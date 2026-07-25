Horoscope Today 25 July 2026 : आज 25 जुलाई 2026, शनिवार से भगवान विष्णु योगनिद्रा में जा रहे हैं. लेकिन यह निद्रा सांसारिक नहीं, बल्कि योग माया की दिव्य अवस्था मानी जाती है. 4 महीने का यह समय मन की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति करने का होता है. साथ ही सुख, शांति और समृद्धि भी बढ़ाता है.
ज्योतिष के अनुसार, आज हरिशयनी एकादशी का दिन कुछ राशि विशेष के लिए शुभ साबित हो सकता है. जानिए सभी राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें 25 जुलाई 2026 का राशिफल.
किसी शुभचिंतक की प्रेरणा और आशीर्वाद से आप अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे. बच्चे मौज मस्ती में पड़कर अपनी पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे, इसलिए ध्यान दें. बीमा, कमीशन आदि के व्यवसाय से संबंधित लोग अपना टारगेट आसानी से पूरा कर लेंगे. संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है. अत्यधिक काम की वजह से कभी-कभी थकान और कमजोरी महसूस करेंगे.
उपाय - शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 7
प्रॉपर्टी अथवा रुका हुआ कोई अन्य कार्य हल हो सकता है. जल्दबाजी में किसी भी काम को अंजाम ना दें. कार्यक्षेत्र में किए गए बदलाव के शुभ परिणाम निकट भविष्य में मिलेंगे. किसी मित्र से मुलाकात होगी तथा पुरानी खुशनुमा यादें भी ताजा होंगी. असंतुलित खानपान की वजह से पेट कुछ खराब रह सकता है.
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
भाइयों के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होगी और संबंधों में मधुरता आएगी. क्रोध और आवेश में आकर आपका कोई बना बनाया काम खराब भी हो सकता है. व्यवसाय में आंतरिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चल रहे प्रयास आज गति में आएंगे. प्रेम प्रसंगों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. एसिडिटी और कब्ज की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय - प्रातः काल प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय जरूर व्यतीत करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 4
घर में कुछ रखरखाव अथवा बदलाव संबंधी गतिविधियों पर विचार होगा. ध्यान रखें कि घर की कोई महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक हो सकती है. मार्केट में आपकी योग्यता के बल पर आपको कुछ नई उपलब्धियां हासिल होंगी. दोस्तों के साथ गेट-टुगेदर संबंधी प्रोग्राम बन सकता है. इस समय दांतों का दर्द परेशान कर सकता है. उपाय - जरूरतमंद लोगों को फल-दूध आदि का दान करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
बच्चों की सकारात्मक गतिविधियों की वजह से सुकून बना रहेगा. आय की स्थिति बेहतर होने के बावजूद खर्चों की अधिकता की वजह से परेशान भी रहेंगे. नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलने की संभावना है. पति-पत्नी के बीच नजदीकियां रहेंगी. गैस और पेट में दर्द जैसी शिकायत महसूस होगी.
उपाय - शिव-पार्वती के स्वरूप के दर्शन करें और यथा संभव पूजा करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 6
आज का दिन अपने सपने और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का है. पूरे मनोयोग से अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहे. अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी का भी हस्तक्षेप न होने दे. फाइनेंस तथा कंसल्टेंसी से जुड़े व्यवसाय बेहतरीन सफलता हासिल करेंगे. प्रेम प्रसंगों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय - मंदिर जाकर देव दर्शन करें और ब्राह्मण से आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 3
अनुभवी लोगों के सानिध्य में कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेगी. किसी संबंधी के साथ आर्थिक कारणों को लेकर वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह उचित समय है. पति-पत्नी के बीच आपसी नजदीकियां बढ़ेंगी. लापरवाही और व्यस्तता की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित होगा. गणपति जी का ध्यान करें और लड्डूओं का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
चुनौतियों को स्वीकारे और क्रिएटिव रहे. बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. बच्चों का कोई नकारात्मक रवैया भी परेशान करेगा. व्यवसाय में स्टाफ को लेकर कोई मामला चल रहा है, तो आज हल हो जाएगा. प्रेम संबंधों को जल्दी ही विवाह में परिणत होने संबंधी योजनाएं बनेंगी. थकान और बदन दर्द जैसी दिक्कत रहेगी.
उपाय - जल को व्यर्थ बहने से बचाएं.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
कुछ समय अपनी रुचि पूर्ण कार्यों के लिए भी जरूर निकालें. इससे मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी. फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में किसी पर भी भरोसा करने के बजाय अपने निर्णय को प्राथमिकता दें. व्यवसाय संबंधी कोई भी नया प्रोजेक्ट या योजना अभी क्रियान्वित ना करें. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. ज्यादा तनाव का असर आपके पाचन तथा कार्य प्रणाली पर पड़ सकता है.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 2
रुके हुए व्यक्तिगत मामले आज हल होने की भरपूर संभावना है. कुछ विरोधी लोग आपके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे. इसलिए अपनी कोई भी योजना सार्वजनिक ना करें. व्यवसायिक गतिविधियों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. क्योंकि जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है. घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा. महिलाएं किसी तरह के इंफेक्शन की वजह से परेशान रह सकती हैं. उपाय - प्रकृति के समीप एकांत में कुछ समय रहना आपको सुकून देगा.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
पिछले कुछ समय से चल रही अस्त-व्यस्त दिनचर्या में कुछ ठहराव आएगा. परिवार के रखरखाव के मामले में बाहरी लोगों पर अधिक भरोसा ना करें. व्यापार में विस्तार संबंधी योजना को लेकर कुछ विचार-विमर्श होंगे. व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय और पैसा खराब ना करें. किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.
उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
अगर किसी भविष्य संबंधी योजना में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो अच्छा लाभ होगा. दूसरों की ईगो और गुस्से के सामने अपनी ऊर्जा नष्ट ना करें तथा शांत चित्त बने रहे. आप अपने व्यक्तिगत कार्यों की वजह से व्यवसाय में ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं. घर में मेहमानों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा. घुटनों तथा जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती हैं.
उपाय - बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)