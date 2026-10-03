/Aaj Ka Rashifal 3 October: आज से शुक्र और केतु बदलेंगे चाल, पहले ही दिन किसे मिलेगा पैसा, किसे नुकसान? पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 3 October 2026 : आज का दिन धर्म और ज्योतिष के लिहाज से बहुत खास है. 3 अक्टूबर यानी कि आज महालक्ष्मी व्रत समाप्त हो रहे हैं और आज से ही धन-समृद्धि के दाता ग्रह शुक्र उल्टी चाल चलेंगे. इतना ही नहीं पापी ग्रह केतु मघा नक्षत्र में संचरण करते हुए दूसरे चरण से पहले चरण में प्रवेश करेंगे. केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं और आज से शुक्र भी वक्री हो रहे हैं. वहीं चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. इन सभी बदलावों के बीच मेष से मीन राशि वालों के लिए 3 अक्टूबर 2026, शनिवार कैसा रहेगा, पढ़ें दैनिक राशिफल.
कोई दुविधा दूर होगी. नन्हे मेहमान के आगमन संबंधी खुशखबरी मिल सकती है. दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें और ना ही उलझें. कारोबार में किसी भी कार्य को करने से पहले उसके अच्छे-बुरे पहलू पर उचित विचार-विमर्श कर लें. परिवार में सभी सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बना रहेगा. स्वास्थ्य में हल्का-फुल्का उतार-चढ़ाव रहेगा.
उपाय- जरूरतमंद बच्चों को फल-दूध आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी सभी जानकारी अवश्य हासिल कर लें. जल्दी सफलता पाने के लिए नकारात्मक गतिविधियों की ओर आकर्षित होना उचित नहीं है. पब्लिक डीलिंग और मीडिया से संबंधित कार्य फायदेमंद रहेंगे. अविवाहित लोगों के लिए कोई खुशखबरी आ सकती हैं. बदलते मौसम की वजह से इंफेक्शन होने जैसी समस्या रहेगी.
उपाय- श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 1
कोई शुभ समाचार मिलने से राहत मिलेगी. आर्थिक योजनाएं भी आसानी से फलीभूत होंगी. कहीं वाद-विवाद और लड़ाई-झगड़ा होने की भी आशंका लग रही है. व्यावसायिक दृष्टि से समय ज्यादा अनुकूल नहीं है. महत्वपूर्ण कार्य आज स्थगित ही रखें. किसी मित्र से मुलाकात मन को प्रफुल्लित करेगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. लेकिन सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करें.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करना आपको आत्मिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएगा.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
आज कुछ नई जिम्मेदारियां होगी और काम के भी नए मौके मिलेंगे. व्यक्तिगत कार्यों को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़े. विदेश से जुड़े व्यवसाय में गति आएगी. प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां बढ़ेगी. अत्यधिक थकान और तनाव की वजह से कमजोरी महसूस होगी. उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 1
प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो आज आपका कार्य बन सकता है. संतान पक्ष को लेकर भी कोई चिंता रहेगी. शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल निकालें. सरकारी सेवारत लोग पब्लिक के साथ सौम्यता से पेश आएं. प्रेमी-प्रेमिका के लिए डेटिंग के अवसर बनेंगे. मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है. उपाय- उगते सूर्य के दर्शन करें और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
आज आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने वाली है. कोई भी फैसला लेने में ज्यादा समय ना लगाएं. कारोबार में स्थान परिवर्तन या आंतरिक व्यवस्था में बदलाव लाने की जरूरत है. बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अपनी पारिवारिक व्यवस्था पर ना होने दें. आज अपनी दिनचर्या और खानपान को लेकर अनुशासित रहें. किसी धार्मिक स्थल पर जाकर उपाय- कुछ समय व्यतीत करना आपको सुकून और शांति देगा.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 6
लंबे समय से चल रही किसी चिंता व तनाव से राहत मिलेगी. अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेने से परहेज़ करें. सोशल मीडिया और संपर्क सूत्रों के माध्यम से आपको व्यवसाय संबंधी नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं. प्रेम संबंधों को परिजनों से विवाह संबंधी स्वीकृति लेने का उत्तम समय है. आपका आत्मविश्वास व सकारात्मक सोच आपको स्वस्थ रखेगी. शराब, नॉन वेज आदि से आज बिल्कुल ही परहेज रखें.
उपाय- सकारात्मक सोच रखें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
प्रतिद्वंद्वी हावी होने का प्रयास करेंगे परंतु आपका अहित करने में सक्षम नहीं होंगे. किसी भी तरह की आवाजाही करने से समय और पैसा नष्ट ही होगा. व्यावसायिक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. परंतु रुपए-पैसे संबंधी लेनदेन करते समय सावधानी बरतें. प्रेम संबंधों के उजागर होने की स्थिति बन रही है. गले और छाती में इंफेक्शन बढ़ सकता है.
उपाय- द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम का उच्चारण करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
ग्रह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है. निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी. लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को लापरवाही में ना लें, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे. कारोबार में पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं से आज कुछ राहत मिलने वाली है. पति-पत्नी के बीच संबंधों में सुधार आएगा. गैस और एसिडिटी की समस्या रहेगी.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 6
किसी अध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के सानिध्य में रहना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा. जमीन-जायदाद संबंधी कोई दिक्कत चल रही है तो उस पर पूरी तरह से विचार करके ही उस पर कार्य करें. राजकीय कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. पारिवारिक समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालें. जोखिम पूर्ण कार्यों में रुचि ना लें.
उपाय- कुछ समय नेचर के समीप बताएं और उसकी ब्लेसिंग महसूस करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 4
अगर कोई लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो आज आपकी समस्या हल हो जाएगी. अपने सामान का ध्यान खुद रखें. कोई कीमती चीज भी खोने की आशंका लग रही है. सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ेगा. पारिवारिक संबंधों में किसी प्रकार की तकरार हो सकती हैं. गरिष्ठ तथा भारी खानपान से परहेज़ करें.
उपाय- हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 8
बड़े-बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के अनुभवों को आत्मसात करना आपको नई दिशा देगा. गुस्से और आवेश जैसी आदतों में सुधार लाएं. नौकरी पेशा लोगों पर कोई विशेष कार्यभार मिलने से जिम्मेदारियां बढ़ेगी. घर-परिवार में सुकून भरा माहौल रहेगा. ज्यादा पोलूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज रखें.
उपाय- शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer: यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)