Horoscope Today 27 August 2026 : 5 दिन का अशुभ पंचक काल आज से शुरू हो रहा है. द्रिक पंचांग के अनुसार 27 अगस्त 2026 की दोपहर 01:35 बजे से पंचक शुरू होंगे. ये सामान्य पंचक हैं. गुरुवार से शुरू होने वाले पंचक को दोषरहित माना जाता है. यानी कि ये मंगलवार और शनिवार को शुरु होने वाले पंचक की तुलना में कम हानिकारक होते हैं. जानिए पंचक के पहला दिन मेष से मीन तक सभी राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. पढ़ें 27 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल.
प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त अथवा स्थान परिवर्तन संबंधी कार्यों की योजनाओं पर कार्य होगा. रिश्तेदारों के साथ धन संबंधी लेनदेन करते समय ध्यान रखें कि संबंधों में खटास उत्पन्न ना हो. व्यवसाय में सरकारी कार्यों से संबंधित किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें. दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी. आपकी व्यवस्थित दिनचर्या तथा उचित खानपान आपको स्वस्थ रखेगा.
उपाय- गणपति जी की उपासना करें.
भाग्यशाली रंग- ब्राउन
भाग्यशाली अंक- 7
आज लाभकारी दिन है. संबंधियों के साथ किसी विशेष प्रयोजन पर गहन वार्तालाप होगी. ससुराल पक्ष से कुछ मनमुटाव होने जैसी स्थिति बन रही है. नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने उच्च अधिकारियों से काम के दबाव की वजह से तनाव रहेगा. विवाहेतर संबंधों की वजह से घर में तनाव उत्पन्न हो सकता है. वर्तमान मौसम से अपनी सुरक्षा रखने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय सफाई की सेवा अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित तरीके से कार्य करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी. युवाओं को अपनी किसी नाकामयाबी से मायूसी हो सकती है. बेहतर है कि पुनः प्रयास करें. संगीत, साहित्य और कला संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी. घर-परिवार में खुशी भरा वातावरण रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या दोबारा भी उभर सकती है.
उपाय- शनि स्त्रोत का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 6
अगर कोई विवादित संपत्ति संबंधी मामला है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति के सहयोग से संपन्न हो सकता है. अपनी उपलब्धियों का ज्यादा दिखावा ना करें तथा अपनी कार्यप्रणाली को सीक्रेट ही रखें. कारोबार में किसी प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर ले. प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां उपज रखती है. मौसम के अनुकूल अपनी दिनचर्या और खानपान रखें.
उपाय- जरूरतमंद बच्चों को यथा सामर्थ्य दूध और फल बांटे.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 2
आपकी योग्यता व क्षमता द्वारा आपको उचित व सम्मानजनक परिणाम हासिल होंगे. वाहन अथवा किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने से खर्चा रहेगा. इंश्योरेंस और कमीशन संबंधी व्यवसाय में थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है. पति-पत्नी के बीच किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से तनाव उत्पन्न हो सकता है. जोड़ों में दर्द और गैस जैसी परेशानी रहेगी.
उपाय- शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
कुछ अफवाहें उठेगी. परंतु आपको उपलब्धि हासिल होने से यही लोग आपके पक्ष में हो जाएंगे. कभी-कभी कुछ विपरीत परिस्थितियां भी बन सकती हैं. अपने मन को संयमित रखें. व्यवसाय में किसी नए कार्य से संबंधित योजना में अपनी समर्थ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. खांसी-जुकाम की समस्या परेशान करेगी.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 7
किसी मीटिंग अथवा सम्मेलन में जाने का मौका मिले, तो गवाएं नहीं. फायदा होगा. संबंधों में मधुरता लाने के लिए छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करें. कारोबार में व्यवस्था बनाए रखने में कुछ चुनौतियां रहेंगी. कर्मचारियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. विवाहेतर संबंधों से दूर रहे. स्वास्थ्य की कोई भी समस्या होने पर तुरंत जांच कराएं.
उपाय- पक्षियों के लिए भोजन, पानी की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 1
अगर कोई सरकारी मामला लंबित पड़ा हुआ था, तो आज सुलझने की पूरी उम्मीद है. ध्यान रखें कि भावुकता में बहकर आप कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. घर-परिवार में आनंद दायक माहौल रहेगा. किसी-किसी समय मानसिक तनाव बढ़ सकता है.
उपाय- कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार अथवा पैसे देकर उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
धन और समय का प्रतिबंधन करने से परिस्थितियों में अनुकूलता आएगी. युवा वर्ग किसी कार्य में सफलता न मिलने से तनाव लेने की बजाय दोबारा प्रयास करें. अन्य व्यवसायियों के साथ किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से बचना चाहिए. प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ेंगी. अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक सजग रहना जरूरी है. उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 5
कोई पारिवारिक समस्या हल करने में आपका विशेष योगदान रहेगा. घर में अचानक ही मेहमानों के आगमन से आपके कार्यों में व्यवधान भी आ सकते हैं. व्यावसायिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित रहेगी, परंतु अत्यधिक मेहनत भी बनी रहेगी. परिजनों के साथ डिनर, मनोरंजन आदि प्रोग्राम भी बन सकते हैं. अत्यधिक पोलूशन तथा भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से परहेज करें.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर अनाज का दान करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कामयाब होगी. बच्चों की किसी गलती पर गुस्से की बजाय उनके साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार करके उनकी समस्याओं का समाधान करें. व्यवसायिक स्थिति लाभदायक बनी हुई है. रुकी हुई पेमेंट आज मिल सकती हैं. युवा वर्ग प्रेम प्रसंग में पड़कर अपने करियर के साथ समझौता ना करें. गलत खानपान की वजह से पेट खराब रह सकता है.
उपाय- हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
रुके हुए कार्यों में गति आएगी. लाभ के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे. आपके गुस्से व इगो से काम बिगड़ भी सकते हैं. शांतिपूर्ण रवैया अपनाएं. नौकरी में काम की अधिकता की वजह से तनाव रहेगा. कोई अनचाही यात्रा भी करनी पड़ सकती है. युवाओं की दोस्ती में प्रगाढ़ता आएगी. गले में दर्द व खांसी-जुकाम रह सकता है.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)