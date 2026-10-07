Horoscope Today 7 October 2026 : मेष राशि वाले आज किसी काम में टालमटोल न करें, वरना अच्छे मौके हाथ से निकल जाएंगे. वहीं कन्या राशि वाले लेन-देन में गड़बड़ी न करें. तुला वाले बजट देखकर ही खर्च करें. मीन राशि वालों को तरक्की मिलने के आसान बनते नजर आ रहे हैं. पढ़ें आज का राशिफल 7 अक्तूबर 2026.
अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को लोगों के समक्ष जाहिर करने का अनुकूल समय है. ध्यान रखें कि टालमटोल की स्थिति में कोई सुअवसर आपके हाथ से निकल भी सकता हैं. कारोबार में काम की अधिकता रहेगी, हालांकि आय की स्थिति सामान्य ही रहेगी. लव अफेयर्स के मामले में आप लकी रहेंगे. वर्तमान मौसम से अपने आप को बचाकर रखें.
उपाय- मां भगवती के दर्शन करें और खीर का प्रसाद बांटे.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 2
राजनीतिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में आप की सक्रियता और वर्चस्व और अधिक बढ़ेंगे. परंतु कुछ पुरानी नकारात्मक बातें उठने से किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंध खराब हो सकते हैं. विदेशी व्यापार गति में आएंगी. कुछ महत्वपूर्ण निर्णय सफल रहेंगे. किसी भी समस्या को पति-पत्नी आपसी सामंजस्य द्वारा मिलकर सुलझाने का प्रयास करें.
उपाय- अपनी दिनचर्या और खानपान व्यवस्थित रखें. बच्चों को फल-मिठाई आदि बांटें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 4
आज पिछले कुछ समय से चल रही दिक्कतों का काफी हद तक समाधान मिलेगा. इस समय किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित रखें. कारोबारी मामलों में किसी नए कार्य को लेकर बनाई गई योजना लंबित हो सकती हैं. युवा वर्ग को डेटिंग का अवसर मिल सकता है. इलेक्ट्रिकल उपकरणों का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें.
उपाय- शिव उपासना करें तथा सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 6
घर के वरिष्ठ सदस्यों के सानिध्य में आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा. कोई मित्र स्वार्थ की भावना से आपसे संबंध खराब कर सकता है. व्यवसाय में स्टाफ के ऊपर आपका उचित नेतृत्व बना रहेगा. युवा वर्ग अपने करियर के प्रति गंभीर रहें. विवाहित जीवन मधुर रहेगा. कभी-कभी तनाव अथवा डिप्रेशन जैसी स्थिति महसूस होगी.
उपाय- रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- बैंगनी
भाग्यशाली अंक- 8
संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा वातावरण रहेगा. परंतु अजनबी व अपरिचित लोगों से व्यवहार व लेनदेन में सावधानी बरतें. व्यवसाय में कोई नया काम अथवा योजना कामयाब करने में अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन सहायक रहेगा. वैवाहिक संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी. पिछले कुछ समय से चल रही शारीरिक परेशानी से आज कुछ राहत मिलेगी.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और अपनी इच्छा पूर्ति की कामना करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 5
दोपहर बाद परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल रहेंगी. इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपने कार्यों की रूपरेखा बना लें. लेनदेन संबंधी मामलों में सावधानी बरतें, बहुत अधिक वाद-विवाद में ना पड़ें. कार्यक्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण चीजों की संभाल खुद ही करना जरूरी है. पति-पत्नी के बीच घर की व्यवस्था को लेकर नोकझोंक रह सकती हैं. नींद ना आने जैसी समस्या परेशान करेगी.
उपाय- गणपति जी का ध्यान करें और कुछ समय मंत्र जाप करें तो और भी शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
कुछ समय पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यतीत करने से कई समस्याओं का समाधान निकलेगा. खर्च करते समय बजट को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा बाद में पछताना भी पड़ सकता है. कारोबार में किसी भी नए कार्य में अभी ज्यादा सफलता मिलने की संभावना नहीं है. दांपत्य जीवन में उचित सामंजस्य रहेगा. व्यवस्थित दिनचर्या रखने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.
उपाय- मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना करें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
सामाजिक संपर्क भी बढ़ेंगे. घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना बनेगी. अपनी क्षमता के अनुसार ही किसी से वादा करें तथा दूसरों की जिम्मेदारियों को भी अपने ऊपर ना लें. ऑफिशियल मीटिंग में दूसरों की बातों में दखलअंदाजी करने से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी. छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रहेंगी.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 1
कोई मुश्किल राह आसान होने से संतुष्टि का भाव रहेगा. दैनिक कार्य सुगमता से संपन्न होते जाएंगे. गैरकानूनी कार्यों से दूर रहे, अन्यथा आप भारी संकट में फंस सकते हैं. व्यवसाय में परिवर्तन संबंधी जो योजनाएं बनी है, उन पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें. मुश्किल समय में परिवार तथा जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग रहेगा. कार्य के दबाव का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है.
उपाय- गाय को गुड़-रोटी खिलाएं और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 3
आज परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा तथा कई नए अवसर भी सुलभ होंगे. किसी खास व्यक्ति द्वारा आपकी आलोचना होने से मन आहत होगा. धैर्य रखें. कारोबार में दूरदराज के संपर्कों के माध्यम से कोई बड़ी डील होने की उम्मीद है. अविवाहितों के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय- हनुमान जी की उपासना करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
आज आपका कोई रुका हुआ कार्य बनेगा और आशातीत सफलता मिलेगी. रुपए-पैसे के मामलों की वजह से किसी निकट संबंधी से मनमुटाव होने की स्थिति बन रही है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के काम में फाइनेंस संबंधी किसी भी तरह की लापरवाही ना करें. पारिवारिक सदस्यों के बीच सामंजस्य पूर्ण व्यवहार बना रहेगा. गैस, एसिडिटी की समस्या से परेशान रहेंगे.
उपाय- कन्याओं को कुछ ना कुछ उपहार अथवा पैसे देकर उनसे आशीर्वाद लें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 9
युवा वर्ग अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को समझे और उन्हें सही दिशा में लगाएं. निश्चित ही तरक्की होगी. जोखिम पूर्ण कार्यों में पैसा लगाने से नुकसान होने की आशंका है. कार्यस्थल पर फोन कॉल्स द्वारा ही अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे. प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से प्रसन्नता रहेगी. इस समय अपने खानपान को लेकर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है.
उपाय- बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी राय पर अवश्य अमल करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 7
(Disclaimer: यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)