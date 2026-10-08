/Aaj Ka Rashifal 8 October: बुध-शुक्र की युति दृष्टि कर्क राशि वालों को सरकार से दिलाएगी लाभ, मिथुन को बुखार-बीमारी करेगी परेशान, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 8 October 2026 : मेष राशि वालों को आज परिवार से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है. वहीं कर्क राशि वालों को सरकार-सत्ता से लाभ हो सकता है. मिथुन राशि वालों को कोई मौसमी बीमारी घेर सकती है. आज बुध-शुक्र का युति दृष्टि योग बन रहा है. साथ ही शुक्ल योग और ब्रह्म योग बन रहा है. इन सभी योग-संयोग का सभी राशियों पर क्या असर होगा, पढ़ें 8 अक्टूबर 2026 का दैनिक राशिफल.
जो काम पिछले काफी समय से रुके हुए या अटके हुए थे, आज वह अल्प प्रयास से ही सफल हो जाएंगे. महिलाएं अपने आत्मसम्मान का विशेष तौर पर ध्यान रखें. व्यवसायिक विस्तार संबंधी योजनाओं पर अभी अमल करने का उचित समय नहीं है. घर में किसी बच्चे की किलकारी संबंधी शुभ सूचना मिलने से प्रसन्नता पूर्ण वातावरण रहेगा. नकारात्मक गतिविधियों तथा आदतों से दूर रहें.
उपाय- शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
किसी संबंधी के साथ चल रहा कोई पुराना वाद-विवाद किसी अनुभवी सदस्य की मदद से हल होगा. कोर्ट केस संबंधी मामले में बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है. नौकरी पेशा व्यक्ति अतिरिक्त आय के लिए किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें. दांपत्य संबंध मधुर रहेंगे. कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या पुनः उभर सकती है.
उपाय- सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन जरूर करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 5
किसी उलझे हुए कार्य को व्यवस्थित करने का प्रयास सफल रहेगा. मामा पक्ष से संबंध खराब ना होने दें. अपने भविष्य की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए समय अनुकूल है. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे. गला खराब व बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
उपाय- पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 2
आज किसी राजनीतिक संबंध से आपको कुछ फायदा होने की उम्मीद है. ध्यान रखें कि कभी-कभी बहुत अधिक सोच-विचार करने से उपलब्धियां हाथ से निकल भी सकती हैं. व्यवसाय में किसी कार्य विशेष को लेकर आपकी साख पर सवाल उठ सकते हैं, सचेत रहें. पति-पत्नी के बीच किसी व्यक्तिगत बात को लेकर तनातनी रहेगी. चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है. सावधानी बरतें और तनाव को हावी ना होने दें.
उपाय- जरूरतमंद को कोई कपड़ा या राशन देना आपके लिए शुभ रहेगा.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 7
प्रॉपर्टी से संबंधित कोई रुका हुआ कार्य बनेगा. अपने गुस्से और नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से अपने लिए ही समस्याएं बढ़ा लेंगे. किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप अपने कार्यस्थल पर ना होने दें. परिजनों के बीच खुशनुमा सामंजस्य बना रहेगा. गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर काबू रखें.
उपाय- गणपति जी का ध्यान करें और लड्डू का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
परिवार में चल रही किसी समस्या का निवारण करने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी. कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही समय का इंतजार करें. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. व्यवसाय से संबंधित सरकारी मामले सुलझेंगे. पारिवारिक वातावरण मधुर बनाए रखने के लिए आपसी सामंजस्य जरूरी है. घुटनों व जोड़ों में दर्द की पुरानी समस्या दोबारा उभर सकती है.
उपाय- घर के मंदिर को सुगंधित करें और पूजा अर्चना करें.
भाग्यशाली रंग- गहरा पीला
भाग्यशाली अंक- 1
ग्रह स्थिति में अच्छा परिवर्तन आ रहा है, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए परिश्रम करें. बहुत अधिक ईगो रखने की बजाय वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना भी सीखना चाहिए. कारोबार में अच्छा मुनाफा होने की स्थिति बन रही है. कोई नया ऑर्डर या अनुबंध हासिल होगा. घर में सुखद और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा. जिन लोगों को थायराइड है, वह लोग अपनी जांच अवश्य करवाएं.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 3
कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाना आपको किसी भी तरह की गलती होने से बचाएगा. आलस और सुस्ती की वजह से आप काम को टालने का प्रयास ना करें. व्यवसाय में विस्तार संबंधी योजनाओं पर पुनर्विचार अवश्य करें. विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें. अपनी दिनचर्या और आहार संयमित तथा मौसम के अनुरूप रखें.
उपाय- पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 6
प्रैक्टिकल सोच रखना आपको कोई निर्णय लेने में सहायक रहेगा. विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें. अगर व्यवसाय में कोई बड़ा निवेश करने का प्लान है, तो तुरंत इस पर कार्यवाही करें. पति-पत्नी के बीच में कुछ तनाव रहेगा. डायबिटिक लोग अपनी नियमित जांच अवश्य करवाते रहें.
उपाय- प्रातः उगते सूर्य के दर्शन करें और धूप स्नान भी लें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 5
किसी खास प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना लाभदायक साबित होगा. प्रैक्टिकल बने तथा सफलता पाने के लिए थोड़ा स्वार्थी भी होना पड़ेगा. राजकीय सेवारत लोग पब्लिक के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतें. पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य मधुर रहेगा. अपनी ऊर्जा और स्फूर्ति बनाए रखने के लिए कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी व्यतीत करें.
उपाय- प्राणायाम करें तथा प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय जरूर व्यतीत करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 2
आपकी कोई योजना अथवा लक्ष्य फलीभूत होने वाला है, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा. सहज तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें और कहीं भी व्यर्थ के विवादों में ना उलझें. ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहयोगियों की मदद लेनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. व्यस्तता के साथ-साथ उचित आराम भी लेना जरूरी है.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
दिनभर व्यक्तिगत तथा सोशल एक्टिविटीज में व्यस्तता रहेगी. लेनदेन संबंधी मामलों में कोई गलतफहमी हो सकती है. व्यवसाय से संबंधित किसी भी तरह का रिस्क लेना आपको परेशानी में डाल देगा. व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें. थकान और मेहनत का असर स्वास्थ्य पर पड़ेगा.
उपाय- बहन-बेटियों का सम्मान करें तथा कुछ उपहार आदि अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 2
(Disclaimer: यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)