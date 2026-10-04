Horoscope Today 4 October 2026 : आज चंद्रमा शाम को अपनी ही राशि कर्क में आकर ताकतवर हो जाएंगे. वहीं सूर्य-शनि एक-दूसरे से 180 डिग्री पर रहकर प्रतियुति दृष्टि योग बनाएंगे, जिसे ज्योतिष में अशुभ माना गया है. इन ग्रह-स्थितियों के बीच 4 अक्टूबर मेष-मिथुन राशियों के लिए अच्छे संकेत दे रहा है. वहीं कर्क राशि वालों को भी लक्ष्य प्राप्ति कराएगा, लेकिन कीमती सामान की देखभाल करने की सलाह है. पढ़ें मेष से मीन राशि का आज का राशिफल 4 अक्टूबर 2026, रविवार.
बदलते परिवेश की वजह से आपने जो नीतियां बनाई है, वे आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी. सामाजिक बने रहना भी जरूरी है. अपना संपर्क दायरा बढ़ाएं. व्यवसायिक कार्यों में योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें. प्रेम प्रसंगों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. गैस और बादी वाली चीजों का सेवन ना करें.
उपाय- जल को व्यर्थ बहने से बचाएं.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
आप घर अथवा व्यवसाय संबंधी सभी जिम्मेदारियों को बड़ी संजीदगी और गंभीरता से निभाएंगे. किसी भी प्रकार के नए निवेश को फिलहाल टाल दें. व्यवसाय में बनते कार्यों में कुछ ना कुछ व्यवधान रहेंगे. परंतु कहीं फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा. जीवन साथी के साथ छोटी सी बात पर नोकझोंक होगी. वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं. उपाय- उगते सूर्य के दर्शन करें और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 5
अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाने से आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे पाएंगे. बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से घर में किसी छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है. कारोबारी स्त्रियां विशेषतः अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित रखें, लाभदायक परिस्थितियां बन रही हैं. अविवाहितों के लिए कोई रिश्ता आने की संभावना है. एक्सीडेंट या चोट लगने की स्थिति बन रही है.
उपाय- पेड़-पौधों को जल से सींचे और आसपास की साफ-सफाई करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
अपने संतुलित व्यवहार और मेहनत से किसी मुश्किल मुकाम को आसानी से हासिल कर लेंगे. अगर यात्रा कर रहे हैं, तो अपने सामान और स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें. कारोबारी मामलों में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति से बचना होगा. परिवार में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेंगी. स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा.
उपाय- जरूरतमंद परिवार को राशन, मिठाई आदि अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 3
कोई धार्मिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम बन सकता है. बिना सोचे-समझे उधार संबंधी कोई भी गतिविधि ना करें. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस अभी मंद ही रहेंगे. घर-परिवार में ही अपनी खुशियां महसूस करें. योगा, मेडिटेशन नियमित रूप से अवश्य करें.
उपाय- शिव पार्वती के स्वरूप का दर्शन करें तथा उनका ध्यान करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
अपनी कार्य प्रणाली में किया गया परिवर्तन दिनचर्या को व्यवस्थित बनाएगा. अनावश्यक खर्चो की वजह से बजट बिगड़ सकता है. व्यवसाय में किसी कर्मचारी के नकारात्मक रवैये से आपको कुछ नुकसान हो सकता है. लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बनेगा. व्यस्तता के कारण थकान और सिर में भारीपन रहेगा.
उपाय- मां भगवती के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 7
आज दौड़-धूप की अधिकता तो रहेगी, परंतु कार्य की सफलता आपकी थकान को भी दूर कर देगी. संतान से संबंधित कुछ उम्मीदों में कमी रहने की वजह से मन कुछ परेशान रहेगा. विस्तार संबंधी कोई योजना कार्य रूप में परिणीत होगी. पति-पत्नी के बीच छोटी सी बात को लेकर तकरार रहेगी. ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करवाएं. उपाय- शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और गन्ने के रस से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी मामला रुका हुआ है, तो वह गति पकड़ेगा. अत्यधिक कार्यभार की वजह से तनाव बना रह सकता है. व्यवसाय में अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और अधिक बेहतर करने की जरूरत है. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा. कमर व पेट में दर्द की समस्या रह सकती हैं.
उपाय- घर के बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह पर अमल करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
विशेष मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा और स्वयं को साबित करने का मौका मिलेगा. यह ध्यान रखें कि बड़े बुजुर्गों का अपमान व मान-हानि जैसी स्थिति ना बने. टूर एंड ट्रेवल्स तथा मीडिया संबंधी व्यवसाय में सुधार आएगा. प्रेम और रोमांस में नजदीकियां आएगी. यूरिन इंफेक्शन जैसी समस्या उठ सकती हैं.
उपाय- प्रकृति के सानिध्य में रहें और कुछ समय आत्म चिंतन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 9
आय के साधनों में इजाफा होगा. किसी खास मित्र अथवा संबंधी के साथ मुलाकात होगी. दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ विपरीत भी रहेंगी. किसी भी तरह का लेनदेन करते समय पेपर संबंधी कार्यों को बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करें. परिवार में आपसी संबंधों में मधुरता रहेगी. जोड़ों तथा टांगो में दर्द की समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय- चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
पिछले कुछ समय से किसी नजदीकी संबंधी के साथ चल रहे विवाद हल होंगे. दूसरों की गतिविधियों का अनुसरण करना नुकसानदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र की छोटी सी छोटी बात का भी गंभीरता और बारीकी से मूल्यांकन करें. प्रेम संबंधों में पारिवारिक सहमति से विवाह संबंधी योजनाएं बनेगी. अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 6
लोगों की परवाह ना करके स्वयं के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना नई उपलब्धि हासिल करवाएगा. भावनाओं में बहकर कोई प्रॉमिस ना करें. व्यवसायिक स्थल पर अभी किसी भी तरह के बदलाव ना करें. किसी मित्र से मुलाकात होने से पुरानी यादें ताजा होंगी. मौसम के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए देसी चीजों का अधिक सेवन करें.
उपाय- हनुमान जी का ध्यान करें और संभव हो तो हनुमान चालीसा के 7 पाठ भी करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 5
(Disclaimer: यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)