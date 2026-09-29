/Aaj Ka Rashifal 29 September: आज वृश्चिक राशि वालों का टारगेट होगा पूरा, वृष-तुला का सुलझेगा पुराना मसला, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 29 September 2026 : आज मंगलवार को चंद्रमा पूरे दिन मंगल ग्रह के स्वामित्व वाली मेष राशि में रहेंगे. जो कुछ लोगों का गुस्सा बढ़ा सकता है. वहीं कारोबार में रुकावटें डाल सकता है. वृष राशि वालों का पुराना मामला निपट सकता है. वृश्चिक राशि वालों को खुशी प्राप्त हो सकती है. कर्क राशि वाले बजट देखकर ही खर्च करें. धनु राशि वाले यात्रा पर जा सकते हैं. विस्तार से जानिए सभी 12 राशि वालों के लिए 29 सितंबर 2026, मंगलवार का दिन कैसा रहेगा.
आज अधिकतर समय घर के रखरखाव तथा उचित व्यवस्था बनाए रखने में व्यतीत होगा. कभी-कभी आपका क्रोध पूर्ण रवैया आपके कार्यों में रुकावट भी डाल सकता है. कारोबार में कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो अभी समय अनुकूल नहीं है. प्रेम संबंधों में मनमुटाव की स्थिति बन रही है. तनाव, अवसाद तथा मौसमी बीमारियों से अपना बचाव रखें.
उपाय- शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 1
आज लंबित चल रहे किसी मुद्दे या काम को बड़ी कुशलता से निपटाने में सक्षम रहेंगे. समय-समय पर बच्चों का मार्गदर्शन भी करते रहना जरूरी है. व्यापार में लेनदेन संबंधी मामलों को सावधानी से करें. पेपर्स और फाइलों को कंप्लीट रखें. पारिवारिक व्यवस्था सुखद बनी रहेगी. कब्ज व पेट से संबंधित कुछ परेशानी रहेगी.
उपाय- मां भगवती के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 4
पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी. किसी पड़ोसी या मित्र के साथ नोकझोंक होने की आशंका बन रही है. नए व्यवसायिक संपर्क बनेंगे और वह लाभदायक साबित होंगे. प्रेम संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता आएगी. ब्लड प्रेशर और थायराइड संबंधी जांच अवश्य करवाएं. गाय को हरा चारा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 9
अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखें तथा योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दें. खर्चे अपने बजट के अनुसार ही करें तो अच्छा रहेगा. कारोबार में इस समय कार्य करने की प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है. घर का माहौल खुशनुमा और सुकून भरा रहेगा. वायु विकार और जोड़ों के दर्द संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती हैं.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 1
रुके हुए कार्य बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाएंगे. खास लोगों से मेल-मुलाकात होगी. युवा वर्ग व्यर्थ के गतिविधियों में अपना समय खराब ना करें. कारोबार में बहुत अधिक कामयाबी की चाह में गलत रास्तों का चुनाव ना करें. प्रेम संबंध में पारदर्शिता रखना अति आवश्यक है. गैस व कब्जियत की शिकायत रहेगी.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 8
खास लोगों से मेलजोल बढ़ेगा. और यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे. अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, तो उससे संबंधित लिखित कार्रवाई करना जरूरी है. व्यापार में एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को मजबूत करें. प्रेमी युगलों को मुलाकात के अवसर मिलेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. सिर्फ मौसम के अनुकूल अपनी दिनचर्या रखें.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
आज आपको अपनी किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा. कुछ अकस्मात खर्चे भी सामने आएंगे. अपने बजट में बैलेंस बनाए रखना चुनौती रहेगी. कारोबार में स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा. घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. मौसम के परिवर्तन से खुद को सचेत रखना जरूरी है. रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 7
कोई लक्ष्य हासिल होने से मन प्रसन्न रहेगा. अपनी प्रतिभा जाहिर करने का मौका मिलेगा. कोई भी निर्णय लेते समय गंभीरता बरतें, अन्यथा पछताना भी पड़ सकता है. व्यवसाय में कुछ नया करने का आपका प्रयास कुछ हद तक सफल रहेगा. प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य रखने से नजदीकियां बढ़ेगी. तनाव और थकान जैसी परिस्थितियों से दूर रहें.
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाए.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
कोई लाभदायक नजदीकी यात्रा हो सकती हैं. आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को नजरअंदाज ना करें. कार्यस्थल पर सभी काम अपनी निगरानी और देखरेख में ही करवाएं. पति-पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव की स्थिति रहेगी. इस समय बदलते मौसम की मार आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकती है. उपाय- प्रातः काल उगते सूर्य के दर्शन करें और कुछ समय धूप स्नान भी अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 6
सुकून पाने के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय जरूर व्यतीत करें. संतान की किसी नकारात्मक गतिविधि का पता चलने से मन कुछ परेशान रहेगा. मशीनरी आदि से संबंधित व्यवसाय में सुधार लाने के लिए कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी. ज्यादा भीड़भाड़ और पोलूशन वाले स्थान पर जाने से परहेज रखें.
उपाय- गुरुद्वारा या मंदिर में लंगर की सेवा करें अथवा दान करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई मसाला रुका हुआ है, तो आज हल होने की बेहतर संभावना है. किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में अपने आक्रोश पर कंट्रोल रखें. व्यवसाय में कड़ी मेहनत और परिश्रम की जरूरत है. परिवार जनों के बीच कुछ मनमुटाव रहेगा. घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है.
उपाय- वरिष्ठ ब्राह्मण का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 4
अपनी मेहनत और सूझबूझ से आप कोई विशेष उपलब्धि हासिल करेंगे. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें. धैर्य और संयम रखना जरूरी है. सरकारी सेवारत लोगों को किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए काम करना पड़ सकता है. पारिवारिक वातावरण सुखद व खुशहाल रहेगा. थकान की वजह से सिर दर्द और ब्लड प्रेशर बढ़ने जैसी समस्या रहेगी.
उपाय- जरूरतमंद को कोई कपड़ा या राशन देना आपके लिए शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)