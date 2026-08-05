/Aaj Ka Rashifal 5 August 2026: ऑफिस में सीनियर्स से बहस न करें मिथुन समेत 3 राशि वाले, धनु को मिलेगा विशेष तोहफा

Horoscope Today 5 August 2026 : आज मिथुन राशि वालों को ऑफिस में संभलकर व्यवहार करने की जरूरत है. खासतौर पर बॉस से न उलझें. सिंह राशि वालों को अपना टैलेंट निखारने का मौका मिलेगा. वहीं वृश्चिक राशि वाले भारी खर्च से परेशान हो सकते हैं. 5 अगस्त की शाम 07:58 पर बुध का कर्क राशि में प्रवेश करना लोगों की वाणी, बुद्धि और करियर-कारोबार पर असर डालेगा. पढ़ें सभी राशियों का आज का राशिफल.
आज कुछ नई योजनाएं बनेंगी, और उन्हें क्रियान्वित करने में सफलता भी मिलेगी. कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर परेशान होने की बजाय उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें. अपनी व्यवसायिक कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाना जरूरी है. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. स्वस्थ बने रहने के लिए योगा और मेडिटेशन अवश्य करें.
उपाय - पक्षियों को दाना खिलाए और पानी की भी व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 4
अगर कोई पेमेंट वगैरह रुकी हुई है, तो तकाजा करने पर टुकड़ों में मिल सकती है. नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल अवश्य कर लें. कारोबार में व्यवस्थित माहौल रहेगा. लगभग अधिकतर काम निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे. अचानक ही किसी विपरीत लिंगी मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी. वर्तमान मौसम से बचाव रखें.
उपाय - गणपति जी का ध्यान करें और संभव हो तो मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
आपको अपने प्रयासों के निश्चित ही उचित परिणाम मिलेंगे. भूमि संबंधी कोई भी कागजी कार्यवाही करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल अवश्य कर लें. ऑफिस में उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी वाद-विवाद में ना पड़े. विवाहित संबंधों में माधुर्य बना रहेगा. नींद ना आने जैसी समस्या परेशान कर सकती है.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 3
घर में कुछ खास लोगों साथ विचारों के आदान-प्रदान से आपके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. फिलहाल युवाओं को किसी भी कार्य सिद्धि के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी. मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को कोई स्पेशल अथॉरिटी मिल सकती हैं. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, मुलाकात का भी मौका मिलेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से प्रफुल्लित महसूस करेंगे.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 5
अपनी प्रतिभा और योग्यताओं को निखारने के लिए यह समय बहुत ही उचित है. खुद पर भरोसा रखें. दूसरों की बातों में आकर आप अपने लिए नुकसान कर सकते हैं. व्यवसाय में कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू होगा. लाभ की कई संभावनाएं सामने आएंगी. पारिवारिक माहौल सुख-शांतिपूर्ण रहेगा. कब्ज और गैस की वजह से दिनचर्या कुछ अस्त-व्यस्त रहेगी.
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 9
सामाजिक अथवा राजनीतिक लोगों के साथ संबंधों में घनिष्ठता आएगी. विद्यार्थी व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट करने के बजाए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. कार्यक्षेत्र पर सहयोगियों तथा कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार के मतभेद हो सकते हैं. दांपत्य जीवन में सामंजस्य पूर्ण माहौल रहेगा. गैस और अपच की समस्या हेल्थ पर दुष्प्रभाव डालेगी.
उपाय - जरूरतमंद बच्चों को उनकी मनपसंद चीज बांटे. उनकी खुशी आपको बेहद सुकून देगी.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 8
घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह व अनुभवों का अनुसरण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा. किसी भी स्थिति में क्रोध करने से बचें और कोई भी निर्णय बहुत सोच-समझकर लें. पार्टनरशिप करने की प्लानिंग को कार्य रूप देने का उचित समय है. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और योग आदि को दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं.
उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा जरूरतमंद बच्चों को कुछ ना कुछ आवश्यक खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
सामाजिक अथवा राजनैतिक गतिविधियों में उपस्थित होने का आपको अवसर मिल सकता है. व्यर्थ के खर्चों की अधिकता रहेगी, जिसका असर आपके बजट पर भी पड़ेगा. इंश्योरेंस , बीमा, पॉलिसी आदि से संबंधित व्यवसाय में मुनाफा दायक स्थितियां रहेंगी. युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों का रूप ले लेगी. इंफेक्शन व एलर्जी जैसी समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय - मां भगवती के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे. शायद कोई दैवीय शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है. इस समय कामकाज तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाना चुनौती रहेगी. कामकाज के सिलसिले में कोई यात्रा करनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों में निराशा का मुंह देखना पड़ सकता है. गले में इंफेक्शन और खांसी-जुकाम की समस्या रहेगी.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 1
विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में उचित परिणाम पाने की बेहतर संभावना है. लेकिन आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है. ग्लैमर, कला, सौंदर्य प्रसाधन आदि जैसे व्यवसाय में मन मुताबिक उपलब्धि मिलेगी. लव अफेयर्स के मामले में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखें. टांगो में दर्द और नसों के खिंचाव की समस्या परेशान करेगी.
उपाय - द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम का उच्चारण करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
सुखद दिन व्यतीत होगा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. दूसरों की बातों पर भरोसा करने की बजाय अपने निर्णय खुद ही ले, तो बेहतर है. व्यवसाय में प्रोडक्शन के साथ-साथ मार्केटिंग संबंधी संपर्क सूत्रों को बढ़ाने में भी ध्यान दें. प्रेम संबंधों के मामले में आपसी सामंजस्य रखना जरूरी है. आपकी ही लापरवाही की वजह से डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय - शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 5
फाइनेंस संबंधी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी और इस समय कहीं निवेश करना फायदेमंद रहेगा. किसी प्रकार के भी कानूनी पचड़े में ना फंसे. ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें. कारोबारी गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा तथा उचित परिणाम सामने आएंगे. व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय नष्ट ना करें. पेट दर्द व सिरदर्द जैसी दिक्कत अनुभव हो सकती है.
उपाय - बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद ले.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 9
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)