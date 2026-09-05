Horoscope Today 5 September 2026 : आज दही हांडी पर्व मनाया जाएगा. इस मौके पर मृगशीर्ष नक्षत्र और वज्र व सिद्धि योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे. यह कुछ लोगों को भ्रम, एकाग्रता में कमी दे सकता है. मिथुन राशि की ही बात करें तो ऑफिस में किसी सहकर्मी के कारण दिक्कत हो सकती है. धन हानि के भी योग बन रहे हैं. पढ़ें सभी 12 राशियों का 5 सितंबर 2026 का दैनिक राशिफल.
परिवार से संबंधित कोई भी प्लानिंग करने या कार्य करने के लिए अनुकूल समय है. दिन के उत्तरार्ध में कुछ समस्याएं आएंगी. भाइयों के साथ कुछ मतभेद होने की स्थिति बनेगी. पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधी नए स्त्रोत खोल सकते हैं. पति-पत्नी के बीच खट्टी-मीठी नोकझोंक संबंधों में और अधिक मिठास लाएगी. वर्तमान मौसम के बदलाव से अपना बचाव अवश्य रखें.
उपाय- मां दुर्गा का ध्यान करें और मीठी वस्तु का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
सामाजिक अथवा व्यवसाय दोनों जगह आपका दबदबा और वर्चस्व बना रहेगा. संपत्ति संबंधी विवादित मामले किसी की मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास करें. विदेश संबंधी चल रहे व्यवसाय में कोई उपलब्धि हाथ में आयेगी. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी. काम की अधिकता की वजह से अकारण ही गुस्से और तनाव की स्थिति रहेगी.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुने.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 7
किसी विवाह योग्य सदस्य का रिश्ता तय होने से घर में खुशी का माहौल रहेगा. विद्यार्थियों को अपना मन मुताबिक किसी प्रोजेक्ट में सफलता ना मिलने से उदासी रहेगी. अपना मनोबल बनाए रखें. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. ऑफिस में किसी सहयोगी की वजह से दिक्कत आ सकती है. पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा. खानपान में संयम रखें.
उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 1
दिन की शुरुआत में ही अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, इससे आपकी योजनाएं साकार होगी. दूसरों की सलाह पर ध्यान देने की अपेक्षा स्वयं पर भरोसा रखकर कार्य करें. आपका मैनेजमेंट तथा कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी. वर्तमान परिस्थितियों की वजह से लापरवाही बिल्कुल ना बरतें.
उपाय- गणपति जी को लड्डू का भोग लगाएं और ध्यान करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी. मित्रों अथवा पड़ोसियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर वाद-विवाद की स्थिति बन सकती हैं. व्यवसाय में इस समय किसी भी तरह की उधारी संबंधी लेनदेन ना करें. रोमांस तथा प्यार के मामले में भाग्यशाली रहेंगे. बदहजमी तथा एसिडिटी जैसी समस्या से परेशान रहेंगे.
उपाय- किसी वरिष्ठ ब्राह्मण को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद ले.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
घर और व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बना रहेगा. अनावश्यक खर्चो पर अंकुश लगाए. क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति उत्तम नहीं रहेगी. कारोबारी मामलों में कुछ ना कुछ उथल-पुथल रहेगी. इस समय जमकर मेहनत करने की जरूरत है. प्रेम संबंध आपकी तरक्की में बाधक बनेंगे. थकान और तनाव की वजह से शारीरिक कमजोरी रहेगी.
उपाय- नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 3
किसी समारोह या मीटिंग आदि में आपको विशेष रूप से निमंत्रण मिल सकता है. पुरानी नकारात्मक बातों की वजह से अपना वर्तमान खराब ना करें. नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा. किसी बचपन के मित्र से मुलाकात पुरानी खुशनुमा यादें ताजा करेगी. थकान की वजह से अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे.
उपाय- पेड़-पौधों को जल से सींचे और आसपास की साफ-सफाई करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 4
युवाओं को करियर संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से तनाव मुक्त महसूस करेंगे. अपने स्वभाव में ठहराव लाए, गुस्से की वजह से कुछ संबंध प्रभावित होंगे. कार्यक्षेत्र पर सहयोगी तथा कर्मचारियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखना आवश्यक है. परिजनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. चिंता ना करें.
उपाय- प्रातः काल मंदिर जाकर देव दर्शन करें उसके बाद अपने कार्य प्रारंभ करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
मन मुताबिक गतिविधियों में समय व्यतीत करने से आप अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस करेंगे. किसी मित्र की नकारात्मक गतिविधि आपको विचलित कर सकती है. व्यवसाय में स्टाफ को लेकर कुछ समस्या रहेगी. कमीशन संबंधी व्यवसाय में लाभ की स्थिति में रहेंगे. दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर कहा-सुनी की स्थिति बनेगी. गर्मी तथा उमस भरे वातावरण से अपना उचित बचाव रखें.
उपाय- पशु-पक्षियों के लिए आहार की व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
पुरानी गलतियों से सीख कर आज और अधिक बेहतरीन नीतियों पर विचार होगा. कोई व्यक्तिगत खर्चा सामने आ सकता है कि जिस पर कटौती करना संभव नहीं होगा. व्यवसाय में अपने संपर्क सूत्रों तथा मीडिया द्वारा व्यवसाय संबंधी बेहतरीन जानकारियां मिलेंगी. प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत करने का निर्णय लेने के लिए बेहतर समय है. कोई एलर्जी जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है.
उपाय- किसी जरूरतमंद को दवाई का दान करना उत्तम रहेगा.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 8
आज घर में कुछ नवीनीकरण व साज सज्जा को लेकर कुछ विचार-विमर्श रहेगा. आज किसी प्रकार की यात्रा स्थगित ही रखें. क्योंकि कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. कारोबारी संपर्क बढ़ेंगे तथा बाहरी स्रोतों से कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. प्रेम संबंधों में आपके गुस्से की वजह से भावनात्मक दूरियां आ सकती हैं. थकान और आलस जैसी स्थिति महसूस होगी.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर सफाई की सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
प्रॉपर्टी संबंधी अगर कोई मामला रुका हुआ है, आज उस पर ध्यान केंद्रित करें. कुछ लोग जलन की भावना से आपके पीठ पीछे आपकी आलोचना कर सकते हैं. व्यवसायिक स्थल पर अपने सहयोगियों और कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा. डिनर और मनोरंजन संबंधी कोई यादगार प्रोग्राम भी बन सकता है. वर्तमान मौसम और पोलूशन से अपना बचाव रखें.
उपाय- प्रातः काल मेडिटेशन, प्राणायाम करना आपको सुकून और शांति देगा.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 7
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)