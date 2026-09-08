/Aaj Ka Rashifal 8 September: इमेजिनेशन से बाहर निकलें मेष राशि वाले, मिथुन को बुरी संगति से नुकसान, पढ़ें राशिफल

Horoscope Today 8 September 2026 : आज 8 सितंबर, मंगलवार को दोपहर 02:44 बजे तक भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी. वहीं चंद्रमा पूरे दिन और रात कर्क राशि में विचरण करेगा. इसके अलावा पुष्य नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है. लेकिन अशुभ परिघ योग रहने से शुभ काम करना उचित नहीं है. जानिए ये सभी योग-संयोग मेष से मीन राशि पर कैसा असर डालेंगे. पढ़ें आज का राशिफल.
अगर प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त संबंधी कोई योजना बनाई है तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है. कई बार आप काल्पनिक योजनाएं बना लेते हैं, जिसकी वजह से आपके बनते काम बिगड़ भी जाते हैं. रियल स्टेट से जुड़े लोगों की आज कोई फायदेमंद डील हो सकती हैं. प्रेम प्रसंगों में कुछ मनमुटाव की स्थिति बनेगी. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय- जरूरतमंद बच्चों को फल-दूध आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
बहुत समय से कोई रुका हुआ पैसा भी आज मिलने की संभावना है. पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी बात पर भाइयों से वाद-विवाद होने की आशंका है. ट्रांसफर के लिए इच्छुक नौकरी पेशा लोगों को इससे संबंधित कोई सूचना मिलेगी. मित्रों से मुलाकात पुरानी खुशनुमा यादें ताजा करेगी. गले में इंफेक्शन व खांसी-जुकाम जैसी परेशानी रह सकती हैं.
उपाय- विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें अथवा सुनें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 5
आज कार्यभार की अधिकता बनी रहेगी. परंतु इसके उत्तम परिणाम भी मिलेंगे. युवा वर्ग व्यर्थ की बातों तथा संगति में अपना समय बर्बाद ना करें. कारोबार में कोई खास फायदेमंद सूचना मिल सकती है. परंतु अभी ज्यादा निवेश करने का प्रयास ना करें. प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है.
उपाय- उगते सूर्य के दर्शन करें और प्रणाम करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 7
आपकी योग्यता और उचित कार्य प्रणाली आपके कार्यों को और अधिक गति देगी. कोई भी उपलब्धि मिले, ज्यादा सोच-विचार ना करें. अपने व्यवहार में धैर्य और सौम्यता रखना जरूरी है. पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पुराने मतभेद समाप्त होंगे. प्रेम संबंध में किसी प्रकार की कटुता आ सकती है. थकान हावी रहेगी तथा स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा.
उपाय- शराब, नॉनवेज आदि से आज बिल्कुल ही परहेज रखें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में आप कोई खास निर्णय लेने में सहजता महसूस करेंगे. किसी के साथ भी बिना सोचे-समझे कोई प्रॉमिस ना करें. क्योंकि वादा पूरा करना मुश्किल होगा. कार्यक्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था और कार्यशैली में कुछ सुधार लाने की जरूरत है. विवाह योग्य युवाओं के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है. महिलाएं अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
उपाय- किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 8
लोगों के साथ गहन वार्तालाप होगा और आपकी कुछ सकारात्मक बातें लोगों के सामने आएंगी. इस समय कहीं भी निवेश करना नुकसानदायक हो सकता है. व्यवसाय संबंधी किसी भी कागज अथवा दस्तावेज पर बिना पढ़े कोई भी कार्यवाही ना करें. वैवाहिक जीवन सुकून भरा रहेगा. रक्तचाप व थायराइड जैसी समस्या को गंभीरता से लें.
उपाय- हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 2
अगर आप राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय और इस दौरान बने संपर्क आपके लिए कुछ अच्छे अवसर प्रदान करने वाले हैं. विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता है. यह ध्यान रखना जरूरी है, कि लापरवाही और उदारता व्यापार के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है. दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और परिवार में भी सुख-शांति का माहौल रहेगा. डायबिटीज तथा ब्लड प्रेशर संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं.
उपाय- लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
फाइनेंस संबंधी कोई उलझा हुआ मामला आज सुलझ जाएगा. ससुराल पक्ष से कुछ शिकायतें रह सकती हैं. परंतु संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करने होंगे. कार्यस्थल पर भरपूर ऑर्डर रहेंगे. लेकिन ज्यादा निवेश न करें. पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो सकती हैं. ब्लड प्रेशर और डायबिटीज संबंधी जांच नियमित करवाएं.
उपाय- शिवालय जाकर सुगंधित जल से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 5
आपका कोई अनुभव आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा तथा विपरीत परिस्थिति में उचित हल भी मिलेगा. संबंधों में मधुरता रखने में आपकी जिम्मेदारी रहेगी. कार्यक्षेत्र में प्रत्येक कार्य अपनी उपस्थिति और निगरानी में ही करवाएं. आपका रोमांटिक मूड पार्टनर के साथ संबंधों को और अधिक मधुर बनाएगा. योगा, व्यायाम जैसी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दें.
उपाय- किसी जरूरतमंद व्यक्ति अथवा संस्था को दवाइयों का दान करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 4
दिन अति शुभ है. यह निवेश भविष्य में बेहतर लाभ देने वाला है. अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी तरह का रिस्क लेने या जल्दबाजी करने से परहेज करें. व्यवसायिक स्थल पर किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके कर्मचारियों के बीच फूट डलवा सकता है. विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते समय दूरी अवश्य बनाकर रखें. अपना रूटीन चेकअप अवश्य करवाएं.
उपाय- नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 9
अगर आप अपना विकास करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा स्वार्थीपन भी लाना जरूरी है. बच्चों के साथ डांट-फटकार की जगह दोस्ताना व्यवहार रखें तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने में उनका सहयोग करें. व्यापार में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से अच्छा आर्डर मिलने की संभावना है. अविवाहितों के लिए खुशखबरी मिलेगी. जोड़ों तथा टांगो में दर्द की समस्या बढ़ सकती हैं.
उपाय- दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 4
आज किसी दीर्घकालिक लाभ की योजना पर पारिवारिक विचार-विमर्श हो सकता है. खर्चों के मामले में ज्यादा दरियादिली रखना उचित नहीं है. लोहे अथवा मशीनरी से संबंधित व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनी रहेगी. पति-पत्नी के बीच किसी मामूली सी बात को लेकर तकरार रह सकती हैं. सर्वाइकल और सिरदर्द जैसी समस्या बढ़ेगी.
उपाय- पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करें और कार्य सिद्धि की प्रार्थना करें.
भाग्यशाली रंग- ऑरेंज
भाग्यशाली अंक- 3
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)