Horoscope Today 6 October 2026 : आज 6 अक्टूबर, मंगलवार का दिन कई शुभ योग साथ लेकर आया है. एक ओर विष्णु जी और पितरों की कृपा दिलाने वाली इंदिरा एकादशी है. उस पर रात 10:17 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, जहां देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर बैठे हैं. ऐसे में कर्क राशि में गुरु-चंद्र की युति से गजकेसरी राजयोग बन रहा है. यह योग धन वृद्धि, नौकरी में नए मौके, कारोबार में लाभ, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी देता है. जानिए आज का दिन किन-किन राशियों के लिए शुभ रहेगा और किन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है. पढ़ें 6 अक्टूबर 2026 का दैनिक राशिफल.
किसी पुरानी समस्या का हल मिलने से बहुत अधिक सुकून और राहत महसूस करेंगे. ध्यान रखें कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करना आपको मुसीबत में भी डाल सकता है. कारोबार में किसी नई तकनीक आदि का प्रयोग करने से पहले उसके बारे में उचित जानकारी अवश्य प्राप्त करें. पारिवारिक माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा. छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहेंगी.
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाए और पानी की भी व्यवस्था करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
अगर कहीं पैसा दिया हुआ है तो उसे वापस मिलने की भरपूर संभावना है. किसी गलत व्यक्ति द्वारा अपयश मिलने की भी आशंका है. इसलिए व्यर्थ के मेलजोल और संपर्कों से दूर रहें. आपका अपने काम के प्रति गंभीरता और संजीदगी से अंजाम देना कार्यक्षेत्र में उचित व्यवस्था बनाकर रखेगा. हाल ही हुए प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी. अतिरिक्त कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव होगा.
उपाय- चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 6
विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए बाधाएं दूर होगी. अपरिचित लोगों पर भरोसा ना करें, कुछ वाद-विवाद जैसी स्थिति बन सकती हैं. सभी कारोबारी गतिविधियां अपनी देखरेख में ही करवाएं, साथ ही अपनी कार्य योजना में कुछ बदलाव भी लाएं. पति-पत्नी के बीच खट्टी-मीठी नोकझोंक रहेगी. बदलते मौसम और पोलूशन से अपना बचाव करें.
उपाय- जरूरतमंद बच्चों को जरूरत के अनुसार वस्तुएं देना शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 1
युवाओं को कोई अहम फैसला लेने में माता-पिता का पूर्ण समर्थन मिलेगा. दूसरों की आलोचनाओं पर ध्यान ना दें और अपना मनोबल बनाए रखें. व्यवसाय में कुछ नई संभावनाएं सामने आएंगी और फायदेमंद भी रहेगी. विपरीत लिंगी मित्रों से मर्यादित दूरी बनाकर रखें. किसी चिंता की वजह से नींद ना आने जैसी शिकायत रहेगी. उपाय- संध्या के समय शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
नजदीकी मित्र के साथ किसी गंभीर विषय पर विचार-विमर्श होगा, और उसके सुखद परिणाम भी मिलेंगे. आर्थिक दृष्टि से यह समय कुछ चुनौती भरा रह सकता है. तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई विशेष उपलब्धि मिलने वाली है. प्रेम संबंधों को विवाह में परिणीत करने के लिए सलाह-मशवरा होगा. इस समय स्वास्थ्य की सुरक्षा संबंधी नियमों की बिल्कुल भी अवहेलना न करें.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 9
उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए कोई खुशखबरी मिलेगी. सरकारी मामले अभी सुलझने में दिक्कतें आएंगी. इस तरह के काम आज स्थगित ही रखें. कारोबार में इस समय विस्तार संबंधी योजनाओं पर कोई भी कार्य ना करें. नुकसान होने की आशंका है. पति-पत्नी के आपसी संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी. सर्वाइकल और कंधों का दर्द परेशान कर सकता है.
उपाय- घर के वरिष्ठ लोगों की देखभाल करें और उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 4
पिछले कुछ समय से जिन कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही थी, आज बहुत ही सहज और आसान तरीके से हल हो जाएंगे. आपसी संबंधों में चल रही छोटी-मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर दें. कार्यक्षेत्र में आप अपनी मेहनत और काबिलीयत से उचित व्यवस्था बना लेंगे. अपने वैवाहिक संबंधों तथा परिजनों के लिए भी समय अवश्य निकालें. स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए प्राकृतिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें.
उपाय- पेड़-पौधों को जल से सींचे और आसपास की साफ-सफाई करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 2
कोई प्रॉपर्टी संबंधी मसला हल होने की संभावना है. इसलिए प्रयासरत रहें. अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की बजाए ना करना भी सीखें. आलस और लापरवाही से दूर रहें. अपने व्यावसायिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करें. आपको नए अनुबंध मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं. खांसी-जुकाम जैसी परेशानियां बढ़ेंगी.
उपाय- हनुमान जी की उपासना करें संभव हो तो हनुमान चालीसा के सात पाठ भी करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 1
सोशल गतिविधियों में आपका योगदान रहेगा. आपकी तरक्की के नए मार्ग भी सामने आएंगे. विद्यार्थी तथा युवा वर्ग सचेत रहे, कोई व्यक्तिगत समस्या आपको डांवाडोल कर सकती है. अपनी व्यवसायिक गतिविधियां किसी से भी शेयर ना करें, वरना कोई इनका फायदा उठा सकता है. किसी अन्य व्यक्ति का अपने परिवार पर हस्तक्षेप ना होने दें. ब्लड प्रेशर तथा डायबिटिक लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें.
उपाय- मां दुर्गा की उपासना करें तथा बच्चों को फल-मिठाइयां आदि बांटें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 5
परिवार में चल रही किसी समस्या का निवारण होगा. आपको अपने गुस्से व आवेश पर जरूर नियंत्रण रखना चाहिए. व्यवसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में किसी कर्मचारी की वजह से दिक्कत आ सकती है. पति-पत्नी के बीच संबंधों में मधुरता रहेगी. पोलूशन और भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से परहेज करें.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करना आपको आत्मिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएगा.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 3
कुछ खास लोगों के साथ मेलजोल बढ़ेगा. और कई खास विषयों पर बातचीत होगी. दिखावे की वजह से व्यर्थ की फिजूलखर्ची भी नुकसान दे सकती हैं. व्यवसाय में किसी भी कागजी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं. दोस्तों के साथ घूमने-फिरने में खुशनुमा समय व्यतीत होगा. रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से दूर रहें.
उपाय- गणपति जी का ध्यान करें और संभव हो तो मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 8
दिनचर्या व्यवस्थित रूप से व्यतीत होगी. और आप बहुत ही प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. आपकी कही हुई कोई बात किसी को आहत कर सकती है. अनावश्यक यात्रा से भी परहेज करें. पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में किसी तरह के परिवर्तन की स्थिति बन रही हैं. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर तकरार रह सकती हैं. डायबिटिक रोग नियमित जांच करवाएं.
उपाय- बहन-बेटियों का सम्मान करें तथा कुछ उपहार आदि अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 7
(Disclaimer: यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)