Horoscope Today 30 August 2026 : मेष और मिथुन राशि वाली महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है. उनके लिए करियर में उन्नति मिलने और महत्वपूर्ण काम बनने के योग बन रहे हैं. वहीं कन्या-तुला राशि वालों को आज सेहत संबंधी समस्या हो सकती है. पैरों में दर्द हो सकता है, नसों में खिंचाव आ सकता है. वहीं
धनु वालों को गुड न्यूज और मकर राशि वालों को मान-सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं. पढ़ें 30 अगस्त 2026 का दैनिक राशिफल.
महिलाओं के लिए आज का दिन उत्तम परिणाम देने वाला है. वे अपनी हिम्मत और साहस का परिचय देंगी. बड़े-बुजुर्गों के मार्गदर्शन और सानिध्य में भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें. व्यवसायिक गतिविधियां उत्तम रहेंगी. परंतु अभी आय के स्त्रोत कुछ मध्यम ही रहेंगे. प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें. कुछ समय हल्के-फुल्के मनोरंजन और आराम के लिए भी निकालें.
उपाय- गणपति जी की उपासना करें तथा लड्डू का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
कुछ बेहतरीन संभावनाएं सामने आएंगी. समय का सदुपयोग करें. रुपए-पैसे के लेनदेन संबंधी कोई भी कार्यवाही ना करें. क्योंकि इसकी वजह से संबंध खराब भी हो सकते हैं. व्यवसाय में कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है इसलिए सावधान रहें. प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेगी. टांगो में दर्द और नसों के खिंचाव की समस्या बढ़ेगी.
उपाय- घर की बहन-बेटियों का सत्कार करें और कुछ उपहार दे.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 6
आज दिनचर्या में कुछ सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे. मान-सम्मान भी बना रहेगा. अगर कहीं निवेश करने की योजना है तो अभी उसे टाल दें. कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय सफलता और उपलब्धि वाला बना हुआ है. पति-पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोग घर की सुख-शांति को बनाकर रखेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ पैसे अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
आपके मार्गदर्शन में किसी पारिवारिक सदस्य की कोई समस्या दूर होगी. ससुराल पक्ष से संबंधों को मधुर बनाकर रखें. आपसी संबंधों में इगो ना आने दें. व्यवसाय में कुछ प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति बनेगी. परंतु सफलता आपकी निश्चित है. विवाहित जीवन व्यवस्थित और मधुरता पूर्ण रहेगा. जोड़ों व घुटनों के दर्द की समस्या परेशान करेगी. उपाय- किसी भी धर्म स्थल पर आटा, दाल देना शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
आप अपने वाक् चातुर्य से तमाम बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे और सफलता हासिल करेंगे. इस समय किसी भी तरह की यात्रा करना व्यर्थ रहेगा. नौकरी पेशा लोग ध्यान रखें, कोई काम गलत होने से उच्च अधिकारी नाराज हो सकते हैं. व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें. मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से कंधों में दर्द रहेगा.
उपाय- शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली अंक- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 4
प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त संबंधी कोई योजना है तो सफल हो जाएगी. किसी भी कार्य को शांतिपूर्ण तरीके से व सोच-विचार करके ही संपन्न करें. नौकरी में अथवा व्यवसाय में माहौल को अनुकूल बनाए रखने में आप कामयाब रहेंगे. प्रेम संबंधों में आ रही रुकावटें दूर होंगी. कार्यभार ज्यादा होने की वजह से पैरों में दर्द और थकान जैसी स्थिति रहेगी.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें और कुछ समय आत्म मनन में भी जरूर लगाए.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 5
संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती हैं. किसी से भी कोई ऐसा वादा ना करें जिसे निभाने में दिक्कत आए. अगर व्यवसाय में पार्टनरशिप करने का कोई प्लान चल रहा है तो पहले सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श अवश्य करें. प्रेम संबंधों को विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति मिल जाएगी. पैरों में दर्द तथा सूजन की समस्या बढ़ सकती हैं. श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
आज दिन का अधिकतर समय घर-परिवार संबंधी कार्यों में व्यतीत हो जाएगा. विद्यार्थी वर्ग व्यर्थ की बातों में पड़कर अपनी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ ना करें. मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों द्वारा नई-नई व्यवसायिक जानकारियां हासिल होंगी. प्रेम संबंधों में किसी अन्य व्यक्ति की वजह से गलतफहमियां आएंगी. त्वचा संबंधी एलर्जी होने की आशंका है.
उपाय- जरूरतमंद बच्चों को फल-मिठाई आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 6
अनुभवी तथा सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के सानिध्य में रहने से आपकी विचार शैली में भी नयापन आएगा. युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर लापरवाह ना रहें. कारोबार में अपना पूरा ध्यान मार्केटिंग और काम के प्रमोशन में लगाएं. किसी नन्हे मेहमान की किलकारी संबंधी शुभ सूचना मिल सकती हैं. स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत होने पर लापरवाही ना करें तथा समय रहते इलाज करवाएं.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 3
सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधित कार्यों में अपना वर्चस्व और मान-सम्मान बनाने का उत्तम समय है. किसी भी तरह के लेनदेन के मामलों में जल्दबाजी न करें. कारोबार में अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखें. अन्यथा कोई कर्मचारी ही इनका नाजायज फायदा उठा सकता है. मित्रों से मेल-मुलाकात करते समय मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें. गैस अथवा बदहजमी की समस्या रहेगी.
उपाय- पानी को व्यर्थ बहने से बचाएं तथा किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय सफाई की सेवा जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 5
सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करते चलें, समय आपके पक्ष में है. कभी-कभी मनमर्जी और अति आत्मविश्वास की वजह से धोखा खा सकते हैं. आय के मामले में अभी कुछ संतोष रखना पड़ेगा. बाहरी लोगों की गतिविधियों से सावधान रहें. जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता रहेगी. मांसपेशियों व नसों में खिंचाव व दर्द महसूस होगा.
उपाय- उगते सूर्य के दर्शन करें और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 7
आर्थिक मामलों में चल रही समस्याएं किसी वरिष्ठ की मदद से हल हो जाएंगी. बिना किसी बात को समझे दूसरों के मामले में अपना हस्तक्षेप और निर्णय ना बनाएं. व्यवसाय में किसी प्रकार के गैर कानूनी कार्य में दिलचस्पी लेना आपके लिए दिक्कतें उत्पन्न करेगा. युवा वर्ग प्रेम संबंधों के प्रति गंभीर रहेंगे. सिरदर्द व पेट की समस्या बढ़ सकती है.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)