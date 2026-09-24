Horoscope Today 24 September 2026 : आज प्रदोष व्रत रखा जाएगा, पंचक का अशुभ साया रहेगा, साथ ही धृति योग और रवि योग रहेगा. इसके अलावा आज सुबह 05:50 बजे मंगल पुष्य नक्षत्र में प्रवेश गए हैं. मंगल ग्रह का शनि के नक्षत्र पुष्य में जाना खास है. जिसके अधिष्ठाता गुरु हैं. जबकि वह कर्क राशि में गुरु के साथ युति करके नीचभंग राजयोग भी बना रहे हैं. ऐसे में मंगल का गुरु के नक्षत्र में जाना विशेष है. जानिए इन सभी ग्रह दशाओं के बीच आपका दिन कैसा रहेगा, पढ़ें 24 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल.
यदि कोई काम अधूरा है, तो आज उसकी सफलता की पूर्ण संभावना बनी हुई है. युवाओं को अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति ज्यादा सजग रहने की जरूरत है. व्यवसाय में लापरवाही की वजह से इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि से संबंधित कोई झंझट खड़ा हो सकता है. व्यस्तता के बावजूद अपने दांपत्य जीवन के लिए भी समय निकालना जरूरी है. पेट से संबंधित कुछ दिक्कतें रहेंगी. उपाय- किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें. व्यवहारिक और उन्नत सोच रखें. प्रॉपर्टी या किसी महंगी वस्तु के खरीद-फरोख्त संबंधी योजना बना रही है, तो पेपर वगैरह भली-भांति जांच लें. इस समय कार्यक्षेत्र पर व्यवस्था बनाए रखने में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. मित्रों के साथ अथवा किसी भी गेट-टूगेदर में अपने मान-सम्मान का ध्यान रखें. कमर व पेट में दर्द की स्थिति रह सकती हैं.
उपाय- श्री हनुमान जी की उपासना करें और संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 1
अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो आज तकाजा करने पर मिलने की संभावना है. सकारात्मक बने रहे तथा वर्तमान परिस्थितियों पर ही अपनी ऊर्जा लगाएं. कारोबार में संपर्कों अथवा किसी फोन कॉल द्वारा कोई महत्वपूर्ण आर्डर मिलने की उम्मीद है. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. ज्यादा थकान और तनाव का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा.
उपाय- चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
यदि आप समय और ऊर्जा का सही प्रतिबंधन करेंगे, तो मनचाही सफलता सुनिश्चित है. युवा वर्ग व्यर्थ की गतिविधियों में पड़कर अपने करियर के साथ खिलवाड़ ना करें. कारोबार में अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए अनुकूल समय है, प्रयासरत रहें. घर में सुखद माहौल रहेगा. किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर लापरवाही बिल्कुल ना करें.
उपाय- गणपति जी का ध्यान करें और संभव हो तो मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
अगर कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज उसमें सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है. आय के मुकाबले खर्चों की अधिकता रहने से चिंता होगी. अपनी व्यवसायिक योजनाओं को गुप्त ही रखें, कोई इसका दुरुपयोग कर सकता है. परिजनों अथवा मित्रों के साथ गेट-टूगेदर रहेगा. टांगो व घुटनों में दर्द जैसी शिकायत रहेगी.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 5
आपका संपर्क दायरा बढ़ेगा. लोकप्रियता भी बनी रहेगी. सावधान रहे, पुराने झगड़े दोबारा उभर सकते हैं. कार्यस्थल में आज कोई महत्वपूर्ण कार्य किसी सहयोगी की मदद से पूर्ण हो जाएगा. घर में सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा. मौसम में बदलाव की वजह से कुछ आलस और सुस्ती रहेगी.
उपाय- शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं. विपरीत परिस्थितियों में घबराने की बजाए समाधान ढूंढने से समस्याएं जल्दी हल होंगी. शेयर्स, तेजी-मंदी आदि जैसे व्यवसाय में बहुत सोच-समझकर कोई निर्णय लें. किसी पुराने मित्र से अचानक ही मुलाकात हो सकती है. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. लापरवाही ना बरतें.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 2
आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय है. व्यर्थ के वाद-विवाद में ना उलझे तथा अपने गुस्से जैसी कमियों पर रोक लगाएं. व्यवसाय संबंधी कोई भी निर्णय तुरंत ना ले, धैर्य और संयम रखें. व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय बर्बाद ना करें. घर के किसी सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को गंभीरता से लें.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
सुबह कुछ अस्त-व्यस्त जैसा माहौल रहेगा. परंतु आप सब व्यवस्थित कर लेंगे. तनाव जनक स्थितियों से खुद को दूर रखें. शांत बने रहें. नौकरी में बॉस व अधिकारियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर तनाव हो सकता है. पारिवारिक वातावरण सुख-शांति भरा रहेगा. सर्वाइकल और कंधों के दर्द जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.
उपाय- कुछ समय नेचर के समीप बताएं और उसकी ब्लेसिंग महसूस करें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 4
बीती हुई नकारात्मक बातों को भूलकर नए तरीके से दिनचर्या की शुरुआत करें. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन इस दौरान क्रोध और अहंकार से भी बचना होगा. कारोबार में विस्तार संबंधी कुछ रुकावटें आएगी, परंतु उनका निवारण भी हो जाएगा. किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने घर-परिवार पर ना होने दें. पॉल्यूशन और बदलते मौसम से अपना बचाव रखें.
उपाय- शनि स्त्रोत का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद की सहायता करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
आपकी किसी उपलब्धि से समाज तथा निकट संबंधियों के बीच मान-सम्मान बढ़ेगा. राजकीय मामलों में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट संबंधी कार्य गति पकड़ेंगे. कोई रुकी हुई पेमेंट भी वसूल होगी. दांपत्य जीवन में चल रहे मनमुटाव को घर से बाहर जाहिर न करें. आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान से स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय- पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 6
संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. अगर रिश्तों में कुछ मतभेद चल रहे हैं, तो आज उस पर गंभीरता से विचार करें. फाइनेंस तथा कंसल्टेंसी से जुड़े व्यवसाय बेहतरीन सफलता हासिल करेंगे. दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी. गैस, एसिडिटी आदि जैसी समस्याएं परेशान करेंगी.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)