Horoscope Today 7 August 2026 : हर ढाई दिन में चंद्रमा राशि बदलते हैं और 6 व 7 अगस्त की रात 01:52 बजे चंद्रमा शुक्र की राशि वृष में आ गए हैं. वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं. यह लोगों को मानसिक शांति, दृढ़ता और अच्छी निर्णय क्षमता देते हैं. यह चंद्र गोचर साथ ही तरक्की और धन मिलने के योग भी बना रहा है. जानिए आज का दिन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा.
पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे. इस समय भावनाओं में बहकर किसी को पैसा देना नुकसान का कारण बनेगा. आर्ट और क्राफ्ट से जुड़े व्यवसाय में फायदेमंद स्थितियां रहेंगी. अपनी व्यवसायिक फाइलें और पेपर संभाल कर रखें. प्रेम प्रसंग में और अधिक मधुरता आएगी. प्रेम प्रसंगों में और अधिक मधुरता आएगी. योगा, मेडिटेशन नियमित रूप से अवश्य करें.
उपाय - शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 6
खर्चे बढ़ेंगे परंतु साथ ही आय की स्थिति भी बेहतर होने से दिक्कत नहीं होगी. अगर किसी यात्रा पर जाने का प्लान है, तो सामान को अच्छी तरह चेक कर ले. इस समय व्यवसाय में नया कार्य करने जैसी योजना बनाने के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. काम की वजह से थकान और कमजोरी हावी रहेगी.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपना कोई मनपसंद कार्य अथवा प्रोजेक्ट पूरा होने से प्रसन्नता रहेगी. घर अथवा वाहन की देखरेख को लेकर कोई बड़ा खर्चा आपको परेशान कर सकता है. अन्य व्यवसायिक लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहेगी. लेकिन जीत आपकी सुनिश्चित है. पति-पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे. जिससे घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा. अपने खानपान व दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.
उपाय- मां दुर्गा की स्तुति करें तथा कंजकों को कुछ उपहार दें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 1
अपनी क्षमता अनुसार किसी विशेष काम को अंजाम मिलने से प्रसन्नता रहेगी. विरोधी आपके लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं. परंतु यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि उन पर कैसे विजय हासिल करना है. कारोबारी महिलाओं को कार्यक्षेत्र में चल रही परेशानियां तनाव दे सकती हैं. दांपत्य संबंधों में आपसी सामंजस्य बनाकर रखें. जोखिम पूर्ण कार्यों में रुचि ना लें. तथा वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएं.
उपाय - रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 5
युवाओं को किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने वाले है. अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, लेकिन आय की स्थिति कुछ मध्यम रहेगी. किसी नए व्यवसाय को लेकर बनाए गए आपके सपने जल्दी ही साकार होने वाले है. पति-पत्नी के बीच तालमेल की कमी से घर की व्यवस्था भी प्रभावित होगी. सर्वाइकल और कंधों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है.
उपाय - शिवालय पर देसी घी का दीपक जरूर जलाएं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 1
किसी से सहायता की अपेक्षा ना रखकर अपने कार्यों को स्वयं ही निपटाने का प्रयास करें, तो आप ज्यादा सफल रहेंगे. अपने बजट पर ध्यान रखें तथा आवश्यकता अनुसार ही पैसा खर्च करें. कारोबार में किसी भी तरह की गैरकानूनी कार्यों में रुचि ना लें, इंक्वायरी आदि भी हो सकती है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. छोटी-मोटी मौसमी परेशानियां बनी रहेंगी.
उपाय - अपने इष्ट का स्मरण करें और मंदिर में कुछ भी दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- क्रीम
भाग्यशाली अंक- 5
आज ऐसी गतिविधियों में ज्यादा ध्यान दें, जिसमें काम करने के साथ-साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती रहे. भावनाओं में बहकर अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी से भी शेयर ना करें. व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा का योग बन रहा है. कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की भी संभावना है. युवाओं को डेटिंग पर जाने के अवसर सुलभ होंगे. सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय - मां दुर्गा का स्मरण करें और बहन-बेटियों को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 3
विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन व अनुसंधान हेतु विदेश जाने के लिए किए गए प्रयासों में कुछ उम्मीद मिलेगी. किसी पर भी अधिक भरोसा ना करें. पुराने झगड़े दोबारा उभर सकते हैं. व्यवसाय में किसी के साथ भी कोई डील या लेनदेन करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. घर का माहौल सुखद और व्यवस्थित रहेगा. गिरने या चोट लगने की आशंका लग रही है.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर साफ-सफाई की सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 9
लंबे समय से चली आ रही कोई चिंता समाप्त होगी, जिससे मानसिक शांति रहेगी. सरकारी मामलों को नियत समय पर पूरा करना जरूरी है. आपका मैनेजमेंट और कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखना प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ाएगा. युवाओं की दोस्ती में और अधिक नजदीकियां आएंगी. गले से संबंधित परेशानी जैसे खांसी-जुकाम रह सकता है.
उपाय - बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
आज अपने किसी सपने को साकार करने का अनुकूल समय है. निवेश संबंधी गतिविधियों में बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत है. बेहतर होगा कि स्थगित ही रखें. अगर अधिकारियों के साथ कोई अनबन चल रही है तो आज उसका समाधान मिल जाएगा. विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखना जरूरी है. गैस व बादी वाली चीजों से परहेज करें.
उपाय - लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन करें और कुछ समय मंत्र जाप भी करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
कुछ लोग आप के प्रति विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं. लेकिन आप उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे. कोई भी खरीदारी करते समय पक्का बिल अवश्य लें. व्यक्तिगत तथा पारिवारिक व्यस्तता की वजह से कार्यस्थल पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे. विवाहित जीवन खुशनुमा बना रहेगा. बाहर के खाने-पीने की चीजों से परहेज करें.
उपाय - शनि स्त्रोत का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 1
विशेष मुद्दों पर विचार-विमर्श होंगे. इस समय आपके प्रतिद्वंद्वी भी आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक मेहनत करने की जरूरत है. व्यवसाय में कुछ नए उपक्रमों और योजनाओं की जरूरत है. इसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे. दांपत्य जीवन में मनमुटाव की स्थिति ना आने दे. गर्म-सर्द होने की वजह से नजला-जुकाम जैसी परेशानी रहेगी.
उपाय - गाय को हरा चारा खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)