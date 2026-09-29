Horoscope Today 30 September 2026 : आज का दिन मेष राशि वाली महिलाओं के लिए अच्छा है. कारोबार में भी निवेश कर सकते हैं. मिथुन राशि वाले सिंगल जातकों के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है. वहीं दोपहर 01:13 बजे चंद्रमा गोचर करके वृषभ राशि में आएंगे. जिससे कर्क समेत कुछ राशि वालों को निर्णय लेने में समस्या हो सकती है. देखें 30 सितंबर 2026 का सभी राशियों का दैनिक राशिफल.
खासतौर पर महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है. किसी से ज्यादा अपेक्षा रखने की बजाय अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखें. कारोबार में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं, समय अनुकूल है. पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य का कुछ अभाव रह सकता है. कब्ज तथा वायु विकार जैसी परेशानी रहेगी.
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं और पानी की भी व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 6
दूसरों से सलाह लेने की अपेक्षा अपने मन की आवाज सुनें, इससे आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे. सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियों से दूरी बनाकर रखें. फाइनेंस संबंधी किसी भी गतिविधि में बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है. व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें. गैस और बदहजमी से संबंधित चीजों का सेवन ना करें.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 5
कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, आज आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी. बाहरी व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना होने दें. व्यवसाय में किसी नई गतिविधि को शुरू करने के लिए उचित समय का इंतजार करें. विवाह योग्य लोगों के लिए उचित रिश्ता आ सकता है. थकान और तनाव का प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर पड़ेगा.
उपाय- भगवान शिव की उपासना करें और जलाभिषेक भी करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
संतान से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरा कर लेने से राहत मिलेगी. दोपहर बाद कुछ विपरीत परिस्थितियां भी बनेगी. कार्यस्थल पर कर्मचारियों की वजह से कुछ दिक्कतें आएंगी. प्रेम संबंधों में अपना समय व्यर्थ ना करें. कुछ समय आत्म मनन और चिंतन में भी लगाएं और मेडिटेशन करें.
उपाय- पेड़-पौधों को जल से सींचे और आसपास की साफ-सफाई करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 2
आपने कुछ समय से जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, आज उस पर काम करने का उत्तम समय है. नजदीकी संबंधों में रुपए-पैसों को लेकर कुछ अनबन होने जैसी स्थिति बन रही है. कारोबार में विस्तार करने के लिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें. पति-पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. मौसम के अनुरूप अपनी दिनचर्या रखें. प्रातःकाल मंदिर जाकर देव दर्शन करें उसके बाद अपने कार्य प्रारंभ करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 6
उधार दिया हुआ या अटका हुआ पैसा तकाजा करने पर वापस मिल जाएगा. मामा पक्ष के साथ कुछ वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है. कारोबार में नेटवर्किंग तथा सेल से संबंधित कार्यों में अच्छे अवसर मिलने वाले हैं. विपरीत परिस्थितियों में परिवार का सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा. आहार के साथ-साथ व्यायाम और योगा जैसी गतिविधियों पर भी ध्यान दें.
उपाय- हनुमान जी के समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
किसी संबंधी के आगमन से परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा. किसी समस्या का भी समाधान निकलेगा. बिना मतलब दूसरों की परेशानियों में ना उलझें, इससे खुद का ही नुकसान होगा. व्यवसाय से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण योजना आज स्थगित ही रखें. क्योंकि अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है. वैवाहिक संबंध में कुछ ना कुछ गिले-शिकवे चलते रहेंगे. पॉल्यूशन और वर्तमान मौसम से अपना बचाव करें.
उपाय- अपने इष्ट का ध्यान करें और सकारात्मक रहें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 3
आपका कोई सपना साकार होने वाला है. सिर्फ उसे हासिल करने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत की जरूरत है. भाइयों के साथ कोई मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. व्यवसाय में किसी के हस्तक्षेप से आपकी कोई योजना गड़बड़ हो जायेगी. प्रेम संबंधों को विवाह हेतु पारिवारिक निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है. सकारात्मक दृष्टिकोण रखें.
उपाय- आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
आज पारिवारिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों में दिनभर व्यस्तता बनी रहेगी. कभी-कभी बेवजह गुस्सा और चिड़चिड़ाहट रह सकती है. अपनी इन कमियों पर काबू पाएं. नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा. दांपत्य संबंधों में चल रही समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालें. किसी प्रकार के इंफेक्शन की आशंका दिख रही है. अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें. उपाय- कोई भी शुभ काम करने से पहले किसी वरिष्ठ ब्राह्मण से आशीर्वाद अवश्य लें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
किसी मुश्किल से मुश्किल काम को भी आप अपने परिश्रम द्वारा हल करने की क्षमता रखेंगे. कहीं भी अनर्गल वार्तालाप या बड़बोलेपन से परहेज करें. कारोबार में काम की क्वालिटी में सुधार होने की वजह से आपको अच्छे आर्डर प्राप्त होंगे. किसी नजदीकी मित्र के साथ पारिवारिक गेट-टुगेदर होगी. इस समय खानपान का विशेष ध्यान रखें.
उपाय- नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 3
आप कड़ी मेहनत व परिश्रम से वह हासिल करेंगे, जिसकी आपने तमन्ना की है. रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं खराब होने से सुधार कार्यों में पैसा खर्च होगा. व्यवसाय में लंबित पड़े काम निपट जाएंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है.
उपाय- जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई की वस्तुएं देना शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 1
लोगों की बातों की परवाह ना करके अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखना आपको फायदा देगा. व्यक्तिगत मामलों में बहुत सावधान रहने की जरूरत है. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें. नौकरी में अत्यधिक कार्यभार की वजह से आपके ऊपर कोई विशेष अथॉरिटी भी बढ़ेगी. पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा. घर में मेहमानों की भी आवाजाही रहेगी. वर्तमान मौसम से अपनी सुरक्षा रखने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.
उपाय- प्रातःकाल मेडिटेशन, प्राणायाम करना आपको सुकून और शांति देगा.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)