/Aaj Ka Rashifal 28 August: कुंभ राशि में चंद्र ग्रहण, पंचक का भी साया, गाड़ी चलाते समय सावधान रहें ये 3 राशि वाले

Horoscope Today 28 August 2026 : आज का चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ और राहु के नक्षत्र शतभिषा में लग रहा है. रक्षाबंधन के दिन लग रहा ये चंद्र ग्रहण भले ही भारत में नजर न आए लेकिन इसका असर कुछ लोगों पर हो सकता है. इस समय पंचक भी चल रहे हैं. ज्योतिष के अनुसार आज मेष राशि वालों को वाहन चलाते समय सावधान रहने की जरूरत है. वहीं कर्क राशि वाले कोई भी ऐसा काम न करें, जिसमें जोखिम हो. पढ़ें सभी राशियों का आज का राशिफल 28 अगस्त 2026.
आपके द्वारा कोई विशेष कार्य संपन्न होने से लोग भी आपकी काबिलीयत और योग्यता के कायल हो जाएंगे. रिश्तेदारों के साथ धन संबंधी लेनदेन करते समय सावधानी रखें. कारोबार में अपनी कार्य संबंधी गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखें. प्रेम संबंधी गतिविधियां जगजाहिर हो सकती हैं. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.
उपाय- जरूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य दान देना आपके विघ्न दूर करेगा.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं फलीभूत होंगी. पैतृक प्रॉपर्टी से संबंधित वाद-विवाद को ज्यादा तूल ना दें. इस समय व्यवसाय में नया कार्य करने जैसी योजना बनाने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है. लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत होगा. गला खराब रह सकता है.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
अगर किसी को पैसा उधार दिया हुआ है, आज उसके वापस मिलने का उचित अवसर है. यात्रा करते समय अनजान व्यक्तियों से संपर्क ना बनाएं. सरकारी सेवारत व्यक्तियों को पब्लिक संबंधी कार्य में परेशानी आ सकती हैं. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करना आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है.
उपाय- माता-पिता और उनके समान व्यक्तियों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
छोटों की गलतियों को माफ करना तथा वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन पर अमल करना सुकून देगा. खर्चों की अधिकता की वजह से हाथ तंग भी रह सकता है. पार्टनरशिप संबंधी मामलों में आपसी सामंजस्य बिठाने में दिक्कतें रहेंगी. विवाहेतर संबंधों का असर आपकी छवि को खराब कर सकता है. रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से परहेज करें.
उपाय- देवी उपासना करें तथा कन्याओं को कुछ मीठी वस्तुएं खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
विद्यार्थियों को भी शिक्षा व करियर से संबंधित समस्याओं से राहत मिलेगी. किसी भी प्रकार की भविष्य संबंधी योजनाएं बनाते समय अपने ही निर्णय को प्राथमिकता दें. कामकाज का अत्यधिक बोझ रहेगा, परंतु समय रहते अधिकतर काम निपट भी जाएंगे. जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल प्रदान करेगा. कमजोरी और थकान की स्थिति रह सकती है.
उपाय- गणपति जी का ध्यान करें और लड्डूओं का भोग लगे.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 9
भाग्य वर्धक समय बना हुआ है. फाइनेंस संबंधी परेशानियां दूर होगी. हालांकि खुद को साबित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत की जरूरत है. व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी पर अभी अधिक सुधार लाने की आवश्यकता है. प्रेम संबंध और अधिक मधुर बनेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की जरूरत है.
उपाय- योग और मेडिटेशन करना आपको मानसिक रूप से प्रफुल्लित करेगा.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
अपनी कार्यप्रणाली की उचित रूपरेखा बना लेने से नियत समय पर कार्य संपन्न होंगे. निकट संबंधी को आपसे भौतिक और भावनात्मक रूप से मदद की जरूरत पड़ सकती हैं. सरकारी सेवारत लोग पब्लिक प्लेस पर व्यर्थ के वाद-विवाद में पड़ने से मुश्किल में आ सकते हैं. प्रेम संबंधों में आपसी संबंधों में दरार आ सकती है. गले और छाती में कफ संबंधी समस्या रहेगी.
उपाय- शिव उपासना करें तथा शहद मिश्रित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 4
किसी पारिवारिक समस्या में आपकी उपस्थिति और सलाह महत्वपूर्ण रहेगी. परंतु अत्यधिक जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना आपकी मानसिक सुख-शांति भंग कर सकता है. मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े व्यवसाय फायदे की स्थिति में रहेंगे. परिवार संबंधी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर रहेगी. अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान और कमजोरी महसूस करेंगे.
उपाय- दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- ब्राउन
भाग्यशाली अंक- 1
कोई नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो समय अनुकूल है. जिम्मेदारियों को बोझ ना समझे और सहजता से आगे बढ़ते रहें. व्यवसाय में सक्रियता और सतर्कता बरतने से व्यवस्था उचित बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. गले से संबंधित किसी भी समस्या को गंभीरता से लें.
उपाय- केसर का तिलक लगाए इससे मन शांत चित्त रहेगा.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
युवाओं का कर्म और पुरुषार्थ उनको हर काम में सफलता और उपलब्धि प्रदान करेगा. पब्लिक प्लेस पर किसी के साथ नोकझोंक होने की स्थिति बन रही है. कार्य स्थल पर अधीनस्थ कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखना जरूरी है. पति-पत्नी के संबंध मधुरता पूर्ण रहेंगे. कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या पुनः उभर सकती है.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
घर में उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कामयाब होगी. जरूरी काम सही समय पर निपटाना जरूरी है. तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें. यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो आज पार्टनरशिप फायदेमंद साबित हो सकती है. विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें. ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
आप थकान और तनाव से राहत पाने के लिए आराम और मनोरंजन के मूड में रहेंगे. यह समय आत्म मनन और चिंतन करने का भी है. इससे आपको कई और उलझनों का समाधान मिलेगा. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में किसी उच्च अधिकारी की वजह से परेशानी आ सकती है. युवाओं की दोस्ती और अधिक गहरी होगी. थकान और किसी चिंता का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है.
उपाय- वृद्ध और असहाय व्यक्ति की जरूरत अनुसार मदद करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)