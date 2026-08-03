Horoscope Today 3 August 2026 : आज चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करके शनि के साथ युति करेंगे. इससे विष योग बनेगा, जिसे ज्योतिष में अशुभ माना गया है. ये योग वृष राशि वालों का गुस्सा बढ़ा सकता है. मीन राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है.
हालांकि मिथुन राशि वालों को कोई तोहफा भी मिल सकता है. कुछ अन्य राशियों को भी लाभ होने के योग हैं. पढ़ें दैनिक राशिफल 3 अगस्त 2026, सोमवार.
अगर कोई पेमेंट आदि फंसी हुई है, तो आज उसके लिए तकाजा कर सकते हैं. बीती हुई नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें. कर्मचारियों तथा सहयोगियों पर अधिक भरोसा करने की अपेक्षा सभी कार्य अपनी देखरेख में करवाएं. पति-पत्नी के बीच इगो संबंधी टकराव उत्पन्न हो सकता है. गला खराब होने की वजह से कुछ बुखार जैसी फीलिंग रहेगी.
उपाय - महादेव का ध्यान करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
आपकी उपस्थिति में घर का कोई रुका हुआ काम आज पुनः शुरू हो सकता है. पेरेंट्स का अपने बच्चों पर ज्यादा अंकुश लगाना उनके आत्मबल में कमी कर सकता है. वर्किंग महिलाएं अपने कार्यभार को लेकर कुछ तनाव में रहेंगी. इसलिए कोई भी फैसला सोच-समझकर ही ले. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी. काम की अधिकता की वजह से अकारण ही गुस्से और तनाव की स्थिति रहेगी.
उपाय - मां दुर्गा की उपासना करें तथा श्रृंगार की कोई वस्तु भी भेंट करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
किसी खास व्यक्ति से बहुमूल्य उपहार मिल सकता है. साथ ही उचित मार्गदर्शन भी मिलेगा. किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है. कार्यस्थल पर अपने प्रतिद्वंद्वियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा. प्रेम संबंधों को लेकर कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना लें. महिलाएं किसी तरह के इंफेक्शन की वजह से परेशान रह सकती हैं.
उपाय - कुछ समय एकांत में आत्म चिंतन करें तथा प्राणायाम अवश्य करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
आपका कोई विशेष प्रयोजन हल हो सकता है और साथ ही आपको अपनी काबिलीयत प्रदर्शित करने का मौका भी मिलेगा. दूसरों के मामले में बहुत अधिक अनुशासन और रोक-टोक न करें. व्यवसाय में कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान आएंगे, परंतु कोई ना कोई समाधान जरूर प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. जोड़ों व घुटनों का दर्द बढ़ सकता है.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 1
युवाओं को किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. बच्चों पर रोक-टोक करने से संबंधों में खटास आ सकती है. कारोबारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उचित व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम रहेंगी और लाभ भी कमाएंगी. प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ेगी. ज्यादा भीड़ भाड़ तथा पोलूशन जैसे स्थान पर जाने से परहेज करें.
उपाय - श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 8
लाभ के नए मार्ग प्रशस्त होंगे. जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. खुद पर भरोसा रखें. दूसरों की बातों में आकर आप अपने लिए नुकसान कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र पर चल रही समस्याएं दूर होंगी. सिर्फ लेन-देन संबंधी किसी भी कार्य में पक्के बिल का प्रयोग करें. पति-पत्नी के प्रयासों से पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा. कब्ज और गैस की वजह से दिनचर्या अस्त-व्यस्त रहेगी. उपाय - शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- बैंगनी
भाग्यशाली अंक- 4
कोई सरकारी मामला अटका हुआ है, तो आज उसका परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना है. युवा वर्ग को अपने करियर संबंधी मामलों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के कार्य में ज्यादा निवेश न करें. कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी. पति-पत्नी के बीच चल रहे वैचारिक मतभेद दूर होंगे. गैस तथा एसिडिटी की समस्या रहेगी.
उपाय - गुरुद्वारा या मंदिर में लंगर की सेवा करें अथवा दान करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 3
आप अपनी क्षमता और योग्यता से किसी मुश्किल कार्य को पूरा करने में सक्षम रहेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करते समय अपनी कोई भी गोपनीय बात उजागर ना करें. व्यवसायिक कार्य प्रणाली में स्टाफ को लेकर कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है. युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है. वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें.
उपाय - मंदिर जाकर माथा टेकें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 6
सोच-समझकर लिया गया कोई भी निर्णय भविष्य में नए रास्ते भी खोलेगा. घर में मेहमानों के आगमन से आपके व्यक्तिगत कार्यों में व्यवधान भी रहेगा. अगर कोई पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, तो इसमें सफलता मिलने के पूरे योग हैं. विवाहित जीवन सुखद रहेगा. खांसी-जुकाम तथा गला खराब होने जैसी दिक्कत रहेगी.
उपाय - रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
आज कुछ अनुभवी लोगों का सानिध्य मिलेगा तथा बेहतरीन जानकारियां भी हासिल होंगी. अकस्मात ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिन पर कटौती करना भी संभव नहीं होगा. व्यवसायिक स्थल पर किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके कर्मचारियों के बीच फूट डलवा सकता है. परिजनों के साथ मनोरंजक गतिविधियों में सुखद समय व्यतीत होगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय - जीव-जंतुओं को कुछ ना कुछ आहार अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह से आपकी कोई पुरानी समस्या का हल निकलेगा. अचानक ही किसी संबंधी के घर आ जाने से दिनचर्या कुछ अस्त-व्यस्त भी हो जाएगी. ऑफिस में चल रही राजनीति से आज कुछ राहत मिलेगी. लव अफेयर्स के मामले में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें. वर्तमान मौसम का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.
उपाय - दुर्गा उपासना करें और खीर का प्रसाद बांटें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी योजनाएं शेयर करने पर उचित सलाह मिलेगी. किसी भी प्रकार का रिस्क लेना नुकसान का कारण बन सकता है. नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट पूरा करने से सुकून मिलेगा. व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें. गैस और एसिडिटी की वजह से दिनचर्या कुछ अस्त-व्यस्त रहेगी.
उपाय - गौशाला में हरा चारा दे कर आए.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)