Horoscope Today 28 July 2026 : तुला, कुंभ समेत 3 राशि वालों की लव लाइफ में समस्याएं आ सकती हैं. पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है. वहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से बचें, वरना वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है. वहीं कुछ राशि वालों के लिए आज का दिन टारगेट पूरे कराने वाला है. आज चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे. वहीं शनि मीन राशि में वक्री रहेंगे. पढ़ें सभी राशियों का आज का राशिफल.
ग्रह स्थिति अनुकूल है. आपको कई उलझे हुए कामों को व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा. अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें. तथा ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें. व्यवसाय में जल्दबाजी की बजाय गंभीरता और सावधानी से अपने कार्यों को अंजाम दे. परिजनों के साथ मिलकर शॉपिंग और घूमने फिरने का भी लुत्फ उठाएंगे. वर्तमान वातावरण से अपना बचाव अवश्य रखें.
उपाय - विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
कोई व्यक्तिगत समस्या किसी अनुभवी की मदद से सुलझ जाएगी. जल्दबाजी करना और काम समय पर पूरे ना करना आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. महिलाएं अपने व्यवसाय के प्रति ज्यादा सजग रहेंगी और सफलता भी हासिल करेंगी. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी. अनियमित खानपान की वजह से गैस और बदहजमी की समस्या बढ़ेगी.
उपाय - उगते सूर्य के दर्शन करें और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे, आज उसके अनुकूल परिणाम हासिल हो सकते हैं. इस समय अधिक निवेश करना आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए सावधान रहें. कारोबार की आंतरिक व्यवस्था में किए गए परिवर्तन सकारात्मक रहेंगे. जरूरत अनुसार कार्य पूरे होते जाएंगे. विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें. तनाव जनक परिस्थिति से दूर रहें. उपाय - जरूरतमंद लोगों को यथा सामर्थ्य दान देना आपके विघ्न दूर करेगा.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
संतान के करियर संबंधी गतिविधियों पर विचार-विमर्श होगा और समाधान भी मिलेगा. किसी नजदीकी व्यक्ति की नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से कुछ चिंता की स्थिति रहेगी. व्यवसाय में सफलता पाने के लिए नई रणनीति बनाकर काम करना पड़ेगा. प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का मतभेद होने से दूरियां बढ़ सकती हैं. किसी भी मशीनरी आदि को उपयोग में लाते समय सावधानी बरतें. उपाय - जीव-जंतुओं को कुछ आहार अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 2
कुछ नई गतिविधियों में आपका रुझान रहेगा. कोई प्रॉपर्टी संबंधी कार्य भी बनने की संभावना है. मन में कुछ बेचैनी अथवा उदासी जैसी स्थिति भी रहेगी. अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें. अपनी पूरी ऊर्जा व्यवसायिक योजनाओं को क्रियान्वित करने में लगाएं. लेकिन अपनी योजनाएं सार्वजनिक ना करें. पति-पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास संबंधों को मजबूत रखेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. परंतु वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं है.
उपाय - सुबह स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 4
विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी. अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, तो उसके परिणाम थकान भरे और उम्मीद से कम फल देने वाले होंगे. अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाना जरूरी है. इसलिए नई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखें. प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखें. शरीर में कुछ कमजोरी रहेगी. अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें.
उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करें .
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
परिवार से संबंधित कोई खास मुद्दा आज आपसी सहमति से सुलझ सकता है. युवा तथा विद्यार्थी लापरवाही की वजह से अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं. व्यापार में मार्केटिंग तथा जनसंपर्क का दायरा और अधिक विस्तृत करने की जरूरत है. विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखें. ज्यादा मेहनत और परिश्रम की वजह से आपका स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है.
उपाय - रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 4
कोई पारिवारिक मसला भी हल होने से घर का वातावरण सुकून और शांति बना रहेगा. व्यर्थ के विवाद और कहा-सुनी से दूर रहें. कारोबार में विस्तार संबंधी कोई नई उम्मीद कामयाब रहेगी. युवाओं के प्रेम संबंध शालीनता पूर्ण रहेंगे. कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दोबारा उभर सकती है.
उपाय - घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 2
कुछ समय से चल रही परेशानियां कुछ हद तक कम जरूर हो जाएगी. इस दौरान किसी अच्छे मित्र अथवा रिश्तेदार के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव भी हो सकता है. युवा वर्ग को अपनी पढ़ाई से संबंधित ही नौकरी मिलने की पूरी उम्मीद है. किसी विपरीत लिंगी मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी. ज्यादा तले-भुने और गरिष्ठ भोजन के सेवन से परहेज रखें.
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
अपनी कार्य क्षमता पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी योजनाओं को कार्य रूप दें, अवश्य ही सफलता मिलेगी. किसी भी अपरिचित व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत योजनाएं शेयर ना करें. नौकरी पेशा लोगों का अपने उच्च अधिकारियों के साथ किसी बहस में पड़ना नुकसानदायक रहेगा. प्रेम प्रसंग में मधुरता बनाए रखने के लिए छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करना होगा. शरीर में हल्की सी कमजोरी महसूस होगी.
उपाय - शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 3
किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए सही समय है. आर्थिक मामलों से संबंधित कोई भी निर्णय सावधानी से लें. आप अपने किसी प्रोजेक्ट को हासिल करने में सफल रहेंगे और कोई खास उपलब्धि भी मिलने वाली है. प्रेम संबंधों में उदासीनता ना आने दें. अपने खान-पान और आराम का भी ध्यान रखें.
उपाय - हनुमान जी का ध्यान करें और संभव हो तो हनुमान चालीसा के 7 पाठ भी करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 7
अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो आपको अवश्य ही सफलता हासिल होगी. युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर कुछ चिंतित रहेंगे. कंप्यूटर तथा मीडिया से जुड़े व्यवसाय में नए अवसर मिलेंगे. प्रेम संबंधों को मधुर बनाने के लिए रिश्तों को समय देना जरूरी है. दिमागी काम अधिक करने की वजह से सिर में भारीपन और थकान रह सकती हैं.
उपाय - बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)