Horoscope Today 4 August 2026 : दैनिक राशिफल के अनुसार आज वृष-तुला राशि वालों को करियर से जुड़ी अच्छी सूचना मिल सकती है. वहीं कन्या राशि वालों को किसी करीबी से झगड़ा होने के योग बन रहे हैं. आज सावन के पहले मंगला गौरी व्रत के दिन सिंह राशि वाले माता-पिता को बच्चे से जुड़ी गुडन्यूज मिल सकती है. 4 अगस्त मंगलवार के राशिफल से जानिए आज का दिन मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा.
किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आपका कोई व्यक्तिगत रुका हुआ कार्य हल हो सकता है. पड़ोसियों के साथ किसी वाद-विवाद में पड़ना आपके लिए सिर दर्द का कारण बनेगा. व्यवसाय में अगर किसी विशेष कार्य में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, तो अपने सामर्थ्य का भी ध्यान रखना होगा. दांपत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करें. वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखें.
उपाय - बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन पर अमल करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
युवा वर्ग को अपने करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है. समय अनुसार अपने व्यवहार और विचारों में भी परिवर्तन लाना जरूरी है. व्यवसाय में कुछ उतार-चढ़ाव जैसी स्थिति रहेंगी. परंतु उनका हल भी निकल आएगा. प्रेम संबंधों को परिजनों द्वारा विवाह संबंधी अनुमति मिल सकती है. कब्जियत, गैस आदि जैसी समस्या रहेगी.
उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा जरूरतमंद बच्चों को कुछ मिठाई आवश्यक खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ था, उसे पूरा करने का समय आ गया है. दूसरों पर ज्यादा डिसिप्लिन ना रखकर अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं. व्यावसायिक मामलों में किसी की गलत सलाह आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है. प्रेम संबंधों में पड़कर आप अपना नुकसान ना करें. लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य खराब होने में आप खुद जिम्मेदार रहेंगे.
उपाय - रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
आज कुछ नई-नई योजनाएं बनेंगी, जो कि आगे चलकर बहुत ही फायदेमंद भी साबित होगी. नकारात्मक विचारों को हावी न होने दे वरना आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी. पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर आदि से जुड़े क्षेत्रों में बेहतरीन स्थिति बनी रहेगी. व्यस्तता के बावजूद अपने दांपत्य जीवन के लिए भी समय जरूरी निकालें. गले में कुछ इंफेक्शन और बुखार जैसी स्थिति महसूस हो सकती है. उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 2
संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को नन्हे मेहमान की किलकारी संबंधी खुशखबरी मिल सकती है. किसी भी तरह की आवाजाही करते समय अपने सामान का उचित ध्यान रखें. प्रॉपर्टी के व्यवसाय में उत्तम डील होने की संभावना है. प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक अनुमति लेने का उत्तम समय है. बीपी तथा डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
कुछ नई योजनाओं और गतिविधियों को शुरू करने का अनुकूल समय है. किसी रिश्तेदार के साथ मामूली सी बात पर कहा-सुनी हो सकती है. मशीनरी से संबंधित व्यवसाय में कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी. लव पार्टनर से मुलाकात करने में कुछ अड़चनें आ सकती हैं. तनाव लेने वाले कारणों से बचें.
उपाय - शनि स्त्रोत का पाठ करें तथा किसी जरूरतमंद की सहायता करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
फोन कॉल के माध्यम से आज कोई खुशखबरी मिल सकती है. इस समय किसी भी तरह की यात्रा करना पैसे और समय की बर्बादी ही देगा. कारोबार में लेनदेन करते समय खूब सावधानी बरतने की जरूरत है. युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति गंभीर और ईमानदार रहे. गैस और कब्ज की दिक्कत से राहत पाने के लिए अपने खान-पान को व्यवस्थित रखें.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
संतान की शिक्षा व करियर आदि से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. अभी धन के लाभ की अपेक्षा व्यय की आशंका ज्यादा बन रही है. इसलिए अपने बजट को भी ध्यान में रखें. कारोबार में अपने कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाने पर विचार करें. यह बदलाव भविष्य के लिए फायदेमंद रहेंगे. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. गलत खानपान की वजह से पेट खराब हो सकता है.
उपाय - गुरुद्वारा या मंदिर में लंगर की सेवा करें अथवा दान करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
अनुभवी और वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. राजनैतिक संपर्कों का उपयोग करते समय किसी भी गैर कानूनी काम से दूर रहें. व्यवसाय में अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद होने से दूरियां आ सकती है. व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान आपको स्वस्थ और ऊर्जावान रखेंगे.
उपाय - गौशाला में हरा चारा दे कर आए.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
संतान के भविष्य संबंधी योजना को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है. प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीद-फरोख्त का फैसला बहुत ही सोच-समझकर लेना होगा. नौकरी में अपनी रुचि अनुसार कार्यभार ना मिलने से मन कुछ परेशान रह सकता है. पारिवारिक सुख-शांति बनाए रखने के लिए आपके प्रयास कारगर रहेंगे. तनाव जैसी परिस्थितियों से खुद को दूर रखने की कोशिश करें.
उपाय - महादेव का ध्यान करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 3
कोई उधार दिया हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है. किसी निकट संबंधी का कठोर व्यवहार आपको व्यथित कर सकता है. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आदि में निवेश करना आपके भविष्य को सुरक्षित रखेगा. प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता बढ़ेगी. अत्यधिक तनाव की वजह से आपका पाचन सिस्टम प्रभावित हो सकता है.
उपाय - हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या उसका सामान पंडित जी को दें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
आपको जिस खुशी और सुकून की तलाश थी, वह आज पूरी होगी. सफलता तो मिलेगी लेकिन, उसके लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाना पड़ेगा. कारोबारी स्त्रियों के लिए इस समय लाभदायक ग्रह स्थिति बनी हुई है. लव अफेयर्स के मामले में निराशा रह सकती हैं. मौसम से लापरवाही ना करके तुरंत अपना इलाज लें.
उपाय - मंदिर जाकर देव दर्शन करें और कुछ समय आत्म मनन में भी जरूर लगाए.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 6
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)