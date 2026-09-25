Horoscope Today 25 September 2026 : आज गणेश विसर्जन पर बप्पा को विदाई दी जाएगी और भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होगी. इस मौके पर सर्वार्थ सिद्धि योग जैसा शुभ संयोग भी बन रहा है. यह शुभ दिन कुछ लोगों की जिंदगी में खुशियों, सफलता की एंट्री करा सकता है. मेष राशि वालों को बड़े संपर्क से लाभ हो सकता है. वृश्चिक राशि वालों को पैसा मिल सकता है. मीन राशि वालों को निवेश से लाभ होने के योग हैं. पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.
अनुभवी लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, और यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे. अपना मनोबल मजबूत बनाकर रखें. मन में कुछ अनहोनी होने जैसा भय रहेगा. व्यवसाय में आय की स्थिति अभी सामान्य ही रहेगी. धैर्य और शांति रखें. प्रेम संबंध मर्यादा पूर्ण बने रहेंगे. सिरदर्द और माइग्रेन की समस्या रहेगी.
उपाय- शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
कुछ समस्याएं आ सकती हैं, परंतु आप अपनी योग्यता द्वारा उनका समाधान ढूंढ लेंगे. विपरीत विचारधारा के लोगों के संपर्क में ना रहें, वरना आपका मान-सम्मान भी प्रभावित होगा. व्यावसायिक महिलाओं के लिए समय अनुकूल है. अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर ना करें. पति-पत्नी के बीच कुछ नोकझोंक जैसी स्थिति बनेगी. वर्तमान मौसम की वजह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है अनुभवी लोगों का भी साथ मिलेगा. ध्यान रखें कि आपके सरल स्वभाव का कुछ लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. व्यवसाय में इस समय अपनी मार्केटिंग और प्रोडक्ट की क्वालिटी को और अधिक बढ़ाएं. वैवाहिक संबंधों में तालमेल के अभाव में कुछ वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. खांसी-जुकाम जैसी परेशानियों को लापरवाही में ना लें.
उपाय- नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 3
किसी पारिवारिक सदस्य के लिए विवाह का प्रस्ताव आने की संभावना है. दूसरों के मामलों में दखलअंदाजी ना करें तथा अपने काम से मतलब रखें. व्यापार में नई पार्टियों तथा नए लोगों के साथ व्यवहार करते समय सतर्क रहें. युवाओं की दोस्ती में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी. गले में इंफेक्शन और बुखार जैसी समस्या रहेगी. उपाय- प्राणायाम करें और कुछ समय प्रकृति की सानिध्य में रहें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 6
आज सभी काम सरलता से बनने की वजह से प्रफुल्लित रहेंगे. अपनी गरिमा और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखें. कारोबार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहेगी. हालांकि अनुभवी लोगों का सहयोग भी बना रहेगा. दांपत्य संबंध सुखद रहेंगे तथा घर में अनुशासित माहौल रहेगा. वर्तमान मौसम की वजह से एलर्जी अथवा त्वचा संबंधी दिक्कत रहेगी.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 9
खास लोगों के बीच किसी नई गतिविधि को लेकर सकारात्मक चर्चा होगी. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. मशीनरी, फैक्ट्री आदि से जुड़े व्यवसाय में लाभ होगा. परिवारजनों के साथ मनोरंजक प्रोग्राम बनेंगे. वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना करें.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
भाइयों के साथ संबंध मधुर होंगे तथा कुछ बीती हुई नकारात्मक गलतफहमियां भी दूर होंगी. आस-पड़ोस में संबंधों में छोटी सी बात को लेकर कटुता ना आने दें. कारोबार में बदलाव संबंधी योजनाएं क्रियान्वित होगी और फायदेमंद साबित होंगी. व्यस्तता के बावजूद कुछ समय परिवार के लिए भी निकालना जरूरी है. वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें. गाय को गुड़-रोटी खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी. बच्चों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखें. लापरवाही करना ठीक नहीं है. अभी व्यवसाय पर ज्यादा निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी. आपकी व्यवस्थित दिनचर्या आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेगी.
उपाय- सुबह स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 4
किसी विशेष प्रयोजन को लेकर की गई यात्रा लाभदायक साबित होगी. आपके स्वभाव में शक और वहम जैसी स्थिति उत्पन्न होना आपके अपने लिए ही परेशानी का कारण बनेगा. मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों और लेनदेन के मामलों में आपको सफलता मिलेगी. वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी. अपनी सामर्थ्य से ज्यादा मेहनत करना स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा.
उपाय- जल को व्यर्थ बहने से बचाएं तथा स्वच्छता का ध्यान रखें.
भाग्यशाली रंग- बैंगनी
भाग्यशाली अंक- 2
आज किसी खास कार्य के तहत आपको बेहतरीन लाभ मिलने वाला है. कोई भी नया काम शुरू करते समय उससे संबंधित पूरी तहकीकात अवश्य करें. साझेदारी के व्यवसाय में भी आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें. दांपत्य संबंधों में कुछ नोकझोंक रह सकती है. मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या रहेगी.
उपाय- बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 1
संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा. इस समय कोई भी यात्रा करना समय और पैसे का नुकसान ही है. व्यवसाय में अगर किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच-विचार अवश्य करें. परिजनों के आपसी सामंजस्य से घर की व्यवस्था मधुर बनी रहेगी. गैस और कब्ज की वजह से पेट खराब हो सकता है.
उपाय- नवग्रह मंत्र का जाप करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 8
अगर कहीं निवेश करने की योजना है, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा. किसी प्रकार के भी कानूनी पचड़े में ना फंसे. सरकारी संस्थाओं से जुड़े कार्य जैसे टेंडर आदि मिलने की उचित संभावना है. पति-पत्नी के बीच भावनात्मक संबंधों में मधुरता रहेगी. अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है. नियमित रूप से व्यायाम करें.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और अपने कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 3
Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)