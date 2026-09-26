/Aaj Ka Rashifal 26 September: पूर्णिमा पर आज चंद्रमा का मीन में प्रवेश, मेष समेत 3 राशि वालों की जिंदगी से दूर होंगी बाधाएं, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 26 September 2026 : आज चंद्रमा का मीन में गोचर होगा, वहीं कर्क राशि में विराजमान गुरु से उनका नवपंचम योग बनेगा. यह बौद्धिक क्षमता और सुख-समृद्धि बढ़ाने वाला योग है. साथ ही मेष समेत 3 राशि वालों के जीवन की बाधाएं दूर होंगी. हालांकि मीन राशि वाले व्यापारियों को अपना काम सावधानी से करने की जरूरत है, वरना किसी तरह की इंक्वायरी हो सकती है. पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल 26 सितंबर 2026.
कार्यों में आ रहे अवरोधों को दूर करके आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम रहेंगे. कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके प्रति अफवाह फैला सकते हैं. सावधान रहें. रियल स्टेट से जुड़े लोगों की कोई फायदेमंद डील फाइनल होने की संभावना है. घर का वातावरण मधुर और खुशनुमा बना रहेगा. वर्तमान वातावरण की वजह से अपना उचित आहार रखें.
उपाय- जरूरतमंद लोगों को फल-दूध आदि का दान करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2 है.
विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है. परंतु अपनी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए अपने स्वभाव में लचीलापन लाना जरूरी है. कारोबार में विस्तार करने के लिए नए-नए तरीकों को अपनाएं और गोपनीयता का ध्यान रखें. पारिवारिक वातावरण सामंजस्य पूर्ण रहेगा. मन और माहौल दोनों प्रफुल्लित रहेंगे. नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ेगी.
उपाय- गणपति जी का ध्यान करें और संभव हो तो मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
आप जिन योजनाओं को कार्य रूप देने का प्रयास कर रहे थे, आज उनके अनुकूल परिणाम मिलेंगे. भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ तालमेल थोड़ा कमजोर रहेगा. नौकरी पेशा व्यक्तियों को उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलने से प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी. विवाहेतर संबंधों से दूर रहें. अपना मनोबल मजबूत रखें.
उपाय- जल को व्यर्थ बहने से बचाएं तथा स्वच्छता का ध्यान रखें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
यदि आप अपनी किसी समस्या को लेकर परेशान थे, तो आज उसका निवारण मिलने वाला है. आर्थिक निवेश संबंधी कार्यों को अधिक ध्यान पूर्वक करने की जरूरत है. नए व्यवसायिक संपर्क स्थापित होंगे जो कि लाभदायक रहेंगे. अपने वैवाहिक संबंधों में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें. मानसिक तनाव की वजह से थकान तथा ऊर्जा की कमी रहेगी.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी तथा सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा. खर्चे बरकरार रहेंगे. इसलिए अपने बजट के अनुसार ही शॉपिंग करें. कार्य क्षेत्र में किसी भी नई योजना पर कार्य करने के लिए अभी समय पक्ष में नहीं है. मित्रों के साथ गेट-टुगेदर संबंधी प्रोग्राम बनेंगे. गले में इंफेक्शन अथवा खराश जैसी स्थिति रह सकती है.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
कुछ खास लोगों से मिलने का मौका मिले तो आलस करने की बजाय तुरंत हासिल करें. अगर व्यक्तिगत संबंधी कोई समस्या चल रही है, तो उसे सुलझाने में गुस्से की बजाए समझदारी से काम लें. व्यवसाय संबंधी गतिविधियों में पार्टियों के साथ पारदर्शिता रखना जरूरी है. वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी. खांसी, जुकाम और बुखार जैसी परेशानी को नजरअंदाज ना करें.
उपाय- जरूरतमंद बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और यथा सामर्थ्य सहायता करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 7
उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है. अतः इसके लिए प्रयासरत रहें. ध्यान रखें कि दूसरों की बातों में आकर आप कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं. कारोबार में आंतरिक व्यवस्था में कुछ बदलाव होंगे जो बेहतर रहेंगे. पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य मधुर बना रहेगा. स्त्री वर्ग को अपनी हेल्थ के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
ग्रह स्थिति अनुकूल है. एक बार जो मन में ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे. काल्पनिक बातों पर ध्यान ना देकर यथार्थ पर विश्वास रखें. कारोबारी मामलों में कुछ ना कुछ चुनौतियां आएंगी, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें. किसी मनोरंजक स्थान पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है. आप अपनी दिनचर्या तथा खानपान व्यवस्थित रखें.
उपाय- मंदिर जाकर माथा टेकें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 2
कुछ विशेष कार्य संबंधी योजनाएं क्रियान्वित करने का उचित समय है. पुरानी नकारात्मक बातों की वजह से वर्तमान भी खराब ना करें. कारोबार में इस समय किसी नए काम पर पैसा लगाना लाभदायक रहेगा. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. वर्तमान मौसमी बदलाव से अपना बचाव अवश्य रखें.
उपाय- सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
रुके हुए कार्यों को व्यवस्थित करने का बेहतर समय है, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी. किसी के बहकावे में आकर अनावश्यक खर्चे भी बढ़ सकते हैं. इसलिए सचेत रहें. व्यवसाय में कोई जोखिम लेना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा. व्यर्थ के प्रेम संबंधों और मौज मस्ती में अपना समय नष्ट ना करें. रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि ना लें.
उपाय- हनुमान जी का ध्यान करें .
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 3
कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. तथा खुद को बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे. अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने ज्यादा बखान ना करें. व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपका वर्चस्व रहेगा. घर में सुकून भरा वातावरण रहेगा. एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय- पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 8
यह समय जमकर मेहनत करने का है. आप अपने काम को पूरी गंभीरता से अंजाम देने में सक्षम रहेंगे. कुछ समय बच्चों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने में भी अवश्य लगाएं. व्यवसाय में कार्यों को गंभीरता से लें, क्योंकि कोई इंक्वायरी होने की आशंका है. युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपने करियर के साथ समझौता ना करें. खांसी-जुकाम और गले में दर्द जैसी समस्या रहेगी.
उपाय- सेवा कर्मचारी के लिए चाय-बिस्कुट आदि की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 6
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)