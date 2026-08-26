Horoscope Today 26 August 2026 : आज सिंह राशि में बुधादित्य रायोग, सौभाग्य योग और शोभन योग का संयोग बन रहा है. साथ ही चंद्रमा शनि की राशि मकर में रहेंगे. यह स्थिति मिथुन राशि वालों को मेहनत का फल देने वाली है. वहीं मेष राशि वालों के पब्लिक प्लेस पर किसी से उलझने के योग बन रहे हैं. कन्या राशि वाले लव पार्टनर के करीब आएंगे. वृष राशि वाले घर में काम का बोझ सदस्यों के साथ बांट लें. जानिए सभी राशियों का आज का राशिफल 26 अगस्त 2026.
अगर प्रॉपर्टी अथवा वाहन के खरीद-फरोख्त संबंधी कोई योजना बन रही है तो इस समय परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं. किसी सार्वजनिक स्थल पर वाद-विवाद होने जैसी स्थिति बन रही है. कारोबार में किसी नए काम को शुरू करने की योजना को क्रियान्वित करने का उचित समय है. प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी. घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी.
उपाय- नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
प्रॉपर्टी या अन्य किसी मुद्दे को लेकर चल रही गलतफहमी आज किसी की मध्यस्थता से हल हो सकती है. सभी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने की बजाए परिवारजनों के साथ बांटने की कोशिश करें. कार्यक्षेत्र में अभी कुछ बेहतर परिणाम मिलने की संभावना नहीं है. कार्य संबंधी कुछ नीतियों में बदलाव लाएं. प्रेम संबंधों को मर्यादित रखें. अपना इम्यून मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें.
उपाय- शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और गन्ने के रस से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
समय भरपूर मेहनत करने का है. आपको अपने प्रयासों के निश्चित ही उचित परिणाम मिलेंगे. अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, तो अपने सामान का उचित ध्यान रखें. व्यवसाय में अभी मेहनत ज्यादा और कम परिणाम जैसी स्थिति बनी हुई है. वैवाहिक जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें. सर्वाइकल तथा गर्दन में दर्द जैसी समस्या रहेगी.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और धर्म स्थल पर साफ-सफाई की सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 5
रोजमर्रा की दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाएं, इससे ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी. वरिष्ठ लोगों के साथ मिलते-जुलते समय अपने व्यवहार में सौम्यता व शालीनता बनाकर रखें. शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले लोगों को फायदा हो सकता है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां रहेगी. सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 2
युवा वर्ग अपने करियर को लेकर बहुत अधिक गंभीर रहेंगे, शुभ सूचना भी मिल सकती है. आज एक खास बात ध्यान रखनी है, कि हर किसी पर विश्वास ना करें. नौकरी में अतिरिक्त कार्यभार रहेगा. ऑफिस में चल रही राजनीति से अपने आपको अलग रखें. व्यक्तिगत समस्याओं का असर वैवाहिक जीवन पर ना पड़ने दे. ब्लड प्रेशर संबंधी जांच भी नियमित रूप से करवाएं.
उपाय- किसी जरूरतमंद को अथवा किसी संस्था में दवाइयां का दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- ब्राउन
भाग्यशाली अंक- 7
राजकीय कार्यों को पूरा करने का अनुकूल समय है. कहीं से सहयोग भी मिलेगा. कभी-कभी व्यक्तिगत रूप से खुद को अकेलापन महसूस करेंगे. मार्केट में रुकी हुई पेमेंट का कुछ हिस्सा आज हासिल हो सकता है. प्रेम-प्रसंग में निकटता बढ़ेगी. ज्यादा प्रदूषण और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें.
उपाय- मां दुर्गा की स्तुति करें तथा कंजकों को कुछ उपहार दें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
आज आपको संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है. फाइनेंस संबंधी गतिविधियों को बहुत ही सावधानी से करने की जरूरत है. युवाओं का व्यवसायिक समस्याओं से राहत पाने के लिए कुछ गलत प्रवृत्ति के कार्यों की तरफ रुझान हो सकता है. अविवाहित लोगों के लिए कोई बेहतर रिश्ता आएगा. थकान व बेचैनी हावी रहेगी. सूर्य भगवान को केसर मिश्रित जल से अर्घ्य दें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 1
पारिवारिक रखरखाव तथा सुधार संबंधी कार्यों में उचित समय व्यतीत होगा. ध्यान रखें कि जलन की भावना से कोई मित्र व्यक्ति आपका नुकसान भी कर सकता है. व्यवसायिक गतिविधियों में तकनीक भी सीखने की जरूरत है. प्रेम संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय- योग और मेडिटेशन करना आपको मानसिक रूप से प्रफुल्लित करेगा.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 4
अपनी योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करें. सफलता आपकी राह देख रही है. दूसरों के मामले में अपना हस्तक्षेप ना करें और ना ही बिन मांगे सलाह दें. मीडिया व पब्लिक डीलिंग से जुड़े व्यवसाय अब धीरे-धीरे गति पकड़ेंगे. घर में व्यवस्थित और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.
उपाय- घर के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह पर अमल करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 1
अध्ययनरत् युवाओं को अपनी मेहनत के मनोवांछित परिणाम हासिल होंगे. दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें. दूसरों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ना लें. कारोबार में मन मुताबिक लाभ रहेगा. परंतु अपनी गतिविधियों को किसी के समक्ष भी जाहिर ना करें. प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति भावनात्मक मधुरता रहेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. उपाय- गणपति जी की पूजा करें तथा लड्डूओं का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
रिश्तेदारों से संबंधित किसी विवाद के सुलझने से रिश्तों में भी दोबारा मधुरता आएगी. अगर यात्रा कर रहे हैं, तो अपने खानपान के प्रति विशेष सचेत रहे. कार्य क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी योजनाएं जल्दी ही क्रियान्वित हो जाएंगी. मित्रों के साथ मेल-मिलाप रहेगा. आप स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे. उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 5
घरेलू तथा कामकाजी महिलाएं अपने घर-परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाने में सक्षम रहेंगी. जोखिम पूर्ण कार्यों में पैसा लगाने से नुकसान होने की आशंका है. ऑफिस में छोटी गलती की वजह से अधिकारी वर्ग की नाराजगी सहन करनी पड़ सकती है. किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने से मन प्रफुल्लित रहेगा. जुकाम-खांसी जैसी एलर्जी होने की आशंका है.
उपाय- प्राणायाम करें और अपने इष्ट का ध्यान करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)