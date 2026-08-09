/Aaj Ka Rashifal 9 August: आज कामिका एकादशी पर चंद्रमा का मिथुन में गोचर, सिंह को मिलेगा रुका हुआ पैसा, मकर का बढ़ेगा खर्च

Horoscope Today 9 August 2026 : आज रविवार, 9 अगस्त 2026 को सावन कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं. यह तिथि चन्द्रमा की सूक्ष्म मानसिक ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है. इसलिए उपवास, जप, ध्यान और मौन का पालन मानसिक स्थिरता तथा आत्मबल को बढ़ाने में सहायक माना गया है. साथ ही 9 अगस्त की तड़के सुबह 03:48 बजे चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेगा. जानिए इस शुभ तिथि और गोचर का सभी राशियों पर क्या असर होगा. पढ़ें आज का राशिफल 9 अगस्त 2026.
किसी भी काम में बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है. परंतु इस मेहनत के सुखद परिणाम भी भरपूर मिलेंगे. अपने व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कार्यों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप न होने दे. नौकरी या कारोबार में हल्की-हल्की परेशानियां रहेंगी. परंतु समय रहते आपका हल भी ढूंढ लेंगे. किसी पुराने मित्र से अचानक की मुलाकात रोमांचित करेगी. गैस और बदहजमी की समस्या रहेगी. उपाय- गणपति जी की उपासना करें और लड्डू का भोग लगाएं.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 3
संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा और तनाव मुक्त होकर अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दे पाएंगे. व्यर्थ के खर्चों में कटौती करने से आपकी आर्थिक समस्या काफी हद तक सुलझ सकती हैं. कारोबार में किसी अधिकारी या राजनीतिज्ञ व्यक्ति के साथ मुलाकात से आपके काम आसानी से बन सकते हैं. परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा. वर्तमान मौसम और पोल्यूशन से अपना बचाव रखें.
उपाय - चींटियों को सतनाजा खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
रुकी हुई या उधार दी हुई पेमेंट हासिल करने के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी. आप पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों का दबाव रहेगा. इस समय कहीं भी यात्रा ना करें. इस समय किसी भी गैर कानूनी काम को करने से बचें, अन्यथा बुरी तरह फंस सकते हैं. विपरीत लिंगी लोगों से व्यवहार करते समय निश्चित दूरी बनाकर रखें. अत्यधिक कार्यभार और थकान की वजह से कमजोरी महसूस होगी.
उपाय - शुद्ध जल का वितरण करें.
भाग्यशाली रंग- सफेद
भाग्यशाली अंक- 4
पिछले कुछ दिनों से चल रही अत्यधिक व्यस्तता से आज कुछ राहत मिलेगी. कभी-कभी आपका अनुशासित व्यवहार अन्य लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न सकता है. कार्यस्थल पर व्यवस्था तो ठीक रहेगी, परंतु व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से कार्य संपन्न होने में कुछ व्यवधान आ सकते हैं. प्रेम संबंधों में किसी वजह से दूरियां आ सकती हैं. ज्यादा मेहनत करने की वजह से सर्वाइकल तथा कंधों में दर्द उठ सकता है.
उपाय - बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन पर अमल करें.
भाग्यशाली रंग- आसमानी
भाग्यशाली अंक- 7
कोई रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हो जाएगी. किसी व्यक्तिगत समस्या का निवारण ना होने से बेचैनी रहेगी. व्यवसाय में विस्तार संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए उचित समय है. पति-पत्नी के बीच चल रही कोई गलतफहमी दूर होगी. क्रोध और उद्वेग जैसी आदतों का दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर कुछ समय एकांत में बैठे और अपने इष्ट का सिमरन करें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 3
यह समय सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रहने का है. लाभदायक जन संपर्क स्थापित होंगे. बच्चे की किसी नकारात्मक गतिविधि की वजह से चिंता रहेगी. कामकाज को लेकर आप कुछ ठोस तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे. उसे पूरा करने में सफल भी रहेंगे. घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. थकान की वजह से थोड़ा मानसिक और शारीरिक तनाव महसूस कर सकते हैं.
उपाय - मंदिर जाकर माथा टेकें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 9
पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई पुराना मसला हल होगा. कुछ लोग आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने का प्रयास करेंगे. ऐसे लोगों से सावधान रहें. कार्यक्षेत्र में प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें तथा अपनी योग्यता पर ही विश्वास रखें. लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा. बदलते वातावरण का नकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. किसी धर्मस्थल पर जाकर एकांत में ध्यान करना आपको सुकून देगा.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 7
काम सुगमता से बनते जाएंगे, सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है. फाइनेंस संबंधी कोई भी लेनदेन करते समय लापरवाही बरतना नुकसान दे सकता है. इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के कारोबार में अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद है. परिवार में सुखद और सामंजस्य पूर्ण माहौल रहेगा. तनाव और चिंता आपको विचलित कर सकती हैं.
उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करें .
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 6
मेलजोल बढ़ेंगे, तथा यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे. आर्थिक गतिविधियां मध्यम पड़ने की वजह से चिंता रह सकती है. परंतु यह तात्कालिक ही है. कारोबार में किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है. प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से समय शुभ है. वर्तमान मौसम की वजह से इंफेक्शन जैसी समस्या हो सकती है.
उपाय - नवग्रह मंत्र का यथा सामर्थ्य जाप करें या दर्शन करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
विद्यार्थियों को अपने किसी विषय को लेकर चल रही समस्या दूर होने से चैन मिलेगा. अकस्मात कुछ ऐसे खर्चे आएंगे, जिन पर कटौती करना संभव नहीं होगा. व्यवसाय में अपनी कार्य क्षमता और प्रतिभा को साबित करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष व परिश्रम की आवश्यकता है. दांपत्य जीवन में कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति बनेगी. अपनी जीवनशैली को अनुशासित रखना जरूरी है.
उपाय - शिवालय पर देसी घी का दीपक जलाएं और गन्ने के रस से अभिषेक करें.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 6
आज कोई ऐसा कार्य हो सकता है, जिसकी आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी. अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने में ज्यादा समय ना लगाएं तथा त्वरित निर्णय लें. कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें तथा सभी कार्य अपनी देखरेख में ही करवाएं. पति-पत्नी के बीच कुछ खट्टी-मीठी नोकझोंक रहेगी. अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी.
उपाय - मंदिर जाकर देव दर्शन करें और यथा सामर्थ्य आराधना करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 9
अगर घर में कुछ सुधार संबंधी योजना बन रही है, तो वास्तु सम्मत नियमों का उपयोग करना उचित रहेगा. किसी पड़ोसी अथवा मित्र के साथ कहासुनी होने जैसी स्थिति भी बन सकती हैं. कलात्मक तथा मीडिया क्षेत्र से जुड़े व्यवसाय में आज अप्रत्याशित लाभ होने की उम्मीद है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी. सिर दर्द और तनाव का असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है.
उपाय - रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)