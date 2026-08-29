Horoscope Today 29 August 2026 : आज पंचक का तीसरा दिन है और चंद्रमा कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे. वहीं आज बुध ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करके पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इसके अलावा सूर्य सिंह राशि में ही रहेंगे. इन सभी ग्रह-दशाओं का 12 राशियों पर क्या असर होगा, जानने के लिए पढ़ें 29 अगस्त 2026 का आज का राशिफल.
विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगिता आदि में की गई मेहनत के उचित परिणाम मिलेंगे. व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें. आपको हर किसी पर विश्वास नहीं करना है. ऑफिस तथा व्यवसाय दोनों जगह टीम वर्क के साथ काम करने से बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी. घर में व्यवस्थित और अनुशासित वातावरण रहेगा. कुछ चिड़चिड़ापन और थकान जैसी स्थिति हावी रहेगी.
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें और फल का प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
महिलाएं अपनी व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल गतिविधियों को सुचारू रूप से निर्वाह करेगी. व्यर्थ की आवाजाही में भी समय नष्ट ना करें. कार्यस्थल में अभी कुछ दिक्कतें और चुनौतियां बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना आपको खुशी देगा. गैस और कब्जियत की समस्या रहेगी.
उपाय- सुबह स्नान आदि करके पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें और दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
आज आपके कई रुके हुए काम पुनः गति पकड़ेंगे और सफलता भी मिलेगी. कोई भी निर्णय प्रैक्टिकल होकर लें. किसी से ज्यादा उम्मीदें ना रखें. व्यवसाय संबंधी किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उचित जानकारी अवश्य हासिल कर लें. दांपत्य और व्यवसायिक जीवन में बेहतर तालमेल बना रहेगा. अपने ऊपर अत्यधिक कार्यभार ना लें.
उपाय- अपने आराध्य का स्मरण करें और आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
किसी अधूरे काम को पूरा करने में आज कामयाबी मिलेगी. फाइनेंस संबंधी कार्यों में लापरवाही बिल्कुल ना करें. धोखा हो सकता है. कारोबार में थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी परंतु कार्य निर्विघ्न चलते भी रहेंगे. प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां आएंगी. घर के किसी सदस्य की स्वास्थ संबंधी परेशानी को गंभीरता से लें.
उपाय- मां दुर्गा की उपासना करें तथा कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 3
काफी समय से कोई रुकी हुई पेमेंट आज मिल जाएगी. युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति ज्यादा सजग रहें. अपनी व्यवसायिक फाइलें और पेपर संभालकर रखें तथा सभी निर्णय स्वयं ही लें. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. तनाव और थकान का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा.
उपाय- कुछ समय प्रकृति के समीप रहकर आत्म मनन और चिंतन करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
संपर्कों के माध्यम से कुछ नई जानकारियां मिलेगी. जो कि लाभदायक साबित होंगी. पैसा आने के साथ-साथ खर्चे भी तैयार रहेंगे. अपने व्यवसाय संबंधी कार्य की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाएं. दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. वर्तमान मौसम की वजह से एलर्जी और खांसी-जुकाम रहेगा.
उपाय- सफाई कर्मचारियों को कुछ ना कुछ दान अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
विद्यार्थी तथा युवा टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने से कई तरह की मुश्किलों से बच जाएंगे. घर के वरिष्ठ सदस्यों की भावनाओं और मार्गदर्शन को नजरअंदाज ना करें. कारोबार में लाभ के मामलों में परिस्थितियां कुछ मध्यम ही रहेंगी. उचित समय का इंतजार करें. प्रेम संबंध मर्यादित रहेंगे . माइग्रेन की समस्या उठ सकती है. तनाव लेने से बचें.
उपाय- सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर और एकाग्र चित्त रहेंगे. विपरीत परिस्थितियों को धैर्य और शांति से अपने अनुकूल बनाएं. उच्च अधिकारी तथा सम्मानित लोगों के सहयोग से बड़े आर्डर का अनुबंध मिल सकता हैं. प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें. तनाव की वजह से मानसिक थकान भी महसूस करेंगे.
उपाय- पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
काफी समय से चल रही किसी काम में रुकावट आज दूर होगी. किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नुकसान का कारण बन सकता है. व्यवसाय में एकाग्रचित्त होकर काम करें अन्यथा नुकसान होने की भी संभावना है. पति-पत्नी के बीच किसी मामूली सी बात को लेकर तकरार रह सकती हैं. सर्वाइकल और सिरदर्द जैसी समस्या रहेगी. उपाय- बहन-बेटियों का सम्मान करें और उन्हें यथा सामर्थ्य कुछ उपहार अथवा पैसे अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 4
किसी राजनीतिक या अनुभवी व्यक्ति से वार्तालाप द्वारा किसी विशेष समस्या का समाधान निकलेगा. अत्यधिक भागदौड़ और खर्चों की स्थिति रहेगी. लेकिन जल्दी ही समाधान भी मिलेंगे. कारोबार में कुछ समस्या रह सकती है अपने प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करना होगा. प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना जरूरी है. अत्यधिक कार्यभार की वजह से पैरों में दर्द और थकान महसूस होंगे. उपाय- अपने इष्ट का स्मरण करें और मंदिर में कुछ भी दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
किसी खास आयोजन अथवा गेट-टुगेदर संबंधी गतिविधियों में आपके विचारों को प्राथमिकता मिलेगी. किसी मित्र या भाई के साथ किसी छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बन सकता है. व्यापार में एक निश्चित रणनीति बनाकर काम करें, अवश्य ही सफलता हासिल होगी. परिजनों का आपस में स्नेह और प्यार बना रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति जरा सी लापरवाही भी नुकसान कर सकती है.
उपाय- वरिष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद ले.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
वक्त के अनुसार खुद को ढालने से आप हर जगह उचित सामंजस्य बना लेंगे. धन संबंधी कोई उधारी वाला लेनदेन ना करें. वापस मिलने की संभावना नहीं है. कामकाज में कोई खास सफलता नहीं मिलेगी. प्रतिद्वंद्वी भी आपके लिए समस्याएं खड़ी करेंगे. वैवाहिक संबंधों में प्रेम भाव बनाकर रखें. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय- शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)