेकर अपनी नीतियों में कुछ बदलाव लाने का प्रयास भी करना होगा. प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना रखना जरूरी है. गैस, बादी जैसी चीजों का सेवन ना करें.
उपाय - नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
जिन योजनाओं को आप कार्य रूप देने का प्रयास कर रहे थे, आज उनके अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं. पारिवारिक तथा व्यक्तिगत मामलों को लेकर कुछ व्यवधान भी आएंगे. मशीनरी, कारखाने आदि से संबंधित कारोबार में कुछ नए ऑर्डर मिलेंगे. युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें. एसिडिटी और गैस की वजह से परेशान रहेंगे.
उपाय - कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में बैठकर आत्म चिंतन करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से राहत मिलेगी. सचेत रहें, किसी की गलत सलाह आपको भ्रमित कर सकती है. मीडिया, प्रिंटिंग आदि से संबंधित व्यवसाय में कुछ नए अनुबंध मिलेंगे. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी. सिर दर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्या रहेगी.
उपाय - रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ पैसे अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 6
बच्चों के कामों में मदद करने से उनमें सुरक्षा की भावना आएगी. पड़ोसियों के साथ संबंध खराब ना करें. और ना ही व्यर्थ की गतिविधियों में ध्यान दें. व्यवसाय में कोई बड़ा आर्डर आपके हाथ में आ सकता है, लेकिन अभी ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. मौसम का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.
उपाय - शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और अनार के रस से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
संतान के करियर संबंधी किसी समस्या का समाधान मिलेगा और आपका तनाव भी दूर होगा. कुछ पुरानी नकारात्मक बातें वर्तमान पर हावी होने से संबंधों में खटास आ सकती है. नौकरी में लक्ष्य अथवा टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा. किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपको खुशी और नई ऊर्जा प्रदान करेगी. थकान और आलस हावी रहेंगे.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 2
(Disclaimer-यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए. )