Horoscope Today 6 September 2026 : मेष राशि वालों के लिए तरक्की के नए दरवाजे खुल सकते हैं. हालांकि खर्च परेशान करेगा. वहीं वृष राशि वालों के संपर्क का दायरा बढ़ेगा. उच्च पदस्थ लोगों से नेटवर्क बनना लाभ देगा. धनु राशि वालों को काम की अधिकता के चलते ओवरटाइम करना पड़ सकता है. मिथुन राशि वाले दिखावे से बचें. जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल 6 सितंबर 2026.
आपकी तरक्की के लिए कोई द्वार खुल रहा है, सिर्फ अत्यधिक मेहनत की जरूरत है. आय की अपेक्षा खर्चों की अधिकता की वजह से चिंता रह सकती हैं. मार्केटिंग संबंधी कार्यों से आज कुछ फायदेमंद आर्डर मिल सकते हैं. व्यवसायिक पार्टियों के साथ संपर्क में रहें. घर की व्यवस्था को लेकर पति-पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव रहेगा. अपनी दिनचर्या और विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करें और पीली वस्तु का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 9
योजनाबद्ध तरीके से दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी. महत्वपूर्ण लोगों से लाभदायक संपर्क भी बनेंगे. लेकिन जिस कार्य को बहुत सहज और सरल समझ रहे थे, वह बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ होगा. फायदेमंद परिस्थितियां है. व्यापार में यदि कोई निवेश कर रहे है, तो फायदा रहेगा. घर की व्यवस्था को लेकर पति-पत्नी के मध्य कुछ तनाव रहेगा. अपनी दिनचर्या तथा अपने विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें.
उपाय- हनुमान चालीसा का पाठ करें .
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 7
अगर किसी भी पेपर वर्क में कुछ समस्याएं आ रही है, तो आज उसका निदान होना संभव है. अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने ज्यादा दिखावा करना उचित नहीं है. मार्केटिंग संबंधी कार्यों में ज्यादा समय ना दें क्योंकि कोई लाभ नहीं होगा. पारिवारिक व्यवस्था उचित बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल उचित बनाकर रखें. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.
उपाय- योग और मेडिटेशन करना आपको मानसिक रूप से प्रफुल्लित करेगा.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
समय का उचित प्रतिबंधन करने से आपको अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में सफलता मिलेगी. अनावश्यक खर्चो की वजह से आर्थिक रूप से कुछ उलझनें और समस्याएं बढ़ सकती हैं. इस समय व्यवसाय में किसी नए कार्य को शुरू करने का अनुकूल समय है. किसी प्रिय मित्र से अचानक मुलाकात होगी तथा पुरानी यादें भी ताजा होंगी. कुछ समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालें. उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर यथा सामर्थ्य राशन का सामान देना अच्छा रहेगा.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 2
आपका बोलचाल का लहजा आपके व्यक्तिगत मामलों में बहुत अधिक सफलता प्रदान करेगा. किसी मित्र से संबंध खराब होने की स्थिति बन सकती है. व्यवसाय में इस समय जैसी गतिविधियां चल रही हैं उसी में अपनी ऊर्जा लगाएं. जीवन साथी तथा परिजनों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा. डायबिटीज तथा बीपी की समस्या में लापरवाही ना बरतें.
उपाय- सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
दूसरों से सलाह लेने की अपेक्षा अपने दिल की आवाज को सुनें, तो आप अवश्य ही सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे. फाइनेंस संबंधी गतिविधियों में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें. सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर अतिरिक्त ड्यूटी आ सकती हैं. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. कोई रिस्क लेने से परहेज करें.
उपाय- सूर्य भगवान को केसर मिश्रित जल से अर्घ्य दें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
इस समय आय का कोई नया स्रोत खुलने का भी योग बन रहा है. कहीं भी लेनदेन की स्थिति बनने पर किसी की बातों में बिना सोचे-समझे विश्वास ना करें. व्यवसाय में दैनिक आय पहले से कुछ बेहतर होगी. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. अपने और अपने परिजनों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 8
आध्यात्मिक कार्यों में कुछ समय व्यतीत करने से अपने अंदर भरपूर सकारात्मक एनर्जी महसूस करेंगे. लेकिन सफल होने के लिए अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखना भी जरूरी है. व्यवसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा. कहीं फंसा हुआ पैसा मिल सकता है. मित्रों तथा संबंधियों से गेट-टुगेदर संबंधी प्लान बनेंगे. इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखने के लिए संतुलित आहार और व्यायाम पर जरूर ध्यान दें.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
महिलाओं के लिए समय अनुकूल है. नए संपर्क फायदेमंद साबित होंगे. युवाओं को खुद को साबित करने के लिए अभी और अधिक मेहनत की जरूरत है. नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त कार्यभार की वजह से ओवरटाइम करना पड़ेगा. पारिवारिक वातावरण सुखद और अनुशासित रहेगा. पेट संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी. हल्का और सुपाच्य भोजन लें.
उपाय- शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और जलाभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
किसी पारिवारिक समस्या का समाधान निकालने में आपका विशेष योगदान रहेगा. लेनदेन के मामलों में सावधानी बरतें. बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह-मशवरा कर लें. मार्केटिंग, कमिशन आदि से संबंधित व्यावसायिक लोगों को अच्छा लाभ मिलने वाला है. प्रेम संबंध को विवाह में परिणत होने हेतु पारिवारिक अनुमति मिल सकती है. त्वचा संबंधी या बाल झड़ने जैसी समस्या बढ़ सकती है.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 7
शुभचिंतकों की सलाह और मार्गदर्शन बना रहेगा. कार्यों में विलंब और रुकावट आने से युवा वर्ग कुछ मायूस रहेंगे. लेकिन हिम्मत हारने की बजाय पुनः प्रयास करें. किसी के साथ भी कोई व्यापारिक मुद्दे पर बातचीत करते समय पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर लें. घर में नवीन वस्तुओं की ऑनलाइन खरीदारी संभव है. पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी.
उपाय- सूर्य उपासना करें तथा प्रातः काल सूर्य का ताप लेना आपको स्वस्थ रखेगा.
भाग्यशाली रंग- जामुनी
भाग्यशाली अंक- 9
निवेश करने के लिए समय अनुकूल है, सिर्फ उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य हासिल कर लें. राजनीति अथवा सामाजिक गतिविधियों से कुछ दूरी बनाकर रखें. किसी प्रभावशाली व्यवसायी व्यक्ति से मदद लेने पर आपका कोई रुका हुआ काम बन सकता है. जीवन साथी तथा बच्चों का आपको पूर्ण सहयोग रहेगा. स्वास्थ्य संबंधी छोटे-मोटे उतार-चढ़ाव को भी लापरवाही में ना लें.
उपाय- द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम का उच्चारण करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 4
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)