/Aaj Ka Rashifal 26 July: मिथुन राशि वालों के लिए मुश्किल होगा वर्क लाइफ बैलेंस बनाना, मकर को मिलेगी खुशखबरी, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 26 July 2026 : रविवार की शुरुआत चंद्रमा के धनु राशि में गोचर से हो रही है. इसी के साथ ढाई दिन से बना विंछुड़ो का अशुभ योग भी समाप्त हो जाएगा, जो चंद्रमा के वृश्चिक राशि में रहने से बना था. इससे कुछ लोगों को तनाव और भ्रम से राहत मिलेगी. वहीं मिथुन समेत कुछ राशि वालों को काम का दबाव परेशान कर सकता है. जानें सभी राशियों के लिए सप्ताह का अंत कैसा रहेगा.
निवेश करने के लिए अनुकूल समय है, सिर्फ कोई भी कार्य करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य कर लें. पिता या पिता समान किसी व्यक्ति से वैचारिक मतभेद हो सकता है. व्यवसाय में कोई नया प्रयोग करना लाभदायक रहेगा. और उसके परिणाम निकट भविष्य में शुभ मिलेंगे. प्रेम संबंधों में मर्यादा का ध्यान रखें. वर्तमान मौसम की वजह से स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतें. उपाय - शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
आज कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आएंगी,साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी रहेगी. व्यक्तिगत मामलों को लेकर कुछ अव्यवस्था जैसा वातावरण रहेगा. व्यवसाय में कुछ ना कुछ चुनौतियां रहेंगी. कार्यों को व्यवस्थित करने में बहुत अधिक मेहनत रहेगी. प्रेम संबंध में अपने साथी के प्रति ईमानदार रहें. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय - सूर्य देव को केसर मिश्रित जल से अर्क दें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा और आप अपने व्यक्तिगत कार्यों के प्रति ध्यान दे पाएंगे. ध्यान रखें के धर्म के नाम पर आपसे कोई पैसा हड़प भी सकता है. दूसरों की बातों में ना आएं. वर्किंग महिलाओं को घर और व्यवसाय में तालमेल बनाकर रखने में कुछ समस्याएं रह सकती हैं. पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा. महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग रहें.
उपाय - संध्या के समय शिवालय जाकर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 3
राजनीतिक अथवा सामाजिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को कोई खास जिम्मेदारी मिल सकती है. अपनी फाइलें डाक्यूमेंट्स आदि बहुत ही संभालकर रखें, वरना आप मुसीबत में पड़ जाएंगे. पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय सफल रहेंगे और उम्मीद से ज्यादा मुनाफा होने की भी संभावना है. प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है. मौसम के विपरीत तासीर की चीजों से परहेज करें.
उपाय - किसी जरूरतमंद को अथवा किसी संस्था में दवाइयों का दान करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वसूल करने के लिए समय अनुकूल है. प्रॉपर्टी संबंधी किसी कार्य को लेकर कुछ टेंशन रह सकती हैं. कारोबार में मीडिया और ऑनलाइन एडवरटाइजमेंट पर ज्यादा ध्यान दें. लव पार्टनर के साथ मनोरंजक समय व्यतीत होगा. पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती हैं.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
अगर घर में कोई सुधार संबंधी योजना बन रही है, तो वास्तु संबंधी नियमों का पालन करना आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा. इस समय कोई भी यात्रा करना उचित नहीं है क्योंकि कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे. व्यवसायिक कार्य प्रणाली में सुधार आएगा. तथा अधिकतर काम व्यवस्थित रूप से होते भी जाएंगे. विवाहेतर संबंधों का दुष्प्रभाव आपके गृहस्थ जीवन पर पड़ सकता है. डायबिटिक लोग अपना विशेष ध्यान रखें.
उपाय - नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 4
अपने जानकारों के साथ फोन और मीडिया द्वारा संपर्क में रहें. यह संपर्क आपके लिए उन्नति के नए मार्ग भी खोलेंगे. युवाओं को करियर के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व को निखारने में भी ध्यान देना होगा. कारोबार में गति लाने के लिए अधिक मेहनत और प्रयास करने पड़ेंगे. प्रेम संबंधों में विश्वास और सम्मान की भावना रखना जरूरी है. मॉर्निंग वॉक करना एक्सरसाइज करना आपको चुस्त-दुरुस्त रखेगा.
उपाय - किसी धर्मस्थल पर जाकर साफ-सफाई की सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
कोई खुशखबरी मिलने से आप दिनभर बहुत ही प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेने से दिक्कत आ सकती है. सहज रहें. सरकारी सेवारत लोगों को आज के दिन भी कुछ कार्यभार मिल सकता है. प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ेंगी. तनाव और अवसाद जैसी स्थिति से अपना बचाव रखें.
उपाय - बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
अगर कोई नया घर या प्रॉपर्टी लेने की योजना बना रहे हैं, तो आपका निर्णय बहुत ही उचित है. लेकिन एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी भी पड़ सकती हैं. कारोबार अथवा ऑफिशियल मामलों में स्टाफ के साथ संबंधों में कटुता ना आने दें. पति-पत्नी आपसी सामंजस्य से कोई बेहतरीन निर्णय लेंगे. अत्यधिक कार्यभार और थकान की वजह से स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है.
उपाय - जरूरतमंद लोगों को फल-दूध आदि का दान करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 5
आज किसी भी फोन कॉल आदि को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है. बच्चों की समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें. व्यवसायिक गतिविधियों में निवेश करने से पहले उसकी लाभ-हानि की उचित जानकारी अवश्य प्राप्त करें. प्रेम संबंध में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. परंतु व्यवस्थित बने रहें.
उपाय - पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करें और अगर संभव हो तो दर्शन भी करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 6
किसी जरूरतमंद व्यक्ति की आर्थिक रूप से मदद करके आपको आत्मिक खुशी महसूस होगी. ध्यान रखें, लापरवाही की वजह से कुछ काम बनते-बनते बीच में ही रुक सकते हैं. ब्यूटी तथा मीडिया से जुड़े व्यवसाय में नए अवसर सुलभ होंगे. घर में सुख-शांति रहेगी. अत्यधिक काम की वजह से थकान व कमजोरी महसूस होगी. चने की दाल और गुड़ किसी धर्मस्थल पर जरूर दे.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 7
आज सपने साकार करने का दिन है. कठिन से कठिन कार्य भी आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरा कर लेंगे. व्यर्थ के खर्चों में कटौती करने से आपकी आर्थिक समस्या काफी हद तक सुलझ सकती हैं. कारोबार में अच्छे अवसर मिलेंगे. इसलिए ज्यादा सोच-विचार करना उचित नहीं है. किसी निकट संबंधी से मुलाकात का अवसर मिल सकता है. वर्तमान वातावरण से बचाव रखने के लिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें.
उपाय - पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 4
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)